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Ameé Ruszkai

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Clara Serrajordi: joven promesa del Barcelona y de España que impresiona a Alexia Putellas y Patri Guijarro

Women's football
Barcelona
Spain
C. Serrajordi
Liga de Campeones
Barcelona vs OL Lyonnes
FEATURES

Cuando el Barcelona se proclamó campeón de la Liga F por séptima temporada consecutiva el pasado abril, Clara Serrajordi, la jugadora de 18 años que disputó los 90 minutos en la victoria decisiva ante el Espanyol, no sabía que el club no siempre había tenido tanto éxito. «En los primeros años no ganábamos la liga, así que debemos valorar esto», explicó Patri Guijarro, presente en los siete títulos. «Se lo conté a Serrajordi y se quedó sorprendida».

Es comprensible que la adolescente no se haya dado cuenta. Solo tenía 11 años la última vez que el Barça no ganó la Liga F y esa temporada aún llegaron a la final de la Liga de Campeones. De niña pudo ir al Camp Nou a ver jugar al equipo femenino y ahora, como joven promesa, forma parte de ese éxito.

Ahora Serrajordi forma parte de ello: de niña veía desde la grada a Guijarro, Alexia Putellas o Aitana Bonmati, soñaba con ser como ellas y hoy juega a su lado sin desentonar.

Este curso el Barça ha recurrido a la cantera: solo fichó una jugadora veterana por problemas económicos y perdió a cinco. Las jóvenes han respondido, han conquistado el triplete nacional y han llevado al equipo a la final de la Liga de Campeones de este fin de semana; entre ellas, Serrajordi brilla con luz propia.

  • Clara Serrajord Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Donde todo comenzó

    Nacida en Llinars del Vallès (Barcelona), Serrajordi es producto de la cantera del club, algo evidente al verla jugar.

    Destacó en las selecciones juveniles: fue titular en la Eurocopa Sub-17 de 2024 y en el Mundial Sub-17 de ese mismo año, y luego pasó a la Sub-19, donde entró en el Equipo del Torneo tras ganar la Eurocopa 2025.

    Paralelamente, llegaron sus primeros minutos con el Barça: debutó en la pretemporada 2024-25, entró en el banquillo en las últimas jornadas y, en mayo, jugó su primer partido oficial en la victoria por 6-0 ante el Athletic Club.

    • Anuncios
  • Esmee Brugts Laia Aleixandri Clara Serrajordi Barcelona Women 2025-26Getty Images

    El gran salto

    Esto sentó las bases para una espectacular temporada 2025-26, en la que Serrajordi se consolidó como pieza clave del primer equipo del Barça. Desde el verano se sabía que ella y su compañera de la cantera, Aicha Camara, subirían al primer equipo a tiempo completo, debido a la plantilla reducida por restricciones económicas. Su impacto ha sido impresionante.

    Serrajordi ha sido titular en 19 partidos de la Liga F, solo superada en este aspecto por una compañera, y se ha vuelto imprescindible en la Liga de Campeones tras las lesiones de Guijarro, Laia Aleixandri y Aitana Bonmati en el centro del campo. Así, la joven de 18 años ha sido titular en tres de los últimos seis duelos europeos, incluido el regreso de las semifinales ante el Bayern de Múnich.

    En la ida el centro del campo azulgrana perdió equilibrio: Alexia jugó muy atrás y el Barça, pese a ser tricampeón, solo consiguió un 1-1 en Alemania. Para la vuelta, el técnico Pere Romeu la incluyó en el once junto a Putellas y Guijarro, y su equilibrio resultó clave en el 4-2 que llevó al Barça a la final.

  • Clara Serrajordi Spain Women 2025-26Getty Images

    ¿Qué tal va todo?

    Serrajordi no solo ha destacado con el Barça esta temporada. En octubre, la nueva seleccionadora de España, Sonia Bermúdez, la convocó por primera vez para la absoluta, con solo 17 años. Bermúdez ya la conocía de las categorías inferiores y, tras su irrupción en el Barça, no dudó en darle la oportunidad.

    No fue solo para completar la plantilla. Tras la ida de la semifinal de la Liga de Naciones Femenina de la UEFA, en la que España vencía 4-0 a Suecia, Serrajordi debutó en la vuelta. También entró en la final contra Alemania y, desde entonces, ha sumado tres partidos más en 2026, incluido el amistoso ante Inglaterra en Wembley.

  • Principales puntos fuertes

    Para entender por qué Serrajordi destaca, basta con escuchar a las grandes figuras que la rodean. «Por su forma de entender el juego, el espacio y el momento oportuno, parece que lleva toda la vida jugando al más alto nivel», declaró Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro, en una entrevista a Sport este año.

    Guijarro, impresionada por su salto al primer equipo en la 2024-25, añadió a Catalunya Radio: «Es muy completa, se adapta a cualquier rol en el centro del campo y tiene una gran comprensión del juego. Disfruto viéndola jugar».

    A Esmee Brugts, llegada del PSV Eindhoven con 20 años, lo que más le sorprende es la serenidad que aporta. Pese a su llegada más madura, conoce la exigencia de adaptarse al Barça joven y, al ser interrogada sobre Serrajordi, contestó: «Lo primero que pienso es: ¡qué impresionante ser tan joven y jugar como si llevases años aquí! Parece muy tranquila».

  • Clara Serrajordi Spain Women 2025-26Getty Images

    Hay margen de mejora

    A sus 18 años, es difícil encontrarle defectos al juego de Serrajordi. Formada en la cantera del Barça, conoce lo que se espera de ella en cada posición y, gracias a su calidad técnica y serenidad, se ha adaptado a la perfección.

    Sin embargo, aún no ha jugado muchos partidos. Si juega la final de la Liga de Campeones contra el Lyon —es probable que sea titular mientras Bonmati se recupera y Aleixandri sigue de baja—, será un buen test, pues el Barça no dominará tanto la posesión como hasta ahora. Aunque no hay indicios de que su trabajo sin balón sea deficiente, choques como este pondrán a prueba esa faceta y la harán crecer.

    Fuera de eso, todo es cuestión de experiencia: cuantos más minutos sume, más crecerá y más goles y asistencias aportará, siempre que se le dé la oportunidad en el centro del campo.

  • Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    ¿El próximo... Patri Guijarro?

    El análisis del papel de Serrajordi resulta especialmente interesante. Como apuntó Guijarro, la centrocampista de 18 años puede actuar como mediocampista defensiva, de ida y vuelta o como ‘10’. Por ahora no se sabe si se asentará en una posición o rotará, lo que dificulta compararla con una jugadora ya consolidada.

    Bermúdez, al convocarla por primera vez con la absoluta, dijo: «Es el perfil más parecido al de Patri que tenemos». Hasta ahora la ha empleado en esa demarcación más retrasada, pero su trayectoria apenas comienza y eso puede variar.

    Guijarro, además, es una mediocampista defensiva con desparpajo: marcó 12 goles y dio 16 asistencias la temporada pasada, y Serrajordi posee esa misma capacidad ofensiva para ser peligrosa en el último tercio. Por ahora, su perfil se sitúa entre el de Guijarro, más retrasada, y el de Bonmatí, más box-to-box. Ver cómo evoluciona será apasionante.

  • Clara Serrajordi Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    ¿Y ahora qué?

    Sorprende que sea el primer año de Serrajordi en esta categoría, dada su excelente adaptación. Es un ejemplo más de la calidad de la cantera que respalda a este Barcelona imbatible y de la confianza del club en sus jóvenes promesas. Sin su aportación, y la de otras jóvenes como Camara, el Barça no habría logrado el éxito que ha tenido pese a las restricciones económicas. Si la joven de 18 años es titular en la final de la Liga de Campeones del sábado, se lo habrá ganado.

    Será interesante ver su evolución la próxima temporada: ocupa el cuarto puesto en la lista NXGN 2026 de GOAL y acaba de firmar hasta 2028. Las lesiones la empujaron a la titularidad este curso, pero su calidad y adaptación le permiten aspirar a muchos minutos, aunque el centro del campo recupere a todas sus piezas.

    Con Aleixandri fuera por la primera parte de la próxima temporada tras su rotura del ligamento cruzado anterior y la incertidumbre sobre el futuro de Putellas, whose salida al London City Lionesses se rumorea con fuerza, la profundidad en el centro del campo seguirá siendo vital para el Barça. Con Serrajordi, el club tiene un talento capaz de aportar desde el primer momento y llamado a lo más alto.

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