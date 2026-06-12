Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
World Cup Golden Ball GFXGOAL
GOAL

Traducido por

Clasificación de favoritos al Balón de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi, Michael Olise y el resto de candidatos al premio de la FIFA

World Cup
Argentina
Inglaterra
FEATURES
Francia
Portugal
España
Brazil

El Mundial 2026 ya empezó y las 48 selecciones luchan por el mismo trofeo. Aunque el título colectivo es el gran objetivo, algunos ya se postulan como mejor jugador del torneo. Lionel Messi lidera tras un magnífico hat-trick contra Argelia, pero Kylian Mbappé y Michael Olise le pisan los talones tras la primera semana.

El prestigioso Balón de Oro va más allá de los goles. Concedido por votación de la prensa, premia la excelencia y el impacto de los jugadores en la competición.

A lo largo de los años ha predominado en delanteros, aunque también lo han obtenido centrocampistas y hasta un portero. Entre los anteriores ganadores destacan Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán, además de las estrellas en activo Lionel Messi y Luka Modrić.

Messi, el único bicampeón (2014 y 2022), aspira a conseguirlo por segundo año seguido. Pero competirán por él figuras como el subcampeón de 2022, Kylian Mbappé; el Balón de Oro, Ousmane Dembélé; la revelación española Lamine Yamal; y el capitán inglés, Harry Kane.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo quiere llevar a Portugal lejos y cerrar su palmarés, mientras que Vinicius Jr. y Raphinha aspiran a guiar a Brasil hacia su sexto título.

Con 48 selecciones en liza, es probable que aparezca un candidato sorpresa, pues el talento está repartido por todo el torneo.

A continuación, la clasificación de GOAL para el Balón de Oro del Mundial 2026 tras la primera ronda de partidos en Canadá, Estados Unidos y México.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Yasin Ayari | Suecia

    Viktor Gyokeres y Alexander Isak acapararon los titulares, pero fue el centrocampista Yasin Ayari quien abrió el marcador para Suecia frente a Túnez con un sensacional disparo desde fuera del área. Su gol desencadenó una avalancha de tantos para su equipo, y él mismo sentenció el partido en los últimos segundos con otro misil que dejó al portero sin opciones.

    • Anuncios
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Kai Havertz | Alemania

    Kai Havertz brilló en la victoria de Alemania 7-1 sobre Curazao. Su penalti, el 3-1 justo antes del descanso, dio a su equipo el control total. En la segunda parte Alemania arrolló a su rival y Havertz, incansable, cerró el marcador en el 88.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Nico Schlotterbeck | Alemania

    Tras el gol sorpresa de Curazao que neutralizó el buen inicio de Alemania, Nico Schlotterbeck devolvió la ventaja a los alemanes con un certero cabezazo.

    El central del Borussia Dortmund también brilló en defensa: cortó los ataques más peligrosos de Curazao, realizó varios despejes y mostró gran precisión en sus pases.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Alexander Isak | Suecia

    Alexander Isak y Viktor Gyokeres demostraron ser una pareja ofensiva letal. Isak abrió el marcador a los 30 minutos ante Túnez y luego dio dos asistencias en la victoria 5-1, que muestra el buen momento de Suecia de cara a los duelos contra Países Bajos y Japón.

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    6Vozinha | Cabo Verde

    Aunque Vozinho, portero de Cabo Verde, quizá no dure mucho en la lista, su debut mundialista lo convirtió en un fenómeno global.

    Realizó siete atajadas espectaculares y controló su área, lo que permitió a Cabo Verde lograr un heroico 0-0 contra la campeona de la Eurocopa 2024, España. El guardameta, de 40 años, acaparó portadas mundiales y espera repetir actuación ante Uruguay.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    5Harry Kane | Inglaterra

    Con 61 goles en 51 partidos con el Bayern Múnich la temporada pasada, el ganador de la Bota de Oro europea, Harry Kane, intimida a cualquier defensa en esta competición.

    A menudo se le ha criticado por fallar en los grandes partidos con Inglaterra, pero respondió con un doblete ante Croacia en el debut. Fue un peligro constante y generó varias ocasiones, reafirmando su valor para el equipo de Thomas Tuchel.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Portugal

    Erling Haaland debutó en el Mundial con un doblete: marcó a los 30 minutos del primer partido ante Irak y, justo antes del descanso, volvió a anotar para dar la ventaja a Noruega.

    Noruega ganó 4-1 y el delantero del Manchester City fue nombrado mejor del partido. Si repite esta actuación ante Senegal y Francia, sus opciones de lograr el Balón de Oro crecerán.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    3Michael Olise | Francia

    Harry Kane fue el máximo goleador del Bayern de Múnich esta temporada, pero Michael Olise conquistó a la afición. Su velocidad, control y definición le valieron 20 goles y 25 asistencias en Bundesliga y Champions, donde el equipo llegó a semifinales.

    En la selección francesa ocurre algo parecido: mientras Mbappé es aclamado por sus goles, Olise recibe elogios por su trabajo en el área. Su pase milimétrico permitió a Mbappé abrir el marcador contra Senegal en el primer partido, y su excelente manejo del balón le valió ser nombrado Jugador del Partido por la FIFA en la victoria por 3-1.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    2Kylian Mbappé | Francia

    A sus 27 años, quizá parezca pronto llamar leyenda a Kylian Mbappé, pero ya tiene una medalla de oro y otra de plata, e igualaba antes del torneo el récord de Pelé: 12 goles en 14 partidos.

    En su primer partido, en Estados Unidos, marcó dos goles que valieron el 3-1 de Les Bleus y lo situaron por encima de Pelé. Luego fue letal ante Senegal gracias a su conexión con Olise, y aún nos esperan más momentos mágicos.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentina

    ¡Ahora sí que se está volviendo codicioso! Lionel Messi lo ha ganado todo en su carrera —la mayor parte de ello en más de una ocasión— y sabe muy bien lo que hace falta para ganar el Balón de Oro. Ya tiene dos en su vitrina de trofeos y, con su 39.º cumpleaños a la vuelta de la esquina durante el Mundial, el hecho de que vuelva a ser uno de los favoritos antes del torneo es una prueba de su longevidad.

    Hace cuatro años superó a Mbappé en la lucha por el premio y, en el arranque de 2026, marcó un hat-trick en la victoria 3-0 sobre Argelia. Ese triplete lo igualó como máximo goleador histórico del torneo, con 16 tantos, y confirma que tiene lo necesario para llevar de nuevo a Argentina a la final.