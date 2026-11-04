Estados Unidos se enfrentará a Haití en una eliminatoria a doble partido que decidirá una plaza en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf de la próxima primavera. Serán los primeros partidos oficiales del ciclo de 2030, en el que Estados Unidos aspira a ganar la Liga de Naciones de la Concacaf por cuarta vez en las cinco ediciones disputadas hasta ahora.

El primer encuentro será contra Haití el 14 de noviembre en el Nu Stadium de Miami. Haití ejercerá de local en ese partido debido a la imposibilidad de disputar encuentros en su país. Estados Unidos jugará como local en Cincinnati tres días después.