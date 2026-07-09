Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
GFX Golden BallGOAL
GOAL

Traducido por

Clasificación de favoritos al Balón de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi lidera, perseguido por Kylian Mbappé y Erling Haaland

World Cup
Argentina
Inglaterra
FEATURES
Francia
Portugal
España
Brazil
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

El Mundial 2026 está en pleno apogeo y los equipos restantes luchan por el codiciado trofeo. Aunque el título colectivo es el objetivo principal, algunos jugadores destacan como los mejores del torneo. Lionel Messi y Kylian Mbappé son, por ahora, los principales candidatos, pero enfrentan intensa competencia en los cuartos de final.

El prestigioso Balón de Oro va más allá de los goles. Concedido por votación de los medios, permite premiar la excelencia y el impacto de los jugadores en el torneo.

Aunque suele premiar a delanteros, también lo han recibido centrocampistas e incluso un portero. Entre los ganadores destacan Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán, además de las actuales estrellas Lionel Messi y Luka Modrić.

Messi, el único bicampeón (2014 y 2022), aspira a un tercer título. Pero Kylian Mbappé, subcampeón 2022; Ousmane Dembélé, Balón de Oro; la revelación Lamine Yamal; y el capitán inglés Harry Kane también luchan por el premio.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo quiere ampliar su palmarés guiando a Portugal, mientras que Vinicius Jr. y Raphinha pueden impulsar a Brasil hacia su sexto título.

Con los cuartos de final a la vista, la lucha se intensifica. A continuación, la clasificación de GOAL al Balón de Oro del Mundial 2026 sigue de cerca a los candidatos durante la tercera y última jornada de grupos en Canadá, Estados Unidos y México.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Achraf Hakimi | Marruecos

    Achraf Hakimi ha mantenido un gran nivel en el camino de Marruecos hasta los cuartos de final. Tras brillar ante Brasil, el lateral del París Saint-Germain marcó un gol y dio una asistencia contra Haití, y luego aportó otra asistencia en la victoria sobre Canadá.

    • Anuncios
  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Leandro Trossard | Bélgica

    Al igual que Bélgica, Leandro Trossard comenzó el Mundial con actuaciones decepcionantes ante Egipto e Irán. Sin embargo, brilló en la victoria 5-1 sobre Nueva Zelanda, marcando dos goles que clasificaron a los «Rode Duivels». Después asistió a Youri Tielemans en el 89’ para empatar ante Senegal y a Charles De Ketelaere para recuperar la ventaja contra Estados Unidos, partido que Bélgica ganó 4-1.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    8Ismael Saibari | Marruecos

    El Bayern de Múnich puede considerarse afortunado por haber cerrado ya un acuerdo de 50 millones de euros para fichar a Ismael Saibari, procedente del PSV, antes de que comenzara el Mundial. El internacional marroquí seguramente ha aumentado su valor real en unos cuantos millones de euros gracias a su papel protagonista en cada partido. Fue él quien batió a Alisson para abrir el marcador ante Brasil, quien derribó a Escocia a los dos minutos para asegurar el pase, quien empató por segunda vez ante Haití y quien transformó el penalti decisivo que eliminó a Países Bajos cuando ya parecía todo perdido. El Bayern se ha hecho con una joya.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • dembele(C)Getty Images

    7Ousmane Dembélé | Francia

    Las hazañas de Ousmane Dembélé en las dos últimas Ligas de Campeones con el PSG le valieron el Balón de Oro. También ayudó a Francia a ganar el Mundial 2018. Pero es en 2026 cuando brilla en la gran cita internacional.

    Aunque nunca antes había marcado en el torneo más importante de la FIFA, el versátil delantero del PSG estrenó su cuenta goleadora en la victoria por 3-0 sobre Irak. Luego se llevó el balón del partido ante Noruega tras un hat-trick en la primera parte que clasificó a Les Bleus a dieciseisavos, donde asistió a Kylian Mbappé para su primer gol contra Suecia.

    Ante Paraguay siguió creando peligro, aunque el gol definitivo fue un penalti de Mbappé.

  • Jude Bellingham England HICGetty Images

    6Jude Bellingham | Inglaterra

    Jude Bellingham gritó su famoso «¿quién más?» al ayudar a Inglaterra a mantenerse en la Euro 2024. Aunque se duda de su titularidad con Thomas Tuchel, el centrocampista del Real Madrid brilla en los momentos clave.

    Lo demostró al poner por delante a los Tres Leones en su debut mundialista contra Croacia y al romper el empate ante Panamá en Nueva Jersey, asegurando el primer puesto del Grupo L. Contra México su influencia fue decisiva: marcó dos goles consecutivos que encaminaron la victoria por 3-2.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Michael Olise | Francia

    Kane fue el máximo goleador del Bayern, pero Michael Olise conquistó a los hinchas. El mejor jugador de la Bundesliga marcó 20 goles y dio 25 asistencias gracias a su velocidad, control y definición, llevando al equipo a las semifinales de la Liga de Campeones.

    En la selección francesa ocurre algo similar: mientras Mbappé acapara los elogios por sus goles, Olise brilla por su trabajo en el área. Su pase milimétrico permitió a Mbappé abrir el marcador ante Senegal en el debut, y su manejo del balón le valió el premio a «Jugador del Partido» de la FIFA en la victoria por 3-1.

    En el Mundial ya suma cinco asistencias: dos a Mbappé, una a Ousmane Dembélé y otra a Bradley Barcola.

  • Harry KaneGetty Images

    4Harry Kane | Inglaterra

    Con 61 goles en 51 partidos con el Bayern la temporada pasada, el ganador de la Bota de Oro, Harry Kane, intimida a cualquier defensa.

    A menudo se le ha criticado por no brillar en los grandes partidos con Inglaterra, pero en esta competición ha demostrado su talla. Su doblete ante Croacia fue clave en el 4-2, y su gol frente a Panamá sentenció un triunfo vital. Luego salvó a los Tres Leones de la eliminación en dieciseisavos contra la República Democrática del Congo con un fantástico doblete en los últimos 15 minutos.

    En octavos, ante México en el Azteca, Inglaterra sufrió altitud y ruido, pero Kane respondió: asistió a Jude Bellingham en el segundo de su doblete y luego marcó de penalti el 3-1.


  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Noruega

    Erling Haaland debutó en el Mundial con un rendimiento espectacular. Su momento clave fue en la victoria 2-1 de Noruega sobre Brasil, que les llevó a cuartos de final contra Inglaterra. El potente delantero marcó de cabeza al final del segundo tiempo y, poco después, creó una ocasión de la nada y batió la portería con un disparo al ángulo inferior, eclipsando el penalti de Neymar en el último suspiro.

    Ya había marcado a los 30 minutos del debut ante Irak y repitió justo antes del descanso para superar a Oriente Medio.

    Noruega ganó 4-1 y Haaland fue nombrado mejor del partido. Luego anotó un doblete en el 3-2 sobre Senegal y marcó el tanto decisivo en el 2-1 ante Costa de Marfil que clasificó a su selección a los octavos.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Francia

    Con 27 años, Kylian Mbappé ya tenía una medalla de oro y una de plata, e igualaba el récord de Pelé (12 goles en 14 partidos) antes del torneo.

    Sin embargo, el francés quiere ser el mejor de la historia en este escenario. En su debut en Estados Unidos marcó dos goles que ayudaron a la victoria por 3-1 de Les Bleus y superó a Pelé. Luego anotó otros dos frente a Irak y dio dos asistencias contra Noruega, resultados que colocaron a Francia primera de grupo.

    En dieciseisavos ante Suecia, tras ver anulado un gol, abrió y cerró el marcador. En octavos contra Paraguay decidió con un penalti.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentina

    ¡Ahora sí que se está volviendo codicioso! Lionel Messi lo ha ganado todo en su carrera —la mayor parte de ello en más de una ocasión— y sabe muy bien lo que hace falta para ganar el Balón de Oro. Ya tiene dos en su vitrina de trofeos y, tras cumplir 39 años durante el torneo, el hecho de que vuelva a liderar la clasificación es una prueba de su longevidad.

    En 2026 abrió con un hat-trick ante Argelia (3-0).

    Ese triplete lo igualó como máximo goleador histórico del torneo, con 16 tantos, y luego batió el récord con un doblete ante Austria. Después entró desde el banco para anotar de falta contra Jordania y convertirse en el primero en marcar en siete partidos consecutivos.

    Tras la ajustada victoria ante Cabo Verde —Messi marcó—, falló un penalti contra Egipto y el mundo recordó que es humano. Los africanos se pusieron 2-0, pero él empató antes del 3-2 final en el descuento.