Con el inicio de la Copa del Mundo también arranca la lucha por el título de mejor joven del torneo. La precocidad de Lamine Yamal, el ‘10’ del Barcelona, lo convierte en favorito, aunque podría acabar como MVP. Más allá de los jóvenes ya consagrados, veamos quién, entre los futbolistas menores de 20 años, podría sorprender entre aquellos que aún no han alcanzado un estatus de élite a nivel mundial.
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Cinco jóvenes talentos para seguir en el Mundial: destacan Alajbegovic, Bouaddi y Mbaye
ALAJBEGOVIC (Bosnia)
Obvio. A sus 18 años y ante el revuelo en la Serie A, Kerim Alajbegovic lidera la lista de deseos de los aficionados italianos. Destaca por su talento, imaginación y olfato goleador. En su primera temporada como senior marcó 13 goles y dio 4 asistencias en 44 partidos con el Salzburgo. Ahora sueña con llevar a Bosnia más allá de la fase de grupos, algo que no logra desde 2014.
MBAYE (SENEGAL)
Si el PSG te hace titular a los 16 años, tienes algo especial. Dos años después, Ibrahim Mbaye es la joven promesa de Senegal, que en enero ganó en el campo la Copa Africana de Naciones, aunque luego se la otorgaron a Marruecos por decisión de la federación. Tras formarse en las categorías inferiores, optó por seguir los pasos de Sadio Mané, cuyo relevo asumirá este verano. Puede actuar en ambas bandas, es veloz, hábil en el regate y en la aceleración, y llega al torneo con todo lo necesario para sorprender.
MORA (MÉXICO)
Con solo 17 años, el mexicano Gilberto Mora, centrocampista del Club Tijuana, ya luce el dorsal 10 de la selección anfitriona. Destaca por su visión de juego, su capacidad para recibir entre líneas y su oportunismo para desmarcarse. Su prometedora carrera apenas comienza. Los principales clubes europeos ya le siguen, y un buen Mundial desatará una puja por ficharle.
BOUADDI (MARRUECOS)
Como Mbaye, Bouaddi se formó en las categorías inferiores de Francia, pero ha optado por representar a Marruecos. Estecentrocampista del Lille, de solo 19 años, ya brilla con los Leones del Atlas, la selección que terminó cuarta en el Mundial de Catar 2022. Hoy, con 19 años, es una de las mayores promesas del fútbol magrebí.
DIOMANDE' (COSTA DE MARFIL)
El extremo marfileño Yan Diomandé llegó al Leipzig el pasado verano y, en solo una temporada, se ha convertido en uno de los talentos más prometedores del fútbol africano y mundial. Diomandé, de 19 años, es explosivo, rápido y técnicamente hábil con ambos pies. Ha marcado 13 goles y dado 10 asistencias en 36 partidos con el club de Red Bull.