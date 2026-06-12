Clasificación de favoritos al Balón de Oro del Mundial 2026: Lamine Yamal, Michael Olise y el resto de candidatos al premio de la FIFA

El prestigioso Balón de Oro va más allá de los goles. Concedido por votación de la prensa, premia la excelencia y el impacto en la competición.

Aunque suele premiar a delanteros, también lo han obtenido centrocampistas y hasta un portero. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán figuran entre los anteriores ganadores, al igual que las actuales estrellas Lionel Messi y Luka Modrić.

Messi, el único bicampeón (2014 y 2022), aspira a ganarlo por segunda vez consecutiva. Pero competirán con él el subcampeón de 2022, Kylian Mbappé; el Balón de Oro, Ousmane Dembélé; la sensación española Lamine Yamal y el capitán inglés Harry Kane.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo quiere llevar a Portugal lejos y cerrar su palmarés, mientras que Vinicius Junior y Raphinha aspiran a guiar a Brasil hacia su sexto título.

Con 48 equipos en liza, puede surgir un candidato sorpresa, pues el talento está repartido por todo el torneo. A continuación, la clasificación de GOAL para el Balón de Oro del Mundial 2026 sigue de cerca a los principales candidatos.