Goal.com
En directoEntradas
Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Clasificación de favoritos al Balón de Oro 2026: Ousmane Dembélé desafía a Harry Kane, mientras las opciones de Declan Rice decaen tras perder la final de la Liga de Campeones

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
K. Mbappe
E. Haaland
L. Messi
L. Yamal
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
Raphinha
C. Ronaldo
A. Hakimi
Liga de Campeones
World Cup
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Copa Africana de Naciones
FEATURES

Con el duopolio de Messi y Ronaldo ya en el pasado, la lucha por el Balón de Oro no se veía tan abierta en casi veinte años. Cada temporada, más jugadores creen poder ganar el premio individual más prestigioso del fútbol. Ousmane Dembélé, tras superar lesiones e irregularidades, ganó el Balón de Oro en 2025 y ahora vuelve a competir por él en 2026.

Dembélé se hizo con el premio gracias a sus actuaciones, que ayudaron al París Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y es probable que la Liga de Campeones vuelva a ser decisiva en la lucha por el Balón de Oro. Sin embargo, también es año de Mundial, así que el ganador podría conocerse solo en verano, en Norteamérica.

Además, la Copa Africana de Naciones sumará puntos, por lo que algunos futbolistas podrían destacar tanto en sus clubes como en dos grandes torneos durante la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint. Con la defensa del título europeo del PSG en Budapest y el cierre de la temporada europea, la clasificación de poder del Balón de Oro de GOAL mantiene el seguimiento de los candidatos más probables de cara a la ceremonia del 26 de octubre en Londres.

Última actualización: 29 de mayo de 2026. Eliminado: Julián Álvarez.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    20Pedri (Barcelona) ⬇️

    Temporada 2025-26: cuatro goles y 12 asistencias. Ganó Liga y Supercopa de España.

    A sus 23 años, Pedri sigue siendo uno de los mejores centrocampistas del fútbol. El Barcelona solo rinde al máximo cuando él está en el campo, aunque las lesiones le han limitado esta temporada. Cuando ha estado disponible, pocos jugadores han brillado más en La Liga.

    El equipo de Hansi Flick retuvo la Liga, pero cayó en cuartos de la Champions ante el Atlético. Pedri será clave para la selección española en su búsqueda del Mundial, aunque sus opciones de Balón de Oro son casi nulas.

    • Anuncios
  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    19Bukayo Saka (Arsenal) ⬇️

    Temporada 2025-26: 13 goles, 10 asistencias. Campeón de la Premier League.

    Aunque su estado de forma no ha sido óptimo, el extremo ayudó al Arsenal a ganar la Premier y llegar a la final de la Champions.

    Su regreso impulsó al Arsenal en la victoria contra el Fulham en mayo, clave para recuperar el liderato, y luego marcó el gol que clasificó a los Gunners para la final de la Champions. Además, será titular con Inglaterra en el Mundial, así que su candidatura al Balón de Oro apenas empieza.

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    18Vinicius Jr (Real Madrid) ↔️

    Temporada 2025-26: 23 goles, 14 asistencias.

    En 2025, Vinicius Jr. vivió un año difícil con el Real Madrid: solo marcó ocho goles en La Liga. Como suele decirse, la forma es pasajera, pero la clase es permanente, y Vini lo demostró al inicio de 2026: marcó cuatro goles en seis partidos de eliminatorias de la Liga de Campeones.

    Aun así, su regreso no bastó para llevar títulos al Bernabéu, y su flojo rendimiento con Brasil debe mejorar de cara al Mundial. Por ahora, una nominación al Balón de Oro es su techo.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    17Lautaro Martínez (Inter) ↔️

    Temporada 2025-26: 26 goles y 8 asistencias. Titular de la Serie A y la Coppa Italia.

    Aunque el Inter cayó de forma sorpresiva ante el Bodo/Glimt en la Liga de Campeones, el equipo se proclamó campeón de la Serie A y luego levantó la Coppa Italia. Como en temporadas anteriores, Lautaro Martínez fue clave en ese éxito.

    Terminó como máximo goleador de la liga con tres tantos de ventaja y volverá a vestir la albiceleste para defender el título mundial este verano. Tras brillar en la Copa América 2024, quizá este sea el momento de que el jugador de 28 años destaquen en la escena mundial.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    16Raphinha (Barcelona) ↔️

    En la temporada 2025-26 marcó 21 goles y dio ocho asistencias, y ganó La Liga y la Supercopa de España.

    Para muchos, quedar quinto en el Balón de Oro 2025 fue un agravio, dada su excelente producción ofensiva con el Barcelona. Así, el brasileño buscó regresar al podio tras superar una molestia en el isquiotibial que lo marginó en los primeros meses de la temporada.

    Fue clave ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España y frente al Newcastle en la Liga de Campeones, aunque una nueva lesión frenó sus aspiraciones y las del Barça en Europa. Aun así, llegará como líder de Brasil al Mundial, donde la Seleção, bajo la dirección de Carlo Ancelotti, ha mostrado claras mejoras.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    15Achraf Hakimi (París Saint-Germain) 🆕

    En la temporada 2025-26: tres goles, 16 asistencias y 19 partidos sin encajar. Ganó la Copa Africana de Naciones, la Liga de Campeones, la Ligue 1 y la Supercopa de la UEFA.

    Achraf Hakimi, el mejor lateral derecho del planeta, ha disfrutado de otra excelente temporada con el PSG y regresó de su lesión justo a tiempo para participar de lleno en el triunfo de su equipo en la final de la Liga de Campeones.

    Tras la anulación del resultado de la final de la Copa Africana por parte de la CAF, Marruecos se proclama campeón, aunque Senegal aún puede apelar. De cara al Mundial, el equipo aspira a repetir el cuarto puesto de 2022.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    14Gabriel Magalhães (Arsenal) ⬇️

    En la temporada 2025-26: cuatro goles, cinco asistencias y 29 partidos sin encajar. Campeón de la Premier League.

    Ningún jugador representa mejor al Arsenal actual que Gabriel Magalhães: el central brasileño es uno de los más peligrosos a balón parado en la Premier y su estilo físico de defensa está más de moda que nunca.

    Aunque William Saliba sigue siendo elegante, ahora Gabriel es el más importante de la pareja de centrales. Su fallo en la final de la Liga de Campeones pesará, aunque brille en el Mundial con la Seleção.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Bruno Fernandes (Manchester United) ⬆️

    Temporada 2025-26: 12 goles y 25 asistencias.

    Batió el récord de asistencias en una temporada de la Premier League y ganó los premios al Futbolista del Año de la FWA y al Jugador del Año de la Premier, confirmando que es el motor del Manchester United. Si brilla en el Mundial con Portugal, la nominación al Balón de Oro será suya.

    Sin embargo, ganar el Balón de Oro sería otra historia: con el United fuera de Europa y sin títulos, habría necesitado una campaña excepcional para optar al premio. Por muy bueno que haya estado, aún no ha alcanzado ese nivel.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    12Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬆️

    Temporada 2025-26: 35 goles y 6 asistencias. Campeón de la Liga Profesional de Arabia Saudí.

    Solo Sir Stanley Matthews ha ganado el Balón de Oro con 40 o más años, así que parece descabellado que Cristiano se sume a ese club. Sin embargo, el cinco veces ganador del Balón de Oro siguió marcando en Arabia Saudí y, tras un bache a mitad de temporada, el Al-Nassr se llevó la Liga Profesional.

    Con casi un gol por partido, y tras recibir de la FIFA una exención para jugar el Mundial desde el principio, liderará de nuevo la delantera de Portugal, que aspira al título tras ganar la Liga de Naciones de la UEFA. Si suma un éxito internacional a su palmarés de clubes, quizá merezca al menos un puesto en el podio.

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    11Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    En la temporada 2025-26 marcó 36 goles y dio 26 asistencias, y ganó la MLS Cup.

    ¿Podría, verdad? Se creía que las nominaciones al Balón de Oro para Lionel Messi eran cosa del pasado, pero, tras llevar al Inter de Miami a su primer título y con Argentina entre las favoritas para el Mundial, hay posibilidades reales de que el ocho veces ganador vuelva a competir por el premio en verano.

    Messi, camino de su segundo MVP de la MLS, marcó seis goles y dio siete asistencias en solo seis partidos de playoffs, y ese éxito podría sumarse si ayuda a Argentina a revalidar el título mundial en Norteamérica. A pesar de todo el talento que le rodea, Messi sigue siendo el eje de la Albiceleste, así que cualquier éxito en el país que ahora considera su hogar volverá a llevarle gran parte del crédito.

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    10Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    En la temporada 2025-26 marcó 51 goles y dio 10 asistencias, y ganó la FA Cup y la Carabao Cup.

    Tras una temporada decepcionante, Haaland se puso en «modo Terminator» al inicio de la 2025-26 y lideró al City en su regreso a la lucha por los títulos. Una sequía a principios de 2026 puso en riesgo su Balón de Oro y los títulos del City, que cayó en la Liga de Campeones; sin embargo, reaccionaron, conquistaron la FA Cup y la Carabao Cup y pelearon con el Arsenal por la Premier hasta el final.

    Aunque se quedó sin los títulos más grandes, su candidatura se reforzó gracias a la primera clasificación de Noruega para el Mundial desde 1998, lo que le brinda la ocasión de brillar en un gran torneo internacional. Los escandinavos parten como outsiders en Norteamérica, pero Haaland puede usar la cita mundialista para recordar a los votantes lo que es capaz de hacer.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    9Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    Temporada 2025-26: seis goles y 13 asistencias. Campeón de la Premier League.

    Declan Rice se consolidó como uno de los mejores centrocampistas del mundo tras sus actuaciones contra el Real Madrid en la Liga de Campeones de la temporada pasada y no ha dejado de crecer. Fue clave en el título liguero del Arsenal y en su llegada a la final de la Champions.

    Sus incursiones, su aportación defensiva y su acierto en balón parado lo hacen imprescindible también en la selección inglesa de Thomas Tuchel, que aspira a acabar con 60 años de espera y ganar el Mundial de 2026.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    8Luis Díaz (Bayern de Múnich) ⬆️

    En la temporada 2025-26 marcó 28 goles y dio 25 asistencias, y ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    No extraña que los hinchas del Liverpool se pregunten si su temporada habría sido mejor de no haber vendido a Luis Díaz el verano pasado. El versátil delantero fue clave en el título de los Reds en 2024-25, pero su anhelo de nuevos retos llevó al club a aceptar 75 millones de euros (65,5 millones de libras/88 millones de dólares) del Bayern.

    Desde entonces, Díaz no ha mirado atrás y ha forjado una excelente compenetración con Harry Kane y el resto del Bayern. Algunos de sus goles en la Bundesliga la temporada pasada fueron espectaculares, mientras que sus emocionantes actuaciones en la Liga de Campeones sin duda habrán llamado la atención de los votantes del Balón de Oro, aunque el Bayern volviera a quedarse a las puertas en Europa. Si a esto le sumamos que Díaz también disputará este verano su primer Mundial con una selección colombiana que se perfila como una de las tapadas, tiene todos los ingredientes para ser candidato al Balón de Oro.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain) ↔️

    Temporada 2025-26: 22 goles y 10 asistencias. Titulos: Liga de Campeones, Ligue 1, Trofeo de Campeones, Supercopa de la UEFA y Copa Intercontinental de la FIFA.

    Si tuviéramos que elegir al mejor de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones, Khvicha Kvaratskhelia sobresaldría. El extremo del PSG se convirtió en el primer jugador de la historia que marca o asiste en siete partidos consecutivos de dicha fase, con varios goles espectaculares, mientras el vigente campeón avanzaba hacia otro título europeo.

    No obstante, su nivel bajó en la segunda parte del curso y la ausencia de Georgia en el Mundial puede penalizarle en la carrera por el Balón de Oro. Aun así, «Kvaradona» tiene opciones de podio y poco más puede hacer para lograrlo.

  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    6Kylian Mbappé (Real Madrid) ↔️

    Temporada 2025-26: 48 goles, 10 asistencias.

    ¿Será este el año en que Kylian Mbappé consiga por fin el Balón de Oro? Desde su irrupción como adolescente en el Mónaco, el delantero ha sido señalado como futuro ganador del Balón de Oro. Sin embargo, tras cumplir 27 años, aún espera su momento.

    Durante gran parte de la temporada lo tuvo todo a favor: lideró a un Real Madrid en apuros hasta que una lesión de rodilla frenó su ritmo y las opciones de título del equipo. Sin embargo, Mbappé suele reservar sus mejores actuaciones para los Mundiales, así que es probable que el capitán de Francia llegue lejos en la carrera por el Balón de Oro, pese a la decepción de su club.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    5Michael Olise (Bayern de Múnich) ↔️

    En la temporada 2025-26 marcó 23 goles y dio 33 asistencias, y ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Quienes pronosticaron que a Michael Olise le costaría dar el salto del Crystal Palace al Bayern de Múnich se equivocaron: el extremo lleva casi dos años encadenando actuaciones brillantes con el campeón de la Bundesliga. Tan capaz de marcar como de crear ocasiones, este jugador de 24 años se ha convertido en uno de los delanteros más temibles de la Bundesliga y ha dejado huella en la Liga de Campeones, especialmente al tener contra las cuerdas al Real Madrid en el Bernabéu y sentenciar la eliminatoria con un gol en Baviera.

    Sus actuaciones le han consolidado como titular en la selección francesa y podrían convertirlo en estrella del próximo Mundial.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    4Vitinha (París Saint-Germain) ⬆️

    En la temporada 2025-26 marcó siete goles y dio diez asistencias. Ganó la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Tras una cesión decepcionante en el Wolverhampton hace cinco años, Vitinha ha evolucionado hasta el podio del Balón de Oro 2025. Hoy, el líder indiscutible del PSG es visto por muchos como el mejor centrocampista del planeta. Mantuvo ese nivel casi toda la temporada y aumentó su cuenta de goles y asistencias, contribuyendo a que el equipo de Luis Enrique conquistara de nuevo la Ligue 1 y la Liga de Campeones.

    Además, fue designado mejor jugador de la final y este verano se unirá a la selección de Portugal, que tras ganar la Liga de Naciones de 2025 confía en triunfar en el Mundial. De lograrlo, seguramente su mediocampista habrá sido clave.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    3Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    Temporada 2025-26: 25 goles y 20 asistencias. Campeón de Liga y Supercopa de España.

    Lamine Yamal, favorito de las casas de apuestas al Balón de Oro, podría ser el primer ganador menor de 21 años; de hecho, no necesitaría triunfar en 2026 para lograrlo. Sus actuaciones en la fase final de la Champions le situaron, para muchos, como el mejor jugador del mundo, y su segundo puesto en la votación, solo por detrás de Dembélé, lo confirmó.

    Algunos creen que aún debe decidir más encuentros clave, y otros temen que la acumulación de partidos a su edad multiplique las lesiones, como la que ya le apartó de la final de la Champions y le margina del inicio del Mundial. Se espera que regrese con España antes de la fase final de la Copa América y, si vuelve a brillar en un gran torneo este verano, aún podría llevarse el Balón de Oro.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    2Ousmane Dembélé (París Saint-Germain) ↔️

    Temporada 2025-26: 19 goles y 12 asistencias. Ganó la Liga de Campeones, la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Las lesiones limitaron su impacto en la primera mitad de temporada, lo que parecía alejar la defensa de su Balón de Oro. Sin embargo, una vez recuperado, volvió a su mejor nivel con actuaciones decisivas ante Liverpool y Bayern en octavos de la Champions y volvió a marcar en la final.

    El equipo de Luis Enrique repitió el título europeo, y Dembélé, en plena forma, se postula como pieza clave de Francia de cara al Mundial. Aunque sus números no igualan los del curso 2024-25, vuelve a optar al Balón de Oro.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Múnich) ↔️

    Temporada 2025-26: 65 goles y 7 asistencias. Campeón de Bundesliga, DFB-Pokal y DFL-Supercup.

    Siempre habrá quien no valore a Harry Kane, pero tras ganar con el Bayern, el delantero parece decidido a demostrar su valía individual.

    Además de anotar en cantidad, ha mostrado una versatilidad letal para los campeones de la Bundesliga, y si mantiene este nivel, podrían llegarle más títulos antes de que termine el verano. Los aficionados ingleses rezan para que su capitán no se quede sin fuerzas en el Mundial, pues Kane es clave para que los Tres Leones pongan fin a su agonía de seis décadas sin un título internacional.