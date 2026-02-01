Getty/GOAL
'¡Lo mato!' - Christian Pulisic recibe advertencia de la Copa del Mundo de su compañero de equipo del AC Milan, Santiago Giménez, mientras se dejan de lado las formalidades de ver la NFL
Rivalidad amistosa: Giménez y Pulisic esperan con ansias el Mundial
Santiago Giménez, quien actualmente se está recuperando de una lesión en el tobillo, llegó a Milán en febrero de 2025 al completar una transferencia millonaria desde el equipo de la Eredivisie Feyenoord. Christian Pulisic ya era una estrella para el conjunto rossonero en ese momento.
El internacional estadounidense, que se trasladó a Italia en 2023, ha estado registrando sus mejores marcas personales con el Milán. Su cantidad de goles ha superado la de su compañero de equipo Gimenez, a pesar de que este último, de 27 años, es más un delantero que juega en posiciones más retrasadas.
Como nativos de América, Pulisic y Gimenez se han acercado mucho a lo largo de los últimos 12 meses. Disfrutan pasar tiempo en compañía del otro fuera del campo, mientras la atención regresa a casa y a una forma diferente de fútbol.
Sin embargo, no habrá amor perdido si se enfrentan en la Copa del Mundo de este verano, con partidos que tendrán lugar en suelo estadounidense y mexicano.
NFL y barbacoas hasta la guerra de la Copa del Mundo: la relación de Giménez con Pulisic
Hablando sobre su relación con Pulisic, Giménez ha dicho a ESPN: “Si jugamos un partido [para nuestros países], somos enemigos, somos rivales. Pero en el vestuario, es uno de mis mejores amigos. Siempre estamos juntos, y espero, si no juega contra México, que le vaya bien. ¡Pero si juega contra México, por supuesto que si necesito matarlo, lo mato!
“Pero fue un muy buen amigo en este momento difícil [de la rehabilitación de una lesión]. Tenemos muchas cosas en común. Nos gusta la NFL - él apoya a los Jets, a mí me gustan los Dolphins. A veces, voy a su casa y hacemos una barbacoa y vemos la NFL. Así que, es un buen compañero de equipo, un buen amigo, pero al final, si se pone la camiseta de los EE. UU., es un rival.”
Giménez añadió cuando le preguntaron qué equipo es mejor - México o Estados Unidos: “Esto siempre es un tema de charla en el vestuario con todos. Nos hacen bromas o preguntan, ‘¿Quién es mejor, EE. UU. o México?’ Yo empiezo diciendo México, Pulisic empieza diciendo EE. UU. y es una pelea en el vestuario, ¡pero al final todo con amor!”
¿Cómo les irá a las naciones anfitrionas en el Mundial 2026?
México y la USMNT tienen grandes esperanzas al entrar en un importante torneo en su propia tierra, con Giménez esperando que ambos se desempeñen bien. Dijo cuando se le preguntó cómo se desenvolverían los coanfitriones en el más grandioso de los escenarios deportivos: “Jugar un Mundial en tu país es increíble, y tenemos la oportunidad de hacerlo. Nuestra familia estará allí, son nuestra gente, nuestro estadio, nuestro país, ¿sabes? Así que necesitamos ser fuertes, y seremos fuertes.
“Creo que [los EE. UU.] tienen un equipo nacional realmente fuerte. Creo que pueden llegar tal vez a cuartos de final. Creo que son fuertes. Me encantaría jugar contra EE. UU. en el Mundial por la rivalidad que el fútbol trae, y los aficionados aman esto.
“Fue increíble para nosotros ganar la Copa Oro el año pasado porque nuestra rivalidad comenzó hace mucho tiempo y sigue. Sé que los aficionados disfrutan mucho vencer a EE. UU., así que estábamos muy contentos de ganar la Copa Oro contra ellos.”
Fase de grupos de la Copa del Mundo: Partidos de Estados Unidos y México
México ocupa el Grupo A en la Copa Mundial 2026. El Tri comenzará contra Sudáfrica el 11 de junio en el icónico Estadio Azteca, antes de enfrentar a Corea del Sur y al ganador de un play-off de la UEFA.
Estados Unidos, con muchas expectativas en Pulisic, ha sido ubicado en el Grupo D. Comenzarán en el SoFi Stadium en California contra Paraguay el 12 de junio. Desde allí, se dirigirán a Seattle para un enfrentamiento con Australia antes de regresar a Los Ángeles para un encuentro con otro ganador de un play-off de Europa.
