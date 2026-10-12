Marco Canoniero
Traducido por
¡Clarence Seedorf vuelve a los banquillos! El icono del Real Madrid y del AC Milan recibe la sorprendente misión de salvar al Corinthians del descenso
Un excentrocampista acepta la misión de lograr la permanencia
El gigante brasileño confirmó oficialmente el fichaje del técnico de 50 años con un contrato hasta finales del próximo año para poner fin a la crisis provocada por siete derrotas ligueras consecutivas. El histórico centrocampista llega para cubrir la vacante dejada por Fernando Diniz, destituido a mediados de semana pese a contar con una plantilla en la que figuran nombres de renombre como Memphis Depay. Apenas unas horas después, el equipo encajó su octava derrota consecutiva al caer por 4-1 ante Palmeiras, lo que agravó aún más su situación.
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El técnico interino respalda un nombramiento de alto perfil
La dura derrota en el derbi supuso el partido de despedida del entrenador interino William Batista antes de ceder el mando a su sucesor. Tras el encuentro a domicilio ante el Palmeiras, Batista recibió con entusiasmo su llegada en declaraciones a la prensa: «Seedorf debería llegar al club esta semana y creo que será importante para el Corinthians. Es un entrenador conocido en todo el mundo, con los conocimientos y la talla que el club necesita en este momento».
El técnico interino elogia la trayectoria en el fútbol mundial
Batista confía en que la ilustre trayectoria de la figura internacional levante el ánimo de una plantilla que actualmente ocupa el 16.º puesto de la clasificación. Durante su comparecencia ante los periodistas tras el partido, el entrenador interino añadió: «Creo que fue un gran fichaje. Es un líder fantástico y tiene una trayectoria internacional. Todo lo que Seedorf puede aportar al Corinthians está a la altura de la dimensión y el prestigio del club. Estoy seguro de que hará un gran trabajo en las últimas jornadas del campeonato».
- DeFodi Images
Partidos decisivos para definir la presencia en primera división
Al ganador de la Champions League con el Ajax, el Real Madrid y el AC Milan le espera ahora una tarea complicada: cambiar rápidamente la dinámica del equipo en la recta final. Su próximo compromiso será en casa ante el Vitoria el 19 de octubre, antes de una visita crucial al Vasco da Gama cinco días después. Esa exigente secuencia concluirá con un partido en casa contra el Mirassol, en el que cada punto será decisivo para asegurar la permanencia.
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