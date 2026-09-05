El ambiente en Turf Moor llegó al límite el sábado por la noche, cuando el Burnley cayó hasta el último puesto de la tabla del Championship. Tras una decepcionante derrota por 2-1 a manos del Bristol City, el delantero Armando Broja fue captado en vídeo protagonizando un tenso enfrentamiento con un grupo de aficionados. El incidente, que tuvo lugar en la zona del aparcamiento después del pitido final, mostró al delantero de 24 años perdiendo los nervios después de ser objeto de duras críticas por su actuación y por la situación actual del equipo.

En unas imágenes que desde entonces se han hecho virales en las redes sociales, el ex del Chelsea pareció molestarse por comentarios que sugerían que no había rendido desde su llegada a Lancashire. A medida que el intercambio fue subiendo de tono, se escuchó a Broja defendiendo sus números y su estado físico antes de que la situación diera un giro subido de tono. Se grabó al delantero respondiendo a una persona en concreto, gritando: "Cierra tu puta boca y muestra respeto".