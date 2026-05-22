Es comprensible que la adolescente no se haya dado cuenta. Solo tenía 11 años la última vez que el Barça no ganó la Liga F y esa temporada aún llegaron a la final de la Liga de Campeones. De niña pudo ir al Camp Nou a ver jugar al equipo femenino y ahora, como joven promesa, forma parte de ese éxito.

Ahora Serrajordi forma parte de ello: de niña veía desde la grada a Guijarro, Alexia Putellas o Aitana Bonmati, soñaba con ser como ellas y hoy juega a su lado sin desentonar.

Este curso el Barça ha recurrido a la cantera: solo fichó una jugadora veterana por problemas económicos y perdió a cinco. Las jóvenes han respondido, han conquistado el triplete nacional y han llevado al equipo a la final de la Liga de Campeones de este fin de semana; entre ellas, Serrajordi brilla con luz propia.