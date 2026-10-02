En declaraciones a Sky Sport Italia y a otros periodistas durante un evento en la tienda San Siro Milan Store, el número 11 del Milan repasó su recuperación y la transición hacia un nuevo enfoque del entrenador: "Ha sido un inicio de temporada extraño. Volvía de una lesión y tenía muchas ganas de jugar, pero llevó tiempo.

"Trabajé con el equipo y con el entrenador para volver al campo. Estamos aprendiendo su sistema, cómo quiere jugar. Soy muy positivo con él. Nuestro partido más reciente fue uno de los mejores, así que queremos construir a partir de eso".

Al destacar las pautas posicionales aplicadas sobre el terreno de juego, señaló: "Quiere que encontremos determinadas posiciones, especialmente cuando tenemos el balón, y que hagamos movimientos específicos. Obviamente, también se nos da cierta libertad en ataque, pero hay principios y posiciones que debemos respetar".