Cifras impactantes revelan la otra cara del dominio del Manchester City: ¿robó los sueños de sus rivales?

Dinero que se acumula con cada temporada: unas cifras que abren la puerta a las preguntasEl reparto de los ingresos de la Premier League se basa en un sistema que vincula una parte de los pagos a la clasificación final de cada equipo, en lugar de destinar un premio independiente y fijo al campeón. El sistema se rige por el principio de "la base y sus múltiplos": el vigésimo clasificado recibe el importe base, el decimonoveno recibe el doble, el decimoctavo el triple, y el incremento continúa según el puesto de cada equipo.

Por lo tanto, la diferencia económica entre el Manchester City y el segundo clasificado en una temporada en la que el equipo celeste se coronó campeón se limita, desde este punto de vista concreto, al valor de un solo importe base. Pero el valor de esa cantidad ha aumentado de forma notable con el crecimiento de los contratos de televisión: en la temporada 2010-2011, cada puesto valía 755.881 libras esterlinas, antes de alcanzar los 1,94 millones de libras esterlinas en la temporada 2016-2017.

Según las estimaciones recogidas en el informe, el Everton, el Liverpool y el Stoke City figuran entre los clubes más afectados por las diferencias de posición, ya que terminaron las nueve temporadas analizadas en puestos inferiores al del Manchester City, con una diferencia total estimada para cada uno de ellos de unos 10,7 millones de libras esterlinas. Asimismo, el valor estimado de las diferencias de posición ascendió a 9,9 millones de libras esterlinas tanto para el West Bromwich Albion como para el West Ham United, y a 9,1 millones de libras esterlinas para el Swansea.

En cambio, los clubes que pasaron solo una temporada en la Premier League registraron diferencias menores, entre ellos el Blackpool, con unas 756.756 libras esterlinas; el Portsmouth, con 800.424 libras esterlinas; y el Huddersfield Town, con 1,93 millones de libras esterlinas.

Los cálculos incluidos en el informe de "BBC Sport" revelan una dimensión económica que no siempre aparece en las tablas de clasificación ni en las imágenes de las celebraciones. El éxito de un club al construir un equipo dominante puede repercutir en los presupuestos de sus rivales, en sus posibilidades de disputar competiciones continentales y en su capacidad de permanecer en la Premier League. Pero estimar las pérdidas no equivale a demostrar la responsabilidad legal por ellas, del mismo modo que las diferencias económicas no bastan por sí solas para demostrar que un equipo determinado habría ocupado un puesto más alto o habría evitado el descenso en un escenario distinto.

Las cifras siguen siendo un intento de medir el posible impacto del ascenso del Manchester City sobre el resto de los clubes del fútbol inglés, mientras el club continúa negando las infracciones y mantiene su postura legal. Y si los cálculos muestran que el City acumuló unos 1.170 millones de libras esterlinas de los ingresos abordados en el informe, las estimaciones sitúan en 844 millones de libras esterlinas las posibles pérdidas soportadas por sus rivales.

Así, el asunto trasciende los límites de los títulos y los resultados para plantear una pregunta mayor sobre la relación entre el dinero y la competencia justa en el fútbol moderno: ¿hasta qué punto pueden las inversiones gigantescas cambiar el destino de otros clubes, y quién asume el coste de esa transformación cuando las diferencias económicas se convierten en un factor decisivo para determinar el futuro de la competición?



