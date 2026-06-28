Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
World Cup Golden Ball GFXGOAL
GOAL

Traducido por

Clasificación al Balón de Oro 2026: Messi lidera sobre Mbappé y Olise tras el gran inicio de Argentina y Francia

World Cup
Argentina
Inglaterra
FEATURES
Francia
Portugal
España
Brazil
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

El Mundial 2026 está en pleno apogeo y los equipos restantes luchan por el codiciado trofeo. Aunque el título colectivo es el objetivo principal, algunos ya se postulan como el mejor jugador del torneo. Lionel Messi lidera con cinco goles, pero Kylian Mbappé y Michael Olise le pisan los talones.

El prestigioso Balón de Oro va más allá de los goles. Concedido por votación de los medios, premia la excelencia y el impacto de los jugadores en el torneo.

Aunque suele premiar a delanteros, también lo han recibido centrocampistas e incluso un portero. Entre los ganadores figuran Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán, además de las estrellas en activo Lionel Messi y Luka Modrić.

Messi, el único bicampeón (2014 y 2022), aspira a un tercer título. Pero Kylian Mbappé, subcampeón 2022; Ousmane Dembélé, Balón de Oro; la revelación Lamine Yamal; y el capitán inglés Harry Kane también luchan por el premio.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo quiere ampliar su palmarés guiando a Portugal, mientras que Vinicius Júnior y Raphinha pueden llevar a Brasil a su sexto título.

Con 48 selecciones en liza, puede surgir un candidato sorpresa, pues el talento está repartido.

Aquí está la clasificación de GOAL para el Balón de Oro del Mundial 2026, que sigue de cerca a los principales candidatos durante la tercera y última jornada de la fase de grupos en Canadá, Estados Unidos y México.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Alexander Isak | Suecia

    Alexander Isak y Viktor Gyokeres demostraron ser una pareja ofensiva letal. Isak abrió el marcador a los 30 minutos ante Túnez y luego dio dos asistencias en la victoria 5-1. En el siguiente partido, Suecia perdió 5-1 contra Países Bajos, pero un pase medido de Isak permitió a Anthony Elanga anotar el gol del honor.

    • Anuncios
  • Jude Bellingham England HICGetty Images

    9Jude Bellingham | Inglaterra

    Jude Bellingham gritó su famoso «¿quién más?» al ayudar a Inglaterra a mantenerse en la lucha por la Euro 2024. Aunque se duda de su titularidad con Thomas Tuchel, el centrocampista del Real Madrid brilla en los grandes partidos.

    Lo demostró al adelantar a los Tres Leones en el debut mundialista ante Croacia y al romper el empate contra Panamá en Nueva Jersey, clave para ganar el Grupo L.

  • dembele(C)Getty Images

    8Ousmane Dembélé | Francia

    Las hazañas de Ousmane Dembélé en las dos victorias consecutivas del París Saint-Germain en la Liga de Campeones le han valido el Balón de Oro. También ayudó a Francia a ganar el Mundial 2018. Pero es en 2026 cuando brilla de verdad en el gran escenario internacional.

    Aunque nunca antes había marcado en el torneo más importante de la FIFA, el versátil delantero del PSG estrenó su cuenta goleadora en la victoria por 3-0 sobre Irak. Luego se llevó el balón del partido contra Noruega tras un hat-trick en la primera parte que llevó a Les Bleus a dieciseisavos.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Deniz Undav | Alemania

    Tras salir desde el banquillo para dar dos asistencias y marcar un gol en poco más de 20 minutos contra Curazao, Deniz Undav tuvo un impacto aún mayor en la victoria por 2-1 contra Costa de Marfil, que aseguró a Alemania el primer puesto del grupo. Ocho minutos después de su entrada en el campo, empató el partido para Alemania antes de aparecer para marcar el gol de la victoria en el tiempo de descuento.

  • Harry KaneGetty Images

    6Harry Kane | Inglaterra

    Con 61 goles en 51 partidos con el Bayern la temporada pasada, el ganador de la Bota de Oro, Harry Kane, intimida a cualquier defensa.

    A menudo se le ha criticado por fallar en los grandes partidos con Inglaterra, pero respondió con un doblete ante Croacia en el debut. Fue un peligro constante y generó varias ocasiones, demostrando su valor para el equipo de Thomas Tuchel. Recibió críticas tras el 0-0 contra Ghana, al mandar un mano a mano por encima del larguero en los minutos finales, pero respondió con un gol en la victoria 2-0 sobre Panamá, superando a Gary Lineker como máximo anotador inglés en fases finales del Mundial.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Vinicius Jr | Brasil

    Con Neymar de regreso y Raphinha lesionado, Brasil necesita que Vinicius Junior asuma el liderazgo para acabar con 24 años sin Mundial. El delantero del Real Madrid fue el mejor en los tres partidos de grupo y marcó goles clave ante Marruecos, Haití y Escocia.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Noruega

    Erling Haaland debutó en el Mundial con un doblete ante Irak: abrió el marcador a los 30 minutos y devolvió la ventaja justo antes del descanso.

    Noruega ganó 4-1 y el delantero del Manchester City fue nombrado mejor del partido. Volvió a anotar dos veces ante Senegal (3-2) y descansó para el duelo contra Kylian Mbappé y Francia, que definió el ganador del grupo.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise | Francia

    Kane fue el máximo goleador del Bayern, pero Michael Olise conquistó a los hinchas. Su velocidad, control y definición le valieron 20 goles y 25 asistencias en Bundesliga y Champions, donde el equipo llegó a semifinales.

    En la selección francesa ocurre lo mismo: mientras Mbappé marca, Olise brilla en el área. Su pase milimétrico permitió a Mbappé abrir el marcador ante Senegal en el debut, y su control le valió el premio a Mejor Jugador de la FIFA en la victoria 3-1. En el siguiente encuentro le cedió el balón a Mbappé para abrir el marcador ante Irak y asistió a Ousmane Dembélé en el tercer tanto de Les Bleus.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Francia

    Con 27 años, Kylian Mbappé ya tenía una medalla de oro y una de plata, e igualaba el récord de Pelé (12 goles en 14 partidos) antes del torneo.

    Sin embargo, Mbappé quiere ser el mejor de la historia en este escenario y ya superó a Pelé en su primer partido en Estados Unidos, con dos goles que ayudaron a la victoria de Les Bleus por 3-1.

    Fue letal ante Senegal gracias a su conexión con Olise, marcó el primero de sus dos goles en el 3-0 contra Irak y luego asistieron a Ousmane Dembélé en su hat-trick en el 4-1 a Noruega.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentina

    ¡Ahora sí que se está volviendo codicioso! Lionel Messi lo ha ganado todo en su carrera —la mayor parte de ello en más de una ocasión— y sabe muy bien lo que hace falta para ganar el Balón de Oro. Ya tiene dos en su vitrina de trofeos y, con su 39.º cumpleaños a la vuelta de la esquina durante el Mundial, el hecho de que vuelva a ser uno de los favoritos es una prueba de su longevidad.

    La sensación argentina, que le ganó el premio a Mbappé hace cuatro años, comenzó la edición de 2026 con un hat-trick contra Argelia en el 3-0 inaugural.

    Ese triplete le igualó como máximo goleador histórico del Mundial, con 16 tantos, y luego batió el récord con un doblete ante Austria en la segunda jornada. El mejor jugador sudamericano de la historia ingresó desde el banquillo para marcar de falta a Jordania y convertirse en el primero en anotar en siete partidos consecutivos de un Mundial.