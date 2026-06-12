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Clasificación de favoritos al Balón de Oro del Mundial 2026: Lamine Yamal, Michael Olise y el resto de candidatos al premio de la FIFA

World Cup
Argentina
Inglaterra
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Francia
Portugal
España
Brazil

Por fin ha empezado el Mundial 2026 y las 48 selecciones luchan por el codiciado trofeo. Aunque el título es el gran objetivo, algunos buscan ser el mejor jugador del torneo. ¿Quiénes son los favoritos y quién lidera la carrera por el Balón de Oro?

El prestigioso Balón de Oro va más allá de los goles. Concedido por votación de la prensa, premia la excelencia y el impacto en la competición.

Aunque suele premiar a delanteros, también lo han obtenido centrocampistas y hasta un portero. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán figuran entre los anteriores ganadores, al igual que las actuales estrellas Lionel Messi y Luka Modrić.

Messi, el único bicampeón (2014 y 2022), aspira a ganarlo por segunda vez consecutiva. Pero competirán con él el subcampeón de 2022, Kylian Mbappé; el Balón de Oro, Ousmane Dembélé; la sensación española Lamine Yamal y el capitán inglés Harry Kane.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo quiere llevar a Portugal lejos y cerrar su palmarés, mientras que Vinicius Junior y Raphinha aspiran a guiar a Brasil hacia su sexto título.

Con 48 equipos en liza, puede surgir un candidato sorpresa, pues el talento está repartido por todo el torneo. A continuación, la clasificación de GOAL para el Balón de Oro del Mundial 2026 sigue de cerca a los principales candidatos.

  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    Lamine Yamal | España

    Tras ayudar al Barcelona a ganar La Liga y ser nombrado mejor jugador, Lamine Yamal, subcampeón del Balón de Oro, es clave para las esperanzas de España en Norteamérica. Ya brilló en la Eurocopa 2024, cuando apenas tenía 17 años.

    Ahora, dos años mayor y ya entre los mejores del mundo, puede convertirse en el primer adolescente en ganar el Balón de Oro de la Copa del Mundo.

    • Anuncios
  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Harry Kane | Inglaterra

    Con 61 goles en 51 partidos con el Bayern de Múnich la temporada pasada, el ganador de la Bota de Oro europea, Harry Kane, infunde miedo a cualquier defensa.

    Ha marcado 11 goles en sus últimos 12 partidos con Inglaterra y, respaldado por Jude Bellingham, Bukayo Saka y Marcus Rashford, espera un gran servicio mientras los Tres Leones de Thomas Tuchel aspiran a llegar lejos en 2026.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Kylian Mbappé | Francia

    A sus 27 años, quizá parezca pronto llamar leyenda del Mundial a Kylian Mbappé, pero con una medalla de oro y otra de plata, además del récord goleador de Pelé (12 goles en 14 partidos), su estatus es innegable.

    Aunque su segunda temporada en el Real Madrid acabó sin grandes títulos, el francés cerró el curso como máximo goleador de la Liga de Campeones y de La Liga. Al frente de una Francia repleta de talento, su habilidad para crear y definir le sitúa como firme candidato al premio.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Lionel Messi | Argentina

    ¡Ahora sí que se está volviendo codicioso! Lionel Messi lo ha ganado todo en su carrera —la mayor parte de ello en más de una ocasión— y sabe perfectamente lo que hace falta para ganar el Balón de Oro. Ya cuenta con dos en su vitrina de trofeos y, con su 39.º cumpleaños a la vuelta de la esquina durante el Mundial, el hecho de que vuelva a ser uno de los favoritos antes del torneo es una prueba de su longevidad.

    Hace cuatro años, en Catar, marcó siete goles y dio tres asistencias para superar a Mbappé. ¿Podrá repetir la hazaña?

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Ousmane Dembélé | Francia

    Es el actual Balón de Oro, bicampeón de Europa con el PSG y pieza clave de una de las mejores selecciones del mundo. ¿Quién descartaría a Ousmane Dembélé para ganar de nuevo el Balón de Oro?

    Aunque las lesiones han marcado su trayectoria con Francia y sus clubes, su reciente resurgimiento lo pone en el foco.

  • Raphinha | Brasil

    Raphinha ha sufrido varias lesiones esta temporada, pero puede inclinar la balanza a favor de Brasil. El extremo confía en sí mismo y en Vinicius Junior para marcar la diferencia en la búsqueda del sexto título mundial de la Seleção.

    «En lo que respecta a los espacios en ataque, creo que es el mejor jugador del mundo», afirmó Carlo Ancelotti, quien espera sacar lo mejor de él en Norteamérica.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Vinicius Junior | Brasil

    A pesar de una temporada caótica con el Real Madrid, Vinicius Junior marcó 21 goles y dio 10 asistencias entre La Liga y la Liga de Campeones.

    Es un pilar de la selección brasileña desde hace cinco años y conoce bien al entrenador Ancelotti. ¿Quién mejor para liderar a la Seleção y llevarla al éxito mundial sin un Neymar siempre lesionado?

  • Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

    Pedri | España

    Fue clave en el Barcelona de Hansi Flick que ganó su segunda Liga consecutiva y su aportación a la selección es fundamental.

    En un mediocampo con Rodri, Fabián Ruiz, Gavi y Mikel Merino, su calidad a los 23 años brilla: marca el ritmo del juego y desarma a los rivales con sus pases, clave para el estilo de Luis de la Fuente.

  • Portugal v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

    Bruno Fernandes | Portugal

    A pesar de la irregular temporada del Manchester United, Bruno Fernandes brilló: batió el récord de asistencias en una campaña de la Premier League, ganó el premio al mejor jugador y llevó a los ‘Diablos Rojos’ a un inesperado tercer puesto.

    Llegará motivado para acompañar a Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva y el resto en la búsqueda de superar los cuartos de final de 2022.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Michael Olise | Francia

    Harry Kane fue el máximo goleador del Bayern, pero Michael Olise conquistó a la afición. Su velocidad, control y olfato le permitieron anotar 20 tantos y dar 25 asistencias en Bundesliga y Champions, donde el equipo alemán llegó a semifinales.

    Y no muestra signos de bajar el ritmo: a pesar de la exigencia del calendario, lideró a Francia a una victoria 3-1 con un hat-trick ante Irlanda del Norte en su último amistoso.