Según Sky, Nagelsmann ya informó a los jugadores del VfB Stuttgart sobre sus planes de plantilla. Incluye a Deniz Undav, Jamie Leweling y Angelo Stiller.
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¡Cinco estrellas de la selección alemana del VfB Stuttgart se ven afectadas! Se desvela la próxima decisión de Julian Nagelsmann sobre la convocatoria para el Mundial
Sorprende, pues Stiller parecía tenerlo difícil con Nagelsmann. En la fase de clasificación para el Mundial solo jugó el primer partido, la vergonzosa derrota 0-2 en Eslovaquia, y no fue convocado para los dos últimos.
En la última concentración solo acudió como suplente, debido a las lesiones de Felix Nmecha y Aleksandar Pavlovic. «Es un futbolista excepcional con muchísimo potencial y un rendimiento constante, pero compite con Pavlo, a quien simplemente veo un pelín por delante», declaró el seleccionador nacional a mediados de marzo, cuando Stiller volvió a quedarse fuera, y añadió: «Sobre todo por ciertos aspectos del juego. No lo veo en el once y, por eso, decidimos cubrir las demás plazas de otra manera».
Sin embargo, contra Suiza y Ghana fue titular y Nagelsmann elogió sus actuaciones, lo que le abrió las puertas del Mundial.
Sin embargo, Maximilian Mittelstädt y Chris Führich, que estuvieron en la Euro 2022, se quedan fuera del viaje a Norteamérica.
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Nagelsmann apuesta ahora por otros: en la Eurocopa celebrada en casa, Führich y Mittelstädt aún estaban en el equipo.
Mittelstädt integró la plantilla ampliada durante y después de la Eurocopa, pero perdió ese lugar ante David Raum, probable titular en el Mundial. Aunque Mittelstädt ha recuperado la titularidad en el VfB, Nagelsmann no lo ha convocado en las tres últimas concentraciones. Su sustituto en la selección podría ser Nathaniel Brown, del Eintracht de Fráncfort.
Führich, por su parte, volvió a entrar en el radar de la selección gracias a sus 4 goles y 4 asistencias en la Bundesliga desde febrero, y, al igual que Stiller, fue convocado para los compromisos de marzo. Contra Ghana jugó su primer partido internacional desde el 1-1 contra Hungría el 19 de noviembre de 2024 en la Liga de Naciones.
«Está en muy buena forma. Tiene que ir al Mundial», exigió el experto televisivo Dietmar Hamann a principios de mayo en Sky. Pero, al parecer, Nagelsmann lo ve de otra manera.
Además, el posible regreso de Manuel Neuer podría dejar fuera a Alexander Nübel, pues se rumoreaque la relación entre ambos porteros, excompañeros en el Bayern, no es la mejor.