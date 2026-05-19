Sorprende, pues Stiller parecía fuera de los planes de Nagelsmann. En la fase de clasificación para el Mundial solo jugó el primer partido, la vergonzosa derrota 0-2 en Eslovaquia, y no fue convocado para los dos últimos.

En la última concentración solo acudió como suplente, debido a las lesiones de Felix Nmecha y Aleksandar Pavlovic. «Es un futbolista excepcional con muchísimo potencial y un rendimiento constante, pero compite con Pavlo, a quien simplemente veo un pelín por delante», explicó el seleccionador nacional a mediados de marzo, cuando Stiller volvió a quedarse fuera, y añadió: «Sobre todo por ciertos aspectos del juego. No lo veo en el once inicial, así que decidimos cubrir las demás plazas de otra manera».

Sin embargo, contra Suiza y Ghana fue titular y Nagelsmann elogió sus actuaciones, lo que le abrió las puertas del Mundial.

Sin embargo, Maximilian Mittelstädt y Chris Führich, que estuvieron en la Eurocopa de hace dos años, se quedan fuera del viaje a Norteamérica.