Clasificación de forma de la selección masculina de fútbol de EE. UU.: Folarin Balogun y Weston McKennie están en racha, pero ¿quién más destaca de cara al Mundial?

Ya estamos en la fase del ciclo mundialista en la que la forma cuenta de verdad. Estas semanas se forja la confianza previa a los partidos importantes. Para los jugadores en la cuerda floja, un par de goles pueden cambiarlo todo; para los referentes, una racha de buen juego les eleva justo cuando más lo necesita la selección.

Por eso, mientras la selección masculina de Estados Unidos se prepara para este verano, conviene vigilar quién rinde, porque en pocas semanas Mauricio Pochettino definirá la lista. Algunos, como Christian Pulisic, atraviesan un bajón de forma, mientras que otros, como Patrick Agyemang, lidian con lesiones. Aun así, muchos elevan su nivel a nuevas cotas.

Desde titulares consolidados hasta aspirantes, estos son los jugadores que brillan en sus clubes. No es una lista de los mejores, sino una foto de quienes están en su mejor momento. En esta sección periódica de GOAL seguimos el pulso del talento estadounidense en todo el mundo.