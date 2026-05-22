Clara Serrajordi: joven promesa del Barcelona y la selección española que impresiona a Alexia Putellas y Patri Guijarro

Es comprensible que la adolescente no se haya dado cuenta. Solo tenía 11 años la última vez que el Barça no ganó la Liga F y aún así llegó a la final de la Liga de Campeones esa temporada. Esta joven promesa, que de niña vio al equipo femenino jugar en el Camp Nou, ahora forma parte del éxito que la acompañó durante su crecimiento.

Ahora Serrajordi forma parte de ello: de niña veía desde la grada a Guijarro, Alexia Putellas o Aitana Bonmati, soñaba con ser como ellas y hoy juega a su lado sin desentonar.

Este curso el Barça ha recurrido a la cantera: solo fichó una jugadora senior en verano, pero perdió a cinco. Las jóvenes han respondido, han conquistado el triplete nacional y han llevado al equipo a la final de la Liga de Campeones de este fin de semana; entre ellas, Serrajordi brilla con luz propia.