El motivo es la elevada exigencia económica del club de Colonia. Para rescindir el contrato del delantero de 19 años, vigente hasta el 30 de junio de 2030, el 1. FC Köln pide unos 50 millones de euros, primas incluidas.

Esa cifra superaría el récord de traspaso del BVB y genera recelos entre los directivos de Dortmund.

El BVB sigue interesado en el extremo, pero duda de la viabilidad económica y deportiva de la operación. El jugador espera que ambos clubes se acerquen y negocien un acuerdo.