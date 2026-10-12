Batista confía en que la ilustre trayectoria de la figura internacional levante el ánimo de una plantilla que actualmente ocupa el 16.º puesto de la clasificación. Durante su comparecencia ante los periodistas tras el partido, el entrenador interino añadió: «Creo que fue un gran fichaje. Es un líder fantástico y tiene una trayectoria internacional. Todo lo que Seedorf puede aportar al Corinthians está a la altura de la dimensión y el prestigio del club. Estoy seguro de que hará un gran trabajo en las últimas jornadas del campeonato».