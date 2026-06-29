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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Clasificación de favoritos al Balón de Oro 2026: ¿Podrá Lionel Messi lograr su noveno premio? Su gran inicio en el Mundial lo mantiene en la lucha, mientras Harry Kane, Kylian Mbappé y otros también aspiran al título

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
K. Mbappe
L. Messi
E. Haaland
L. Yamal
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
Luis Díaz
Raphinha
C. Ronaldo
A. Hakimi
World Cup
Liga de Campeones
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Copa Africana de Naciones
FEATURES

Con el fin del duopolio Messi-Ronaldo, la lucha por el Balón de Oro no se veía tan abierta en dos décadas. Cada temporada, más jugadores creen poder ganar el premio individual más prestigioso del fútbol. Ousmane Dembélé, tras superar lesiones e irregularidades, ganó el Balón de Oro en 2025 y en 2026 vuelve a competir por él.

Dembélé se hizo con el premio gracias a sus actuaciones con el París Saint-Germain, que ganó su primera Copa de Europa, y la Liga de Campeones probablemente siga siendo decisiva para el Balón de Oro. Pero este año hay Mundial, así que el ganador podría conocerse solo tras el torneo de este verano en Norteamérica.

Además, la Copa Africana de Naciones sumará puntos, así que algunos futbolistas podrían brillar tanto en sus clubes como en dos grandes torneos durante la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint. Con la temporada europea cerrada tras el título del PSG en Budapest y a pocas horas del Mundial, la clasificación de GOAL sigue a los candidatos de cara a la ceremonia del 26 de octubre en Londres.

Última actualización: 11 de junio de 2026. Eliminado: Pedri.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Bukayo Saka (Arsenal) ⬇️

    Temporada 2025-26: 13 goles, 12 asistencias. Campeón de la Premier League.

    Aunque su estado de forma no fue óptimo, el extremo ayudó al Arsenal a ganar la Premier y llegar a la final de la Liga de Campeones.

    Su vuelta animó al Arsenal, que firmó su mejor partido en semanas ante el Fulham en mayo y recuperó el liderato. Luego marcó el gol que clasificó a los Gunners para la final de la Champions. Las lesiones le han perseguido hasta el Mundial, pero sigue siendo clave para los Tres Leones y se espera que brille en la fase eliminatoria.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    19Ismael Saibari (PSV) 🆕

    En la temporada 2025-26 marcó 28 goles y dio nueve asistencias, y ganó la Copa Africana de Naciones, la Eredivisie y la Johan Cruyff Schaal.

    Su gran campaña con el PSV pasó casi desapercibida fuera de Países Bajos, pero el Jugador del Año de la Eredivisie atrajo al Bayern, que lo fichará en días.

    Antes, se centró en ayudar a Marruecos a avanzar en el Mundial: marcó en todos los partidos de los Leones del Atlas hasta ahora, justo antes de enfrentarse a los Países Bajos, su hogar de los últimos seis años.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    18Raphinha (Barcelona) ⬇️

    Temporada 2025-26: 21 goles y 9 asistencias. Titular de La Liga y la Supercopa de España.

    Para muchos, quedar quinto en el Balón de Oro 2025 fue un agravio, dada su enorme aportación ofensiva al Barcelona. Y no les faltaba razón: el brasileño quería volver a la lucha tras superar una lesión en el isquiotibial que lo marginó en la primera parte de la campaña.

    Decisivo ante el Real Madrid en la final de la Supercopa y contra el Newcastle en Champions, sufrió una lesión que mermó las opciones europeas del Barça. Los problemas físicos le han afectado también en el Mundial, aunque aún confía en reaparecer en la fase eliminatoria con la Seleção, que busca su sexto título.

  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Lautaro Martínez (Inter) ↔️

    Temporada 2025-26: 28 goles y 9 asistencias. Campeón de la Serie A y la Coppa Italia.

    Pese a la sorpresiva eliminación en la Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt, el Inter tuvo una temporada exitosa al ganar la Serie A y la Coppa Italia. Lautaro Martínez, al igual que en años anteriores, fue clave en ese éxito.

    Acabó como máximo goleador de la Serie A con tres tantos de ventaja y, además, por fin marcó en el Mundial con Argentina. Con un sorteo favorable para los campeones, Lautaro tendrá más oportunidades de ampliar su cuenta antes de que termine el verano.

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬇️

    Temporada 2025-26: 37 goles y 6 asistencias. Campeón de la Liga Profesional de Arabia Saudí.

    Solo Sir Stanley Matthews ganó el Balón de Oro con 40 o más años, así que parece descabellado que Cristiano se una a ese club. El cinco veces ganador del Balón de Oro siguió marcando en Arabia Saudí la pasada temporada y, tras un bache a mitad de curso, el Al-Nassr se proclamó campeón de la Liga Profesional,dando a Ronaldo su primer título en Oriente Medio.

    Con Portugal en el Mundial, sin embargo, aún no ha mostrado ese nivel. Se debate si es ayuda o lastre para Roberto Martínez, y solo una actuación decisiva despejará dudas en una eliminatoria que se antoja dura.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ↔️

    Temporada 2025-26: 4 goles, 17 asistencias y 20 partidos sin encajar. Campeón de la Copa Africana de Naciones, la Liga de Campeones, la Ligue 1 y la Supercopa de la UEFA.

    Achraf Hakimi, el mejor lateral derecho del planeta, ha brillado de nuevo en el PSG y llegó a tiempo de su lesión para jugar la final de la Liga de Campeones.

    Además, la CAF le concedió el título de campeón de África tras anular la final de la Copa Africana, aunque Senegal aún puede apelar. En el Mundial, Marruecos confirmó su liderazgo continental y Hakimi brilló en ataque ante Haití en la fase de grupos.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    En la temporada 2025-26: 13 goles y 26 asistencias.

    Batió el récord de asistencias en una temporada de la Premier League y ganó los premios al Futbolista del Año de la FWA y al Jugador del Año de la Premier League, demostrando que es el motor del Manchester United. En el Mundial ha mostrado ese nivel, pero Portugal deberá mejorar en la fase eliminatoria si quiere llegar lejos.

    Aun así, el Balón de Oro parece lejos: sin títulos con el United ni presencia en Europa, habría necesitado una campaña excepcional para optar al premio. Y, pese a su gran nivel, no lo alcanzó.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Gabriel Magalhães (Arsenal) ⬆️

    Temporada 2025-26: cuatro goles, cinco asistencias y 31 partidos sin encajar. Campeón de la Premier League.

    Ningún jugador representa mejor al Arsenal actual que Gabriel Magalhães: el central brasileño es uno de los más peligrosos a balón parado de la Premier y su estilo físico de defensa está más de moda que nunca.

    Aunque William Saliba mantiene su nivel, Gabriel es ya el más importante de la pareja de centrales del Arsenal. Sin embargo, su fallo en la final de la Liga de Campeones le penalizará en el Balón de Oro, pese a su buen Mundial con la Seleção.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    Temporada 2025-26: 7 goles, 14 asistencias y título de Premier League.

    Declan Rice se consolidó como uno de los mejores centrocampistas del mundo tras sus actuaciones contra el Real Madrid en la Liga de Campeones 2024-25 y no ha dejado de crecer. Fue clave para que los Gunners ganaran la Premier y llegaran a la final de la Champions.

    Sus incursiones, su trabajo defensivo y sus lanzamientos a balón parado lo hacen imprescindible, aunque una molestia en el isquiotibial podría limitar su participación en el Mundial con Inglaterra. De superarla, cerrará la temporada a lo grande con los Tres Leones en busca de la gloria.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Vinicius Jr (Real Madrid) ⬆️

    Temporada 2025-26: 28 goles, 16 asistencias.

    Vinicius Jr. vivió un 2025 irregular con el Real Madrid, con solo ocho goles en La Liga, y su gira de revancha del Balón de Oro se complicó. Pero, como dice el refrán, la forma es pasajera y la clase permanente: Vini lo demostró con cuatro goles en seis eliminatorias de Champions en 2026.

    Su regreso al nivel no bastó para traer títulos al Bernabéu, pero parece dejar atrás su mala racha con Brasil tras marcar cuatro goles en la fase de grupos del Mundial, lo que lo sitúa en la lucha por la Bota de Oro.

  • Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Luis Díaz (Bayern de Múnich) ⬇️

    En la temporada 2025-26 marcó 30 goles y dio 27 asistencias, y ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Es comprensible que los aficionados del Liverpool se pregunten si su temporada habría sido más exitosa de no haber vendido a Luis Díaz el verano pasado. El versátil delantero fue clave en el título de los Reds en 2024-25, pero su deseo de un nuevo reto llevó al club a aceptar 75 millones de euros (65,5 millones de libras/88 millones de dólares) del Bayern por el internacional colombiano.

    Desde entonces, Díaz no ha mirado atrás y ha mostrado gran compenetración con Harry Kane y el resto del Bayern. Algunos de sus goles en la Bundesliga fueron espectaculares, y sus actuaciones en la Liga de Campeones llamaron la atención de los votantes del Balón de Oro, aunque el Bayern volvió a quedarse a las puertas en Europa. También ha brindado momentos mágicos a Colombia en el Mundial, donde sorprendió al ganar su grupo por delante de Portugal.

  • FBL-WC-2026-MATCH71-COL-PORAFP

    9Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Temporada 2025-26: 7 goles, 10 asistencias. Titular en Liga de Campeones, Ligue 1, Trofeo de Campeones, Supercopa de la UEFA y Copa Intercontinental de la FIFA.

    Vitinha, quien hace seis años fue cedido al Wolverhampton con discretos resultados, ha evolucionado hasta subir al podio del Balón de Oro 2025. El “dictador en jefe” del PSG es hoy, para muchos, el mejor centrocampista del planeta. Mantiene ese nivel desde hace meses y ha aumentado su aportación de goles y asistencias, mientras el equipo de Luis Enrique repetía doblete en Ligue 1 y Liga de Campeones.

    Además, fue designado mejor jugador de la final de la Champions y mantiene el ritmo con Portugal en el Mundial, aunque la Seleção aún no ha mostrado su mejor versión pese al talento que Roberto Martínez tiene en Norteamérica.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    Temporada 2025-26: 55 goles, 11 asistencias. Ganó la FA Cup y la Carabao Cup.

    Tras una temporada decepcionante, Erling Haaland activó su «modo Terminator» en 2025-26 y se convirtió en el ariete del Manchester City, que buscaba recuperar el trono. Una sequía goleadora a principios de 2026 puso en riesgo sus opciones de Balón de Oro y las aspiraciones del City, eliminado de la Champions, pero el equipo reaccionó: conquistó la FA Cup y la Carabao Cup y peleó la Premier con el Arsenal hasta el final.

    Aunque se quedó sin los títulos más importantes, su candidatura se reforzó gracias a la primera participación de Noruega en un Mundial desde 1998, donde marcó cuatro goles en la fase de grupos y confirmó su condición de revelación.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain) ↔️

    Temporada 2025-26: 23 goles y 10 asistencias. Titular de la Liga de Campeones, la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Si tuviéramos que elegir al mejor jugador de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones, Khvicha Kvaratskhelia destacaría por encima de todos. El extremo del PSG se convirtió en el primer futbolista de la historia que marca o asiste en siete partidos consecutivos de dicha fase, con varios goles espectaculares, mientras el vigente campeón avanzaba hacia otro título europeo.

    No obstante, su rendimiento global fue más irregular y la ausencia de Georgia en el Mundial puede penalizarle en el Balón de Oro. Aun así, «Kvaradona» tiene opciones de podio y poco más podría haber hecho para lograrlo.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    En la temporada 2025-26: 42 goles, 26 asistencias. Ganó la MLS Cup.

    ¿Podría volver a aspirar al Balón de Oro? Tras llevar al Inter de Miami a su primer título de la MLS y brillar en el inicio del Mundial 2026 con Argentina, el ocho veces ganador podría optar de nuevo al premio al final del verano.

    Messi, que firmó seis goles y siete asistencias en seis eliminatorias con el Miami, encadenó su segundo MVP de la MLS y podría sumar méritos si Argentina retiene el título mundial en Norteamérica. Arrancó el torneo en racha: seis tantos en los tres primeros partidos de la Albiceleste, suficiente para batir el récord histórico de goles en un Mundial. Además, su camino hacia las rondas finales parece uno de los más accesibles, lo que le brindará más oportunidades de consolidar su candidatura al Balón de Oro.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Lamine Yamal (Barcelona) ⬇️

    Temporada 2025-26: 26 goles y 20 asistencias. Campeón de Liga y Supercopa de España.

    Lamine Yamal, favorito en las apuestas para el Balón de Oro, podría ser el primer jugador menor de 21 años en ganarlo; de hecho, no necesitaría triunfar en 2026 para hacer historia. Sus actuaciones en la fase final de la Liga de Campeones del curso pasado lo convirtieron, para muchos, en el mejor futbolista del mundo, y su segundo puesto en la votación, solo por detrás de Dembélé, lo demostró.

    Algunos opinan que aún debe decidir más encuentros clave, y otros temen que la acumulación de minutos a tan joven edad haya incrementado sus lesiones, lo que acortó su temporada y lo dejó en el banquillo en el debut de España en el Mundial. El jugador de 18 años volvió a marcar el primer gol contra Arabia Saudí y ahora tiene la oportunidad de brillar en las eliminatorias, ya que se acerca a su plena forma física.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    4Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬆️

    Temporada 2025-26: 52 goles, 12 asistencias.

    ¿Será este el año en que Kylian Mbappé consiga por fin el Balón de Oro? Desde su irrupción como adolescente en el Mónaco, se le ha augurado como futuro ganador del premio. Pero, tras cumplir 27 años en diciembre, aún espera su momento en lo más alto del podio.

    Durante gran parte de la temporada hizo todo lo posible para lograrlo, ya que lideró a un Real Madrid en apuros hasta sufrir una lesión de rodilla de la que le costó recuperarse, mientras las esperanzas del equipo de ganar un título se desvanecían. Sin embargo, Mbappé suele brillar en los Mundiales: marcó cuatro goles y dio tres asistencias, lo que le devuelve a la lucha por el Balón de Oro.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise (Bayern de Múnich) ⬆️

    En la temporada 2025-26: 26 goles y 37 asistencias. Ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Quienes pronosticaron que a Michael Olise le costaría dar el salto del Crystal Palace al Bayern de Múnich se equivocaron: el extremo lleva dos años con actuaciones fantásticas. Igualmente capaz de marcar goles como de crearlos para otros, este jugador de 24 años se ha convertido en uno de los delanteros más temibles de Europa, al tiempo que ha dejado huella en la Liga de Campeones, sobre todo contra el Real Madrid en los cuartos de final, al que tuvo contra las cuerdas durante largos periodos en el Bernabéu antes de sentenciar la eliminatoria con un gol en Baviera.

    Sus actuaciones le han consolidado como titular en la selección francesa y lo convierten en una de las estrellas del Mundial, donde su creatividad desborda a las defensas rivales.

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    2Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ↔️

    Temporada 2025-26: 23 goles y 13 asistencias. Titular en Liga de Campeones, Ligue 1, Trofeo de Campeones, Supercopa de la UEFA y Copa Intercontinental de la FIFA.

    Las lesiones limitaron su impacto en la primera mitad de la temporada con el PSG, lo que complicó su defensa del Balón de Oro. Sin embargo, una vez recuperado, recuperó su mejor nivel con actuaciones decisivas ante Liverpool y Bayern en octavos de la Champions y volvió a marcar en la final contra el Arsenal.

    Para afianzar sus opciones, Dembélé necesitaba brillar en el Mundial. Tras estrenarse con Irak en la segunda jornada, firmó un magnífico hat-trick ante Noruega que lo metió de lleno en la lucha por la Bota de Oro.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Múnich) ↔️

    Temporada 2025-26: 69 goles y 7 asistencias. Campeón de Bundesliga, DFB-Pokal y DFL-Supercup.

    Siempre hubo quien no valoró a Harry Kane, pero tras romper la «maldición de los trofeos» que tantos le echaban en cara, el delantero del Bayern parece un hombre con una misión, decidido a demostrar que también merece un premio individual mientras sigue marcando a un ritmo extraordinario.

    Además de marcar muchos goles, Kane ha mostrado un juego completo y letal con los campeones de la Bundesliga, y ya lleva tres tantos en los tres primeros partidos de Inglaterra en el Mundial. Si mantiene ese ritmo y conduce a los Tres Leones a la gloria en Norteamérica, el resto de aspirantes al Balón de Oro puede ir haciendo las maletas.