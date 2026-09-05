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«¡Cierra tu jodida boca!»: Armando Broja, en un enfrentamiento subido de tono con un aficionado del Burnley tras la derrota ante el Bristol City
La tensión se desborda en Turf Moor
El ambiente en Turf Moor llegó al límite el sábado por la noche, cuando el Burnley cayó hasta el último puesto de la tabla del Championship. Tras una decepcionante derrota por 2-1 a manos del Bristol City, el delantero Armando Broja fue captado en vídeo protagonizando un tenso enfrentamiento con un grupo de aficionados. El incidente, que tuvo lugar en la zona del aparcamiento después del pitido final, mostró al delantero de 24 años perdiendo los nervios después de ser objeto de duras críticas por su actuación y por la situación actual del equipo.
En unas imágenes que desde entonces se han hecho virales en las redes sociales, el ex del Chelsea pareció molestarse por comentarios que sugerían que no había rendido desde su llegada a Lancashire. A medida que el intercambio fue subiendo de tono, se escuchó a Broja defendiendo sus números y su estado físico antes de que la situación diera un giro subido de tono. Se grabó al delantero respondiendo a una persona en concreto, gritando: "Cierra tu puta boca y muestra respeto".
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Broja defiende su balance en el Burnley
Broja, que fue fichado en agosto de 2025 por una cantidad de 20 millones de libras, ha tenido problemas para encontrar el gol durante su etapa en el club. Durante el enfrentamiento, el delantero pareció responder a las críticas sobre su regularidad y sus minutos de juego.
Se le oyó preguntar a los aficionados: "¿Qué he hecho?" y responder a las acusaciones sobre su mal estado de forma con otra pregunta: "¿He sido una basura durante un año?" El internacional albanés pareció después aludir a su falta de minutos recientemente al afirmar: "¡No he jugado en un año!", para justificar sus actuales dificultades sobre el terreno de juego.
Broja, con dificultades para encontrar el ritmo en el Burnley
A pesar de su pedigrí como talento de nivel Premier League, Broja solo entró como suplente en la segunda parte por decisión del entrenador Nicky Hayen en la derrota ante el Bristol City. Sustituyó a Andreas Hountondji al descanso, pero no logró aportar la pegada necesaria para sentenciar el partido.
La temporada pasada, el delantero disputó 26 partidos en todas las competiciones, aunque solo contó con la confianza para ser titular en ocho encuentros de la máxima categoría. Esta falta de ritmo se ha convertido claramente en un motivo de fricción tanto para el jugador como para la afición, lo que provocó las explosivas escenas que se vivieron fuera del estadio.
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Un derrumbe catastrófico contra el Bristol City
El incidente se produjo después de un partido que el Burnley parecía destinado a ganar antes de un hundimiento defensivo en los últimos minutos. Los Clarets se habían adelantado en el minuto 56 por medio de Aaron Ramsey, pero no pudieron conservar su ventaja. Los Robins, visitantes, protagonizaron una remontada dramática al final, que comenzó con el empate en el minuto 82, cuando Rob Dickie remató de cabeza con potencia un córner.
La desgracia se agravó para el equipo local en el tiempo de descuento, cuando Yu Hirakawa fusiló el gol de la victoria para asegurar los tres puntos al Bristol City. El resultado deja al Burnley sin ganar tras cinco partidos, colista de la clasificación con unos exiguos dos puntos.
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