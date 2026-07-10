Según el diario de Colonia «Express», el jugador de 19 años y su madre, que lo asesora, apoyan su fichaje por los «Schwarzgelben», pero el acuerdo podría fracasar por las elevadas exigencias económicas del club.
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¡Circulan rumores explosivos! El BVB habría alcanzado un acuerdo para fichar a la joven estrella de la Bundesliga
Sin embargo, el periódico reconoce que aún no puede confirmar estas especulaciones, pues la web de El Mala bloquea todas las consultas.
Según Sky, el Colonia ya comunicó al Dortmund las condiciones del posible fichaje, incluidos salario, prima y estructura del traspaso. Aun así, un acuerdo a corto plazo sigue siendo poco probable.
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¿Qué cantidad pide el Colonia por Said El Mala?
El motivo es la elevada exigencia económica del club de Colonia. Para rescindir el contrato del delantero de 19 años, vigente hasta el 30 de junio de 2030, el 1. FC Köln pide unos 50 millones de euros, primas incluidas.
Esa cifra superaría el récord de traspaso del BVB y genera recelos entre los directivos de Dortmund.
El BVB sigue interesado en el extremo, pero duda de la viabilidad económica y deportiva de la operación. El jugador espera que ambos clubes se acerquen y negocien un acuerdo.
Said El Mala se ha convertido en la revelación de la Bundesliga
El Mala se convirtió en la pasada temporada en uno de los talentos más codiciados del fútbol alemán tras anotar 13 goles y dar cinco asistencias en su debut en la Bundesliga.
Esas cifras atrajeron el interés de los principales clubes nacionales e internacionales. Según las últimas noticias, la madre de El Mala habría rechazado las ofertas de los clubes ingleses interesados.
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