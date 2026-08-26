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'Ciao, maestro': Frank Rijkaard envía un emotivo mensaje de apoyo a Xavi Hernández como nuevo seleccionador de Países Bajos
Un mensaje sorpresa de Rijkaard
Xavi Hernández recibió otra sorpresa emotiva durante su presentación como seleccionador de Países Bajos, cuando el exentrenador del Barcelona Frank Rijkaard apareció en un mensaje de vídeo especial. Rijkaard, que disfrutó de un éxito increíble junto al centrocampista en el Camp Nou, no tardó en expresar su total respaldo al nombramiento de su exjugador. El icono neerlandés subrayó que nunca dudó del potencial de Xavi para dar el salto con naturalidad a la élite de los banquillos.
- Cordon Press/Diario AS
Elogios del maestro neerlandés
Rijkaard elogió el extraordinario cerebro futbolístico del español y su condición de jugador de talla mundial durante su etapa juntos, después de haberlo dirigido en 224 partidos.
"Hola, Xavi. ¡Fantásticas noticias y una maravillosa sorpresa! Eres un gran jugador, uno de los mejores del mundo, y siempre pensé que también podrías convertirte en un gran entrenador. No dudo de tu talento y te deseo lo mejor de todo corazón en este nuevo capítulo de tu carrera. Buena suerte. Ciao, maestro."
Recuperar la filosofía del Barcelona
Visiblemente emocionado por el homenaje, Xavi reflexionó sobre su época dorada juntos, destacando cómo Rijkaard logró recuperar la identidad tradicional del club y conquistar la Liga de Campeones de la UEFA de 2006 y dos títulos de Liga.
"Muchas gracias. Frank Rijkaard es una persona increíble como entrenador. También me dio mucha confianza. Ya sabéis, tuve una lesión durante una de sus etapas en el Barcelona, pero guardo muy buenos recuerdos de Frank Rijkaard. Ganamos muchos títulos con él en el equipo. Creo que devolvió nuestra filosofía al Barcelona. En los años antes de que llegara, habíamos perdido un poco esa filosofía, y él devolvió esa confianza al equipo. Así que tengo grandísimos recuerdos de Frank, especialmente como persona. Como persona, tiene un gran corazón. Muchas gracias".
- AFP
Mirando hacia la era de los Países Bajos
Más allá de su perspicacia táctica, Xavi reservó un elogio especial para las excepcionales cualidades personales de Rijkaard y su cercanía entre bastidores. Armado con esas duraderas lecciones de gestión de grupo y liderazgo de mentores como Rijkaard, Xavi se prepara ahora para trasladar esa fórmula ganadora al escenario internacional con Países Bajos.
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