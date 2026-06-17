Christian Pulisic recibe consejos para «darse a conocer» mientras negocia su contrato con el AC Milan; la estrella de la selección estadounidense se beneficiará del «factor de alivio» en el Mundial de 2026

Sufrió una leve lesión en la victoria 4-1 sobre Paraguay, lo que generó dudas sobre su participación en los próximos partidos. Sin embargo, ha entrenado con normalidad y el equipo lo evalúa “día a día”.

Pulisic es clave para el equipo, por lo que se le cuidará. Tras su actuación histórica en el SoFi Stadium y con tres puntos ya sumados, es posible que haya cambios en la alineación para el viaje a Seattle contra Australia.

Mauricio Pochettino y la afición quieren verle en el campo del Lumen Field, y él también tiene mucho en juego. Assume con comodidad las expectativas internacionales y quizá ya piense en su futuro en la liga nacional.

Tiene contrato en Italia hasta 2027, pero el Milan aún no ha negociado su renovación. Desde hace meses suenan rumores de traspaso, incluso un regreso a la Premier League, para el exjugador del Chelsea campeón de la Liga de Campeones.

Se espera otro verano de cambios en Milán, con Rubén Amorim reemplazando a Massimiliano Allegri, pero no hay garantía de que Pulisic se vea afectado por esos vientos de cambio.