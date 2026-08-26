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Nkunku MilanGetty Images

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Christopher Nkunku se presenta como jugador del Leipzig: "Estoy en muy buena forma. Listo para ayudar al equipo, aquí tienen confianza en mí"

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C. Nkunku

Primeras palabras como nuevo jugador del Leipzig para Christopher Nkunku, llegado a Alemania cedido por 4 millones con opción de compra por 28 al Leipzig: "Cuando supe de la oportunidad de unirme al Leipzig, quise aceptar de inmediato. Estoy muy feliz de haber vuelto aquí. Estoy en muy buena forma y quiero ayudar al equipo lo antes posible, estoy deseando volver a jugar ante nuestra afición en el Red Bull Arena".

  • «He sentido la confianza»

    "Mi vínculo con el club es muy especial. Incluso después de dejar el club, he seguido de cerca lo que sucedía aquí. Ahora estoy listo para abrir un nuevo capítulo de mi experiencia en el Leipzig. Durante las conversaciones, he percibido cuánto me siguen apreciando las personas que están en la cúpula y cuánta confianza depositan en mí. Por eso Leipzig es el lugar adecuado para mí para dar lo mejor de mí".

    • Anuncios

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