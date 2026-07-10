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USMNT WC 2030 XIGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Christian Pulisic se queda, ¿y si Noahkai Banks y Zavier Gozo lo acompañan? Así podría ser el once de EE. UU. para el Mundial 2030

Analysis
USA
World Cup
FEATURES

Cuatro años pueden transformar una plantilla. GOAL elige estrellas, promesas y revelaciones que podrían integrar la próxima lista de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos para el Mundial.

Tras cada Mundial empiezan las previsiones. Cuatro años después, la mayoría resulta ridícula. Predecir cómo será una selección tras un ciclo de crecimiento y giros imprevistos es como un juego de adivinanzas. Por más fundamentadas que estén, la historia suele dejar en ridículo incluso a las más inteligentes.

Tras la eliminación de la USMNT en 2022, Folarin Balogun no había elegido a Estados Unidos, Matt Freese era un suplente de la MLS, Alex Freeman apenas se conocía en la cantera del Orlando City y pocos pensaban que Yunus Musah dejaría de ser clave. ¿Quién creía que Tim Ream seguiría aquí?

Todo esto demuestra que no es fácil. Es posible que algunos jugadores clave de la selección de Estados Unidos para 2030 aún no estén en el punto de mira. Otros serán nombres conocidos cuyas trayectorias darán giros inesperados. Y aunque las redes sociales ya están deseando entregar el equipo a los adolescentes más mediáticos de la cantera, muchos jugadores consolidados seguirán en la lucha por un puesto.

Predecir el 2030 es casi imposible, pero el ejercicio sigue siendo valioso. Con eso en mente, GOAL imagina cómo podría ser el once titular de Estados Unidos cuando empiece el próximo Mundial dentro de cuatro años.

  • Diego Kochen Barcelona 2023-24Getty

    Portero: Diego Kochen

    Es la posición más difícil de predecir. Hay muchos jóvenes, y resulta casi imposible saber en qué punto estarán los porteros dentro de cuatro años.

    ¿Podría ser Kochen, quien milita en el Barcelona y este verano saldrá cedido? Tiene el pedigrí necesario. Lo mismo vale para Andrew Rick y Julian Eyestone, que este verano entrenaron con la selección estadounidense. Tampoco hay que olvidar a Chris Brady, quien ya estuvo en la plantilla y apenas tiene 22 años, ni a Gaga Slonina, del Chelsea.

    También están los casos de Matt Freese y Matt Turner, que podrían mantenerse en la lucha. Ambos surgieron de la nada uno o dos años antes del Mundial y se hicieron con la titularidad. Eso puede repetirse con cualquiera de los nombres citados o con alguien que aún no imaginamos.

    • Anuncios
  • Atlanta United FC v New England RevolutionGetty Images Sport

    LB: Peyton Miller

    Antonee Robinson lleva mucho tiempo en este puesto. Su físico ha fallado en el último año y medio, así que quizá ya esté en declive. Aún es excelente y probablemente aguante un tiempo más, pero existe la posibilidad de que no sea el mismo jugador en 2030.

    ¿El sucesor? Miller, de 18 años y ya en su tercera temporada con el New England Revolution, destaca por su progresión y un techo aún desconocido.

    Luca Bombino y Caleb Wiley también destacan, y el suplente de este verano, Max Arfsten, podría convertirse en lateral en los próximos años.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Chris Richards

    Aunque queda una plaza de central por definir, hablaremos de ella luego. Esta le pertenece a Chris Richards.

    Si alguien le arrebata el puesto, se lo habrá ganado y la selección contará con un defensa formidable. Richards, de 30 años para el próximo Mundial, ya ha demostrado su nivel con el Crystal Palace y la selección.

    En este ciclo, Richards debe ser un pilar y hasta podría capitanearlo.

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  • Noahkai Banks, USMNTGetty

    CB: Noahkai Banks

    Esta es la posición problemática. Ya lo dijimos tras el último Mundial. La USMNT extendió tres años y medio más a Tim Ream, pero no alcanza para 2030.

    ¿Quién lo reemplazará? Podría ser alguno de los convocados este verano o, de nuevo, Banks, quien pareció tener el puesto asegurado antes de replantearse su futuro internacional. Poco minutos con el Augsburgo al final de la temporada reducen sus opciones de ser convocado con Alemania, y aunque las redes sociales no son decisivas, sí se le vio comentando en las publicaciones de las estrellas del USMNT durante el Mundial.

    Si se compromete y progresa como se espera, podría ocupar esa vacante; de lo contrario, el central seguirá siendo el gran interrogante del ciclo 2030.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Alex Freeman

    En cada concentración de los últimos doce meses, la sorpresa ha sido general: Alex Freeman es mejor de lo esperado. Este Mundial lo confirmó: el lateral del Villarreal brilló en los partidos más importantes de su carrera.

    Excelente con el balón y cada vez más sereno sin él, su evolución ha sido uno de los temas más destacados de la selección estadounidense desde su debut en la Copa Oro. No solo se le vio cómodo en el Mundial, sino que fue, posiblemente, uno de los mejores jugadores del equipo.

    Es un jugador en torno al cual construir el equipo, sobre todo ahora que su juego sigue evolucionando en La Liga.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Tyler Adams

    Jugadores como Adams escasean, así que cuesta imaginar al equipo sin él dentro de cuatro años. Entonces tendrá 31 y, dado que su posición depende mucho de la lectura del juego, podría seguir mejorando hasta 2030.

    Todo depende de su estado físico: las lesiones recientes preocupan, pero si las supera, su liderazgo dentro y fuera del campo será clave para los nuevos jugadores en 2030.

    Si no está en condiciones, ya hay mediocampistas prometedores esperando. Adri Mehmeti, un jugador diferente, podría convertirse en el próximo gran «número 6». Tendrá 21 años en 2030: quizá demasiado pronto, o justo a tiempo para aprovechar su potencial.

  • Johnny Cardoso USMNT 2026Getty Images

    CM: Johnny Cardoso

    Se perdió este Mundial por lesión, pero el centrocampista del Atlético de Madrid tiene un futuro muy prometedor.

    Cardoso aún no ha mostrado su mejor versión con la selección estadounidense, pero es cuestión de tiempo, dada su buena actuación en La Liga. Si sigue progresando bajo la batuta de Diego Simeone, la selección contará con otro centrocampista de primer nivel.

    ¿Y Weston McKennie? Es difícil prescindir de él tras su buen Mundial, pero su futuro a cuatro años es incierto. Cardoso, en cambio, encaja mejor al lado de Adams. Aun así, a McKennie le alimenta la duda, así que no descartéis verle de nuevo en este puesto dentro de cuatro años.

    Y no perdáis de vista a Tanner Tessmann y Yunus Musah, aunque se quedaran fuera este verano.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Malik Tillman

    Tillman, la revelación de este Mundial, brilló este verano y el mundo conoció su estilo de juego.

    Antes se le veía solo como un «10», pero ha brillado como un «8». Su presión ha sido de primer nivel y su capacidad para impulsar el ataque de la selección estadounidense ha quedado clara. Además, sus tiros libres se han convertido en un arma desconocida hasta ahora para el equipo nacional.

    Con solo 24 años, se espera que sea uno de los líderes del equipo en el próximo ciclo, especialmente para los aficionados que lo descubrieron este verano gracias a sus jugadas a balón parado.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LW: Christian Pulisic

    Las críticas son excesivas. Pulisic decepcionó este verano, pero es difícil imaginar que, en plena forma, uno de los mejores futbolistas estadounidenses de la historia se quede fuera de la selección de 2030. Su rendimiento merece análisis, no su retiro internacional.

    Es cierto que jugadores como Mathis Albert pueden emerger y retarle, pero, al igual que Richards, si alguien logra quitarle el puesto, será bueno para él y, en cierto modo, también para la selección masculina de Estados Unidos, porque Pulisic fija un listón altísimo para un extremo. Superarlo convertiría a ese jugador en un futbolista de talla mundial.

  • balogun(C)Getty Images

    ST: Folarin Balogun

    Los delanteros son difíciles de evaluar, pero con Balogun no hay dudas: es muy bueno.

    Claro, su estado de forma es clave, así como su rendimiento futuro con club y selección. Pero este verano vimos que, salvo ante Bélgica, Balogun puede decidir un partido.

    Otros jugadores pueden emerger, pero por ahora es un lujo saber que la selección de Estados Unidos tiene en quien confiar.

  • Zavier Gozo, RSLGetty

    RW: Zavier Gozo

    La estrella del Real Salt Lake casi lo logró en 2026, así que no sorprende que lo consiga en 2030.

    En la banda derecha, Gozo aporta velocidad y verticalidad, y ha mejorado mucho en el último tercio. Si sigue progresando —aunque no siempre será en línea recta—, será un jugador muy bueno. Todavía no se sabe cómo afrontará su próximo salto fuera de la MLS, pero llegará pronto para este extremo de 19 años.

    Además, el otro extremo aún es una necesidad, y aunque hay varios candidatos, Gozo parece el más próximo a cubrirla, con tiempo de sobra hasta 2030.