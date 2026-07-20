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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Clasificación de favoritos al Balón de Oro 2026: Lamine Yamal gana el Mundial, pero ¿basta para superar a Harry Kane?

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
Luis Díaz
A. Hakimi
Pau Cubarsí
D. Raya
Lautaro Martínez
Fabián Ruiz
M. Oyarzabal
World Cup
Liga de Campeones
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Copa Africana de Naciones

Con el fin del duopolio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la lucha por el Balón de Oro no se veía tan abierta en casi veinte años. Ahora muchos jugadores inician la temporada creyendo que pueden ganar el premio más prestigioso del fútbol. Ousmane Dembélé, tras superar lesiones e irregularidad, ganó el Balón de Oro en 2025 y volvió a competir en 2026.

Dembélé se hizo con el premio gracias a sus actuaciones con el París Saint-Germain, que ganó su primera Copa de Europa, y la Liga de Campeones volverá a pesar en la lucha por el Balón de Oro. Pero este año también hubo Mundial, así que lo que pase en Norteamérica este verano puede inclinar la balanza.

Además, la Copa Africana de Naciones sumará puntos a quienes hayan destacado tanto en sus clubes como en ese torneo.

La victoria de España en la final del Mundial cerró la temporada y la lucha por el Balón de Oro, pues ya nadie pudo sumar méritos. La clasificación de GOAL al Balón de Oro 2026 ha seguido a los candidatos durante nueve meses. Estos son, en nuestra opinión, los que tienen más opciones de ganar en la ceremonia de Londres el 26 de octubre.

Última actualización: 16 de julio de 2026. Eliminados: Bruno Fernandes y Gabriel Magalhães.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Jude Bellingham (Real Madrid) ↔️

    En la temporada 2025-26: 15 goles y seis asistencias.

    Tras subir al podio en 2024, sus opciones de ser nominado al Balón de Oro dos años después parecían esfumarse por una temporada decepcionante en el Real Madrid, marcada por lesiones. Sin embargo, su actuación en el Mundial con Inglaterra podría incluirlo en la lista final.

    El centrocampista impulsó a los Tres Leones hasta las semifinales con siete goles, incluidos dos dobletes clave ante México y Noruega. Aunque Inglaterra volvió a quedarse a las puertas del título, su rendimiento probablemente quede grabado en la memoria de los votantes del Balón de Oro.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Lautaro Martínez (Inter) ⬇️

    Temporada 2025-26: 30 goles, 10 asistencias. Campeón de la Serie A y la Coppa Italia.

    Aunque cayeron eliminados de forma sorpresiva en la Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt, el Inter disfrutó de una temporada exitosa al ganar la Serie A y la Coppa Italia. Lautaro Martínez, al igual que en años anteriores, fue clave en ese éxito.

    Terminó como máximo goleador de la Serie A con tres goles de ventaja y mantuvo su gran momento en el Mundial, donde anotó tantos decisivos para Argentina, incluido el de la victoria en la semifinal contra Inglaterra. Sin embargo, no llegó a salir del banquillo en la final, pues la Albiceleste priorizó la solidez defensiva, lo que le impidió repetir el gol de la victoria que marcó en la final de la Copa América 2024.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18David Raya (Arsenal) ⬆️

    Temporada 2025-26: 29 partidos sin encajar. Titular en el Mundial y la Premier.

    Siempre hay sitio en la lista del Balón de Oro para uno o dos porteros, y David Raya es el candidato más destacado en 2026 tras otra gran temporada con el Arsenal. Ganó el Guante de Oro de la Premier por tercera vez consecutiva, y solo encajó cinco goles en la Liga de Campeones hasta la final.

    Además, terminó la temporada con una medalla de campeón del Mundial, aunque, para sorpresa de muchos, Raya fue el segundo portero de la selección española por detrás de Unai Simón, por lo que no llegó a jugar ningún partido con La Roja en Norteamérica.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) 🆕

    En la temporada 2025-26 marcó tres goles y dio seis asistencias. Ganó el Mundial, la Liga de Campeones, la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Fabián Ruiz se perdió gran parte de la temporada por lesión, pero, como el jugador más laureado de la 2025-26, podría entrar en la lista del Balón de Oro. En el PSG aportó de forma decisiva al éxito nacional y europeo del equipo, formando parte del que se considera el mejor trío de centrocampistas del planeta.

    Con España, brilló en el Mundial tras incorporarse en la fase eliminatoria y ya suma 50 partidos invicto con La Roja, a los que ahora añade un título mundial al europeo de 2024.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    16Achraf Hakimi (París Saint-Germain) ↔️

    En la temporada 2025-26: cuatro goles, 18 asistencias y 21 partidos sin encajar. Ganó la Copa Africana de Naciones, la Liga de Campeones, la Ligue 1 y la Supercopa de la UEFA.

    Achraf Hakimi, el mejor lateral derecho del planeta, disfrutó de otra excelente temporada con el PSG y regresó de su lesión justo a tiempo para participar de pleno derecho en el triunfo de su equipo en la final de la Liga de Campeones.

    Tras la anulación del resultado de la final de la Copa Africana por la CAF, por ahora puede proclamarse campeón de África, aunque Senegal aún puede revertir esa decisión. En el Mundial, Marruecos ratificó su condición de potencia continental y Hakimi cumplió durante su trayecto hasta cuartos de final.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ⬇️

    En la temporada 2025-26 marcó 32 goles y dio nueve asistencias, y ganó la Copa del Mundo y la Copa del Rey.

    No es exagerado decir que Mikel Oyarzabal ha vivido la mejor temporada de su vida. El jugador que marcó el gol de la victoria en la final de la Eurocopa 2024 protagonizó la mejor campaña goleadora de su carrera a nivel de clubes, al tiempo que ayudó a la Real Sociedad a ganar la Copa del Rey, y mantuvo esa letalidad en el ámbito internacional.

    Con la selección española, promedió casi un gol por partido desde el inicio de la fase de clasificación para el Mundial en septiembre y, ya en el torneo, anotó cinco tantos que contribuyeron al título de los campeones de Norteamérica.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    14Vinicius Jr (Real Madrid) ↔️

    Temporada 2025-26: 28 goles, 16 asistencias.

    Vinicius Jr. vivió un 2025 desastroso con el Real Madrid, marcando solo ocho goles en La Liga, mientras su gira de revancha por el Balón de Oro se torcía. Pero, como reza el refrán, «la forma es pasajera, la clase es permanente», y Vini lo demostró al inicio de 2026 con cuatro goles en seis eliminatorias de Champions.

    Su repunte no bastó para dar títulos al Bernabéu, pero sí le sirvió para dejar atrás su mala racha con Brasil: marcó cuatro goles en el Mundial, aunque la Seleção se quedó en octavos y sigue a la espera de la sexta estrella.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Declan Rice (Arsenal) ↔️

    Temporada 2025-26: ocho goles y 15 asistencias. Campeón de la Premier League.

    Declan Rice se consolidó como uno de los mejores centrocampistas del mundo tras brillar contra el Real Madrid en la Liga de Campeones 2024-25 y no ha dejado de crecer. Fue clave para que los Gunners ganaran la Premier y alcanzaran la final de la Champions.

    Sus incursiones, su trabajo defensivo y sus lanzamientos a balón parado lo hicieron imprescindible, y siguió brillando con Inglaterra en las semifinales del Mundial pese a lesiones y enfermedades en Norteamérica.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    12Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Temporada 2025-26: 7 goles, 10 asistencias. Titular en Liga de Campeones, Ligue 1, Trofeo de Campeones, Supercopa de la UEFA y Copa Intercontinental de la FIFA.

    Vitinha, quien pasó de una decepcionante cesión en el Wolverhampton en 2021 a subir al podio del Balón de Oro en 2025, es visto por muchos como el mejor centrocampista del planeta. Mantuvo ese nivel casi toda la temporada, aumentó sus números y ayudó al equipo de Luis Enrique a revalidar Ligue 1 y Champions.

    Fue designado mejor jugador de la final y mantuvo su nivel con Portugal en el Mundial, aunque la Selección cayó en octavos ante España.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Díaz (Bayern de Múnich) ⬇️

    En la temporada 2025-26 marcó 30 goles y dio 27 asistencias, y ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Es comprensible que los aficionados del Liverpool se pregunten si su temporada habría sido más exitosa de no haber vendido a Luis Díaz el verano pasado. El versátil delantero fue clave en el título de los Reds en la 2024-25, pero su deseo de un nuevo reto llevó al club a aceptar 75 millones de euros (65,5 millones de libras/88 millones de dólares) del Bayern por el internacional colombiano.

    Desde entonces, Díaz no ha mirado atrás y ha establecido una excelente compenetración con Harry Kane y el resto de sus compañeros del Bayern. Algunos de sus goles en la Bundesliga fueron espectaculares, y sus actuaciones en la Liga de Campeones llamaron la atención de los votantes del Balón de Oro, aunque el Bayern volvió a quedarse a las puertas en Europa. También brilló con Colombia en el Mundial, pese a la eliminación en octavos por penaltis ante Suiza.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsi (Barcelona) 🆕

    Temporada 2025-26: 1 gol, 2 asistencias, 26 partidos sin encajar. Campeón del Mundial, la Liga y la Supercopa de España.

    Lamine Yamal acaparaba los focos, pero otro joven del Barcelona, Pau Cubarsi, lo eclipsó. Con 19 años, el central cerró una temporada de títulos con los blaugranas y se dio a conocer en el Mundial de Norteamérica, donde muchos lo consideraron el mejor defensa del torneo.

    Fue nombrado Mejor Jugador Joven tras la final, clave para que La Roja encajara solo 10 tiros y un gol en toda la competición.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    9Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain) ⬇️

    Temporada 2025-26: 23 goles y 10 asistencias. Titular de la Liga de Campeones, la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Si tuviéramos que elegir al mejor jugador de las eliminatorias de la Liga de Campeones, Khvicha Kvaratskhelia destacaría por encima de todos. El extremo del PSG se convirtió en el primer futbolista de la historia que marca o asiste en siete partidos consecutivos de eliminatorias, con varios goles espectaculares, mientras el vigente campeón avanzaba hacia otro título europeo.

    No obstante, su rendimiento decayó en la segunda parte de la temporada y la ausencia de Georgia en el Mundial puede penalizarle en el Balón de Oro. Aun así, «Kvaradona» ha hecho casi todo lo posible para aspirar al podio.

  • haaland Getty Images

    8Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    Temporada 2025-26: 58 goles, 11 asistencias. Ganó la FA Cup y la Carabao Cup.

    Tras una temporada decepcionante, Haaland activó su «modo Terminator» en 2025-26 y se convirtió en el ariete del City, que buscaba recuperar el trono. Una sequía goleadora a principios de 2026 puso en riesgo sus opciones de Balón de Oro y las aspiraciones del City, eliminado de la Champions, pero ambos se repusieron: conquistaron la FA Cup y la Carabao Cup y pelearon con el Arsenal el título de Premier hasta el final.

    Aunque se quedó sin los títulos más grandes, su candidatura al Balón de Oro se reforzó gracias a la primera participación de Noruega en un Mundial desde 1998, donde marcó siete goles y llevó a su país por primera vez a cuartos de final.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    7Ousmane Dembélé (París Saint-Germain) ⬇️

    Temporada 2025-26: 25 goles y 14 asistencias. Titular en Liga de Campeones, Ligue 1, Trofeo de Campeones, Supercopa de la UEFA y Copa Intercontinental de la FIFA.

    Las lesiones le limitaron en la primera mitad de temporada con el PSG, lo que parecía apartarle de la defensa del Balón de Oro. Sin embargo, tras recuperarse, retomó su nivel con actuaciones decisivas ante Liverpool y Bayern en octavos de Champions y volvió a marcar en la final contra el Arsenal.

    Para afianzar su candidatura, Dembélé debía brillar en el Mundial. Marcó sus primeros goles en la competición, incluido un hat-trick ante Noruega que elevó su cuenta a seis dianas. Aun así, otros compañeros le eclipsaron en Norteamérica, por lo que la posibilidad de lograr dos Balones de Oro consecutivos parece ahora casi imposible.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Manchester City) ⬆️

    Temporada 2025-26: dos goles. Ganó la Copa del Mundo, la FA Cup y la Carabao Cup.

    Tras recuperarse de la lesión de ligamento cruzado anterior que le privó del Balón de Oro 2024, Rodri no fue el mismo durante gran parte de la temporada 2025-26: sufrió altibajos físicos y, a veces, pareció fuera de ritmo pese a contribuir a los dos títulos del City.

    Sin embargo, en el Mundial recuperó su mejor nivel: fue clave en la segunda estrella de España y nombrado mejor jugador del torneo. Así, vuelve a pelear por un Balón de Oro que parecía inalcanzable.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappé (Real Madrid) ↔️

    En la temporada 2025-26: 58 goles, 14 asistencias.

    ¿Será este el año en que Kylian Mbappé consiga por fin el Balón de Oro? Desde su irrupción como adolescente en el Mónaco, se le ha augurado como futuro ganador del premio. Pero, tras cumplir 27 años en diciembre, aún espera su oportunidad de subir a lo más alto del podio.

    Durante gran parte de la temporada lo hizo casi todo para lograrlo: mantuvo a un Real Madrid en apuros a cuestas hasta que una lesión de rodilla lo frenó y, con él fuera, las opciones de título del equipo se desvanecieron. Sin embargo, Mbappé suele reservar sus mejores actuaciones para los Mundiales, y por tercer torneo consecutivo fue uno de los jugadores más destacados: sus 10 goles le valieron una histórica segunda Bota de Oro.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern de Múnich) ↔️

    En la temporada 2025-26: 26 goles y 41 asistencias. Ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Quienes pronosticaron que a Michael Olise le costaría dar el salto del Crystal Palace al Bayern de Múnich se equivocaron: el extremo lleva dos años con actuaciones fantásticas. Tan capaz de marcar como de asistir, este jugador de 24 años se ha erigido en uno de los delanteros más temibles de Europa y ha brillado en la Liga de Campeones, especialmente ante el Real Madrid en cuartos, al que dominó en el Bernabéu antes de sentenciar la eliminatoria con un gol en Baviera.

    Sus actuaciones le consolidaron como titular en la selección francesa y fue clave en el Mundial, donde batió el récord de asistencias con siete pases de gol.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️

    Temporada 2025-26: 44 goles, 30 asistencias y MLS Cup.

    Se creía que las nominaciones al Balón de Oro ya eran cosa del pasado para Lionel Messi, pero su título con el Inter de Miami y su gran Mundial con Argentina mantienen viva la opción de un noveno galardón.

    En la MLS aportó 6 goles y 7 asistencias en seis eliminatorias, logrando su segundo MVP consecutivo.

    Después marcó ocho goles y dio cuatro asistencias en un Mundial brillante; aunque Argentina no llegó a la final, a sus 39 años demostró que sigue siendo el mejor futbolista del planeta.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    Temporada 2025-26: 26 goles y 21 asistencias. Campeón del Mundial, La Liga y la Supercopa de España.

    Lamine Yamal, favorito en las apuestas para el Balón de Oro, podría ser el primer jugador menor de 21 años en ganarlo; de hecho, no necesitaría triunfar en 2026 para lograrlo. Sus actuaciones en la fase final de la Champions le convirtieron, para muchos, en el mejor jugador del mundo, como demostró su segundo puesto en la votación, solo por detrás de Dembélé.

    Algunos opinan que aún debe decidir más encuentros clave, y otros temen que la acumulación de minutos a tan temprana edad haya incrementado sus lesiones, truncando su temporada con el club y limitando su presencia en el Mundial con España. Pese a todo, mostró su dinamismo en la final de la Copa América con La Roja, aunque su falta de protagonismo en el torneo hace probable que, de nuevo, se quede a las puertas del Balón de Oro.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Múnich) ↔️

    Temporada 2025-26: 73 goles y 8 asistencias. Campeón de Bundesliga, DFB-Pokal y DFL-Supercup.

    Siempre habrá quienes no aprecien del todo a Harry Kane, pero ahora que se ha quitado de encima la losa de la falta de títulos, el delantero del Bayern de Múnich parece un hombre con una misión, decidido a demostrar que también merece reconocimiento individual.

    Además de su avalancha de goles, ha mostrado un juego completo y devastador con los campeones de la Bundesliga, y marcó seis veces con Inglaterra en su camino a las semifinales del Mundial. Quedarse a las puertas del título en Norteamérica permitió que otros le arrebataran el Balón de Oro, pero, dado que se trata de un premio que suele reconocer al mejor jugador de la temporada, es difícil discutir que Kane no haya terminado en lo más alto del podio.