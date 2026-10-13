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Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

Cifras impactantes revelan la otra cara del dominio del Manchester City: ¿robó los sueños de sus rivales?

FEATURES
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
Manchester City vs Ipswich
Ipswich
Premier League
Fulham vs Hull
Fulham
Hull
Tottenham vs Coventry
Tottenham
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Brentford vs Liverpool
Brentford
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Atlético Madrid vs Manchester United
Atlético Madrid
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Arabia Saudí
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Más allá de los títulos y el dinero

El dominio del Manchester City en el fútbol inglés no ha sido únicamente una historia de éxito deportivo narrada a través de títulos, victorias y estrellas que vistieron la camiseta celeste, sino que también se ha convertido en el eje de un amplio debate económico que plantea una pregunta sumamente delicada: ¿qué habría ocurrido si el club no hubiese recibido el dinero que le ayudó a construir un equipo capaz de dominar las competiciones nacionales y europeas?

En el mundo del fútbol, el impacto de la superioridad de un equipo sobre sus rivales no se limita a la derrota en un partido o a la pérdida de un título, sino que puede extenderse a privar a otros clubes de la clasificación para la Liga de Campeones, a la pérdida de enormes ingresos económicos o incluso al descenso a categorías inferiores, con todas las consecuencias económicas que ello puede arrastrar durante años.

Desde esa perspectiva, la cadena "BBC Sport" ha intentado estimar el coste económico potencial del ascenso del Manchester City durante el periodo abarcado por la investigación, tomando en consideración los ingresos por la clasificación en la Premier League, los premios de las competiciones europeas, el descenso y los resultados que decidieron las finales de las copas nacionales.

Según los cálculos recogidos en el informe, los clubes rivales podrían haber sufrido pérdidas económicas totales de hasta 844 millones de libras esterlinas, mientras que el Manchester City reunió cerca de 1.170 millones de libras esterlinas en premios económicos, ingresos por derechos de televisión y bonificaciones vinculadas a sus éxitos durante ese mismo periodo.

Pero las cifras no representan un veredicto definitivo sobre las indemnizaciones correspondientes, ni demuestran que un club concreto habría evitado el descenso o se habría asegurado la clasificación para la Liga de Campeones de no ser por la superioridad del City. Se trata de un intento de estimar la magnitud del impacto económico potencial en un asunto que sigue rodeado de importantes discrepancias legales y deportivas.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-INTERAFP

    De un equipo lejos de la cima a una potencia que domina Inglaterra

    Cuando el jeque Mansour se hizo con el Manchester City en 2008, el club no gozaba del estatus que ocupa hoy en el fútbol europeo. Su historia en la Premier League era limitada en comparación con sus rivales tradicionales, y su presencia habitual en los primeros puestos no era algo común.

    El mejor puesto logrado por el equipo desde que ocupó el quinto lugar en la temporada 1991-1992, la última antes de la fundación de la Premier League, fue el octavo lugar en la temporada 2004-2005.

    Pero el panorama comenzó a cambiar con la llegada de las inversiones procedentes de Abu Dabi, ya que el club experimentó una gran transformación en su capacidad económica, que se reflejó en sus fichajes, sus resultados y sus ambiciones deportivas.

    Según lo recogido en el informe, una comisión independiente de la Premier League describió el sistema de financiación objeto del litigio como un «sistema de financiación encubierto», mientras que los ingresos por patrocinio del Manchester City pasaron de niveles que equiparaban a los ingresos de clubes como el Stoke City en la temporada 2008-2009, a niveles que finalmente superaron los ingresos del Manchester United.

    El City terminó la temporada 2009-2010 en el quinto puesto, antes de imponer su presencia de forma continua entre los cuatro primeros, sin abandonar esa zona durante todo el periodo abordado por el informe.

    Y aquí surge la cuestión fundamental: ¿habrían podido otros clubes lograr mejores resultados, u obtener mayores ingresos económicos, si el Manchester City no hubiera tenido la capacidad de construir un equipo de semejante potencia?

    El club sigue negando haber cometido las infracciones que se le atribuyen y ha presentado un recurso. En contrapartida, el análisis financiero se basa en las acusaciones y las conclusiones abordadas en el informe, sin que eso signifique que todas las pérdidas estimadas hayan quedado probadas legalmente o sean susceptibles de indemnización.


  • ¿Cómo llegaron las pérdidas potenciales a los 844 millones de libras esterlinas?

    El informe dividió el posible impacto económico sobre los demás clubes en cuatro apartados principales, basándose en el valor de los premios económicos anunciados en las temporadas correspondientes. El reparto de las pérdidas estimadas quedó de la siguiente manera:

    - 188,2 millones de libras esterlinas: diferencias en los ingresos vinculados a los puestos de la clasificación en la Premier League.

    - 349,7 millones de libras esterlinas: pérdidas potenciales asociadas al descenso de la Premier League.

    - 217,8 millones de libras esterlinas: ingresos potenciales perdidos por la participación en la Champions League.

    - 88,3 millones de libras esterlinas: pérdidas relacionadas con las copas nacionales y la Europa League.

    Con ello, el total de las pérdidas potenciales alcanza los 844 millones de libras esterlinas. Para calcular las diferencias por puestos en la liga, el informe partió del supuesto de que cada equipo que terminó la temporada por detrás del Manchester City pudo haber perdido el ingreso económico vinculado a avanzar un puesto en la tabla de clasificación.

    En cuanto al cálculo del coste del descenso, se basó en el mínimo de ingresos que el club habría podido obtener de permanecer en la Premier League durante la temporada siguiente, tras descontar el primer pago de las compensaciones económicas destinadas a los clubes descendidos.

    Y en lo relativo a la Champions League, el informe comparó los ingresos del Manchester City en el torneo con las cantidades que recibieron los demás clubes al participar en la Europa League en lugar de en ella.

    Sin embargo, estos cálculos no predicen los resultados que podrían haberse logrado en un escenario distinto, sino que miden las diferencias económicas que surgieron de los resultados reales.


  • 1.170 millones de libras esterlinas: ¿qué ha conseguido el Manchester City?

    En cambio, el Manchester City recaudó cerca de 1.170 millones de libras esterlinas en ingresos vinculados a sus participaciones y éxitos durante el periodo que abarca el informe. Esos ingresos se repartieron de la siguiente manera:

    - 812,3 millones de libras esterlinas procedentes de la Premier League, incluidos los premios económicos y los ingresos por derechos de televisión.

    - 363,4 millones de libras esterlinas procedentes de la Champions League.

    - 900.000 libras esterlinas por la conquista de la FA Cup.

    - 300.000 libras esterlinas por los tres títulos de la Carabao Cup.

    Estas cifras reflejan la magnitud de los beneficios que un club puede obtener de su presencia constante en la élite, ya que los ingresos no se limitan al valor del premio económico directo, sino que también están ligados a la participación en los grandes torneos y al aprovechamiento de sus respectivos repartos económicos.

    Sin embargo, el informe no contabilizó las posibles ganancias futuras derivadas de los éxitos deportivos, como el aumento del valor de los contratos de patrocinio, las primas asociadas a los títulos o los ingresos adicionales que los jugadores podrían percibir como consecuencia de la mejora del nivel del equipo.

    Tampoco abordó las pérdidas potenciales de los futbolistas por la oportunidad perdida de conseguir salarios más altos o primas vinculadas al rendimiento en caso de haber fichado por clubes con mejores posibilidades de competir.

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  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN CITYAFP

    Tottenham, el más perjudicado: una factura de 119,9 millones de libras esterlinas

    El Tottenham Hotspur destaca como uno de los clubes más perjudicados económicamente, según las estimaciones del informe, durante el periodo en el que se produjo el ascenso del Manchester City. El anterior entrenador del equipo, Mauricio Pochettino, había calificado esa etapa como un periodo de engaño, al considerar que las sanciones, por severas que fueran, no serían suficientes para reparar lo ocurrido.

    Esta visión se sustenta en que el Tottenham terminó la Premier League fuera de los puestos de clasificación para la Liga de Campeones por una sola posición en cuatro de las ocho temporadas en las que el Manchester City se clasificó para el torneo.

    Durante esas cuatro temporadas, el City acumuló 148,2 millones de libras esterlinas por sus participaciones en la Liga de Campeones, mientras que el Tottenham obtuvo 29,9 millones de libras esterlinas de la Europa League. La temporada 2014-2015 fue la más clara en cuanto a la magnitud de la diferencia económica: el Manchester City terminó la liga como subcampeón, mientras que el Tottenham acabó quinto.

    En la siguiente temporada europea, el City recibió 71,2 millones de libras esterlinas tras alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones, mientras que los ingresos del Tottenham por la Europa League no superaron los 17,7 millones de libras esterlinas, con una diferencia de 53,5 millones de libras esterlinas.

    Además, el Tottenham terminó la liga por detrás del Manchester City en seis ocasiones, y la suma de la diferencia en los premios económicos asociados a los puestos de la clasificación en esas temporadas alcanzó los 6,6 millones de libras esterlinas.

    Con todo, la relación del Tottenham con los resultados logrados por el City no fue del todo negativa: en la temporada 2013-2014, el club londinense se benefició de la victoria del Manchester City sobre el Sunderland en la final de la Copa de la Liga, lo que le permitió participar en la Europa League la temporada siguiente, con unos ingresos de 5,1 millones de libras esterlinas.

    Tras contabilizar estas ganancias y descontarlas de las pérdidas potenciales en las distintas competiciones, el informe estimó el impacto económico negativo neto sobre el Tottenham en unos 119,9 millones de libras esterlinas, lo que convierte al club en el más perjudicado según esta evaluación.


  • Liverpool v Manchester City - Capital One Cup FinalGetty Images Sport

    Liverpool y la final de la Copa de la Liga: una pérdida de 37,8 millones de libras esterlinas

    Las posibles pérdidas no estaban ligadas únicamente a la clasificación en la liga y al acceso a las competiciones europeas, sino que se extendían también a las finales de las copas nacionales, capaces de definir el futuro de toda una temporada. El enfrentamiento entre Liverpool y Manchester City en la final de la Copa de la Liga inglesa de la temporada 2015-2016 constituye un ejemplo claro de ello. El partido terminó con empate 1-1 tras el tiempo reglamentario y la prórroga, antes de que el Manchester City se llevara el título en los penaltis.

    El resultado tuvo repercusiones en los cálculos de la clasificación europea, ya que la plaza para la Europa League pasó al equipo mejor situado en la liga nacional, el West Ham United, después de que el Liverpool no lograra cerrar la temporada en una posición que diera acceso a las competiciones continentales. El informe considera que una victoria del Liverpool en aquel partido le habría dado la oportunidad de disputar la Europa League, lo que abriría la puerta a ingresos económicos adicionales.

    Para establecer una comparación estimada, "BBC Sport" se basó en los ingresos que obtuvo el Manchester United cuando se coronó campeón de la Europa League en la temporada 2016-2017, que ascendieron a 37,8 millones de libras esterlinas, de los cuales 26,6 millones de libras esterlinas provinieron de la cuota del "market pool", vinculada a los derechos de televisión. Esto no significa que el Liverpool habría obtenido los mismos ingresos ni que habría ganado el torneo, pero ofrece un parámetro para estimar el valor económico potencial de la participación europea.

    Al añadir 10,6 millones de libras esterlinas correspondientes a las diferencias en los premios asociados a los puestos de la liga durante las nueve temporadas que abordó el informe, el impacto económico potencial total sobre el Liverpool alcanzó los 52,3 millones de libras esterlinas.

    En cuanto a la FA Cup, el Manchester City conquistó el título una sola vez durante el periodo analizado, cuando superó al Stoke City en la temporada 2010-2011. El informe calculó la diferencia en los premios económicos vinculados a la final en unas 900.000 libras esterlinas, teniendo en cuenta que el subcampeón solía obtener la posibilidad de clasificarse para la Europa League.


  • Everton, Chelsea y Arsenal: la Champions League marca la diferencia

    El posible impacto no se limitó al Tottenham y al Liverpool, ya que otros clubes también aparecieron en los cálculos por haber perdido oportunidades de participar en la Champions League. El Everton figura entre los clubes más perjudicados, después de que se le escapara la clasificación a la Champions en una ocasión, en la temporada 2013-2014, además de terminar la liga un puesto por debajo de la última plaza que daba acceso a la Europa League en otras cuatro temporadas.

    El informe estimó la diferencia económica entre participar en la Champions League y en la Europa League en unos 32,6 millones de libras esterlinas, a partir de los ingresos del Manchester City, que ascendieron a 39 millones de libras esterlinas, frente a los 6,4 millones de libras esterlinas que obtuvo el Everton de la Europa League.

    Asimismo, las pérdidas potenciales vinculadas a quedarse sin participar en la Europa League en cuatro ocasiones alcanzaron los 23,2 millones de libras esterlinas. Sumando 10,6 millones de libras esterlinas de las diferencias en los ingresos por posición en la liga, el impacto económico total estimado sobre el Everton llegó a 66,4 millones de libras esterlinas, lo que lo sitúa en el tercer lugar de la lista de los clubes más perjudicados.

    En cuanto al Chelsea, terminó quinto en la temporada 2017-2018, mientras que el Manchester City recaudó 79,2 millones de libras esterlinas tras alcanzar los cuartos de final de la Champions League. En cambio, el Chelsea obtuvo 39,4 millones de libras esterlinas después de ganar la Europa League, lo que generó una diferencia económica de 39,8 millones de libras esterlinas. También el Arsenal se quedó fuera de la Champions al ocupar el quinto puesto en la temporada 2016-2017, y el informe estimó la diferencia económica, en comparación con los ingresos del City, en unos 22,1 millones de libras esterlinas.

    Por el contrario, el Manchester United fue, de forma notable, el menos afectado entre estos casos: en la temporada 2015-2016, el Manchester City no pasó de los octavos de final de la Champions League, logrando 42,6 millones de libras esterlinas, mientras que el United ganó la Europa League y reunió 37,8 millones de libras esterlinas, con una diferencia de apenas 4,8 millones de libras esterlinas.


  • Hull City v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    El fantasma del descenso: el Hull City pierde 99 millones de libras esterlinas

    Las pérdidas parecen aún más duras cuando se trata del descenso de la Premier League, porque su impacto no se limita a una sola temporada, sino que puede golpear los ingresos del club, su presupuesto y su capacidad para retener a sus jugadores. Y aunque los clubes descendidos reciben pagos compensatorios, esas cantidades no cubren necesariamente todos los ingresos que pierden al abandonar el torneo de los focos.

    El informe no dio por supuesto que el Manchester City hubiera provocado inevitablemente el descenso de otro equipo, sino que abordó la posibilidad de que la fuerza del conjunto celeste haya influido en los cálculos de la lucha por la permanencia. La evaluación se basó en el total de los premios económicos que percibió el último clasificado en la temporada siguiente, como umbral mínimo de los ingresos que el club habría podido obtener si hubiera permanecido en la Premier League, para después descontar el primer pago de las compensaciones por descenso.

    El Hull City ocupó el segundo lugar en la lista de los clubes más perjudicados, después de descender dos veces durante el periodo estudiado, con pérdidas estimadas en 93,78 millones de libras esterlinas. El equipo también terminó la temporada por detrás del Manchester City en cuatro ocasiones, lo que añadió 5,2 millones de libras esterlinas a la diferencia vinculada a los ingresos por clasificación, hasta situar el impacto económico total potencial en cerca de 99 millones de libras esterlinas.

    El Swansea quedó cuarto con pérdidas de 63,1 millones de libras esterlinas, de las cuales 54 millones están ligados al descenso y 9,1 millones de libras esterlinas a las diferencias de posición durante las siete temporadas que pasó en la Premier League. En cuanto al Newcastle, descendió tras ocupar el decimoctavo puesto en la temporada 2015-2016, con pérdidas estimadas en 60,4 millones de libras esterlinas, de los cuales 7,9 millones de libras esterlinas están relacionados con las diferencias de posición.

    La lista incluyó también al Norwich, con pérdidas de 43,8 millones de libras esterlinas; al Wigan, con 39,6 millones; al Burnley, con 31,1 millones; al Bolton, con 26,4 millones; y al Birmingham, con 25,1 millones de libras esterlinas. Estas cifras reflejan la magnitud de los riesgos económicos asociados al descenso, pero no demuestran que alguno de estos clubes hubiera asegurado la permanencia si los resultados del Manchester City hubieran sido distintos.


  • Dinero que se acumula temporada tras temporada: cifras que abren la puerta a las preguntas

    Dinero que se acumula con cada temporada: unas cifras que abren la puerta a las preguntasEl reparto de los ingresos de la Premier League se basa en un sistema que vincula una parte de los pagos a la clasificación final de cada equipo, en lugar de destinar un premio independiente y fijo al campeón. El sistema se rige por el principio de "la base y sus múltiplos": el vigésimo clasificado recibe el importe base, el decimonoveno recibe el doble, el decimoctavo el triple, y el incremento continúa según el puesto de cada equipo.

    Por lo tanto, la diferencia económica entre el Manchester City y el segundo clasificado en una temporada en la que el equipo celeste se coronó campeón se limita, desde este punto de vista concreto, al valor de un solo importe base. Pero el valor de esa cantidad ha aumentado de forma notable con el crecimiento de los contratos de televisión: en la temporada 2010-2011, cada puesto valía 755.881 libras esterlinas, antes de alcanzar los 1,94 millones de libras esterlinas en la temporada 2016-2017.

    Según las estimaciones recogidas en el informe, el Everton, el Liverpool y el Stoke City figuran entre los clubes más afectados por las diferencias de posición, ya que terminaron las nueve temporadas analizadas en puestos inferiores al del Manchester City, con una diferencia total estimada para cada uno de ellos de unos 10,7 millones de libras esterlinas. Asimismo, el valor estimado de las diferencias de posición ascendió a 9,9 millones de libras esterlinas tanto para el West Bromwich Albion como para el West Ham United, y a 9,1 millones de libras esterlinas para el Swansea.

    En cambio, los clubes que pasaron solo una temporada en la Premier League registraron diferencias menores, entre ellos el Blackpool, con unas 756.756 libras esterlinas; el Portsmouth, con 800.424 libras esterlinas; y el Huddersfield Town, con 1,93 millones de libras esterlinas.

    Los cálculos incluidos en el informe de "BBC Sport" revelan una dimensión económica que no siempre aparece en las tablas de clasificación ni en las imágenes de las celebraciones. El éxito de un club al construir un equipo dominante puede repercutir en los presupuestos de sus rivales, en sus posibilidades de disputar competiciones continentales y en su capacidad de permanecer en la Premier League. Pero estimar las pérdidas no equivale a demostrar la responsabilidad legal por ellas, del mismo modo que las diferencias económicas no bastan por sí solas para demostrar que un equipo determinado habría ocupado un puesto más alto o habría evitado el descenso en un escenario distinto.

    Las cifras siguen siendo un intento de medir el posible impacto del ascenso del Manchester City sobre el resto de los clubes del fútbol inglés, mientras el club continúa negando las infracciones y mantiene su postura legal. Y si los cálculos muestran que el City acumuló unos 1.170 millones de libras esterlinas de los ingresos abordados en el informe, las estimaciones sitúan en 844 millones de libras esterlinas las posibles pérdidas soportadas por sus rivales.

    Así, el asunto trasciende los límites de los títulos y los resultados para plantear una pregunta mayor sobre la relación entre el dinero y la competencia justa en el fútbol moderno: ¿hasta qué punto pueden las inversiones gigantescas cambiar el destino de otros clubes, y quién asume el coste de esa transformación cuando las diferencias económicas se convierten en un factor decisivo para determinar el futuro de la competición?