El prestigioso Balón de Oro premia la excelencia global y la influencia en la competición, más allá de los goles. Concedido por votación de los medios, reconoce a jugadores decisivos.

Aunque suele premiar a delanteros, también lo han recibido centrocampistas e incluso un portero. Entre los ganadores destacan Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán, además de las actuales estrellas Lionel Messi y Luka Modrić.

Messi, único bicampeón (2014 y 2022), aspira a un tercer título. Pero Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Harry Kane también luchan por el premio.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo quiere ampliar su palmarés guiando a Portugal, mientras que Vinicius Jr. y Raphinha pueden llevar a Brasil a su sexto título.

Con los dieciseisavos en marcha, la lucha se intensifica. A continuación, la clasificación de GOAL al Balón de Oro del Mundial 2026 sigue de cerca a los candidatos, mientras se juega la tercera y última jornada de grupos en Canadá, Estados Unidos y México.