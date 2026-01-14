+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference FinalGetty Images Sport

El ‘Chucky’ Lozano y la gran incógnita de su futuro: cinco opciones reales

La salida del ‘Chucky’ Lozano de San Diego FC abre dudas sobre su futuro. MLS y Liga MX se activan; GOAL analiza cinco destinos con Cruz Azul y Atlanta al frente.

    Cruz Azul

    Según ESPN, Cruz Azul ha mostrado interés en Hirving Lozano, aunque su salario y una posible cuota de transferencia representan hoy los principales obstáculos. El club carece de un extremo con las características del ‘Chucky’, cuyo perfil encajaría de forma natural en el sistema ofensivo de Nicolás Larcamón. No obstante, su salario, estimado en 7.6 millones de dólares incluyendo bonificaciones, está muy por encima de la estructura salarial del club, por lo que el jugador tendría que aceptar una reducción considerable para que la operación sea viable.

    Atlanta United

    El exseleccionador de México, Gerardo Martino, ha regresado al banquillo de Atlanta United tras una temporada decepcionante que dejó al club en la parte baja de la Conferencia Este. Con el técnico argentino nuevamente al mando, la franquicia busca relanzar su proyecto y, de acuerdo con diversos reportes, la velocidad y explosividad de Hirving Lozano por las bandas se han convertido en un punto de interés. A ello se suma un factor clave: Martino ya conoce al delantero tras haberlo dirigido anteriormente.

    Tigres

    Tigres también ha sido mencionado como un posible contendiente, luego de haber explorado anteriormente un fichaje por el extremo. El club regiomontano es conocido por ser uno de los mayores inversionistas del fútbol mexicano, lo que lo convierte en uno de los pocos equipos con capacidad para acercarse a las exigencias salariales de Lozano.

    Toluca

    Lozano también podría encajar de forma ideal en Toluca, actualmente dirigido por Antonio “Turco” Mohamed. Aunque todavía no ha sido vinculado directamente con el club, la ambición de los Diablos Rojos por mantenerse dominantes en el ámbito local y dar un salto en la competencia continental de la CONCACAF podría impulsar un eventual interés por el jugador de 30 años.

    Chivas, Monterrey y Pachuca han descartado un movimiento por el delantero

    Varias opciones en México parecen haberse cerrado. El técnico de Chivas, Gabriel Milito; el director deportivo de Monterrey, José Antonio Noriega; y el entrenador de Pachuca, Guillermo Almada, han descartado públicamente cualquier intención de buscar a Lozano de cara al próximo torneo.

