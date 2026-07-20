Dembélé se hizo con el premio gracias a sus actuaciones con el París Saint-Germain, que ganó su primera Copa de Europa, y la Liga de Campeones volverá a pesar en la lucha por el Balón de Oro. Pero este año también hubo Mundial, así que lo que pase en Norteamérica este verano puede inclinar la balanza.

Además, la Copa Africana de Naciones sumará puntos a quienes hayan destacado tanto en sus clubes como en ese torneo.

La victoria de España en la final del Mundial cerró la temporada y la lucha por el Balón de Oro, pues ya nadie pudo sumar méritos. La clasificación de GOAL al Balón de Oro 2026 ha seguido a los candidatos durante nueve meses. Estos son, en nuestra opinión, los que tienen más opciones de ganar en la ceremonia de Londres el 26 de octubre.

Última actualización: 16 de julio de 2026. Eliminados: Bruno Fernandes y Gabriel Magalhães.