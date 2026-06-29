Dembélé se hizo con el premio gracias a sus actuaciones con el París Saint-Germain, que ganó su primera Copa de Europa, y la Liga de Campeones probablemente siga siendo decisiva para el Balón de Oro. Pero este año hay Mundial, así que el ganador podría conocerse solo tras el torneo de este verano en Norteamérica.

Además, la Copa Africana de Naciones sumará puntos, así que algunos futbolistas podrían brillar tanto en sus clubes como en dos grandes torneos durante la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint. Con la temporada europea cerrada tras el título del PSG en Budapest y a pocas horas del Mundial, la clasificación de GOAL sigue a los candidatos de cara a la ceremonia del 26 de octubre en Londres.

Última actualización: 11 de junio de 2026. Eliminado: Pedri.