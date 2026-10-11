El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, elogió enormemente a Paulo Dybala por su sacrificio en el exigente empate 0-0 a domicilio ante el Como. Con diez jugadores durante más de media hora tras la expulsión de Donyell Malen, Dybala lideró el ataque con una disciplina excepcional para aliviar la presión sobre la defensa.

Gasperini reveló que en un principio había previsto sustituir al mediapunta argentino, pero cambió de opinión.

«Creo que Paulo estuvo extraordinario, especialmente cuando nos quedamos con diez jugadores», afirmó Gasperini.