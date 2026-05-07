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Christian Pulisic, estrella de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, habla por primera vez sobre su ruptura con la golfista profesional Alexa Melton
«Solo la veo desde el punto de vista más positivo»
Pulisic ha hablado por primera vez sobre su ruptura con la golfista Melton. La pareja, protagonista de una serie documental de Paramount+ de 2024, se separó a principios de este año. A pesar de la ruptura, el delantero de la selección estadounidense habló de su expareja con cariño y reconoció la influencia positiva que tuvo en su vida.
«Solo la veo de la forma más positiva», dijo Pulisic a Time. «Era muy divertida y me apoyaba en todo. Quería animarme a disfrutar más de la vida, a hacer cosas con ella y en general. Yo se lo agradecía».
Conciliación entre la vida laboral y la personal
Pulisic lleva una vida tranquila en Italia. El jugador de 27 años vive cerca de las instalaciones de entrenamiento del AC Milan para acortar el trayecto y reconoce que su total dedicación al fútbol a menudo le pasa factura a nivel personal. Su devoción es tal que, como es sabido, «sale de fiesta como un monje», una elección de estilo de vida destinada a mantener su alto rendimiento en la Serie A.
La exestrella del Chelsea reconoce el desgaste entre su carrera y su vida personal: «Tengo una forma muy específica de pensar sobre el rendimiento. Siempre he querido estar más cerca del campo de entrenamiento, porque ese es mi trabajo. Me ha ayudado en muchos aspectos, pero a veces me ha hecho sentir miserable».
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La ayuda de su padre
Mark Pulisic, padre del futbolista, ha sido clave para ayudar a su hijo a sobrellevar el aislamiento que a menudo conlleva la vida profesional. Insistió en que se mudara a una casa cerca de un campo de golf en Milán para tener una vía de escape. Mark conoce de cerca el desgaste mental que genera este deporte.
«La gente cree que ser deportista profesional es fácil y que se lleva una vida estupenda», añadió Mark a Time. «Créeme, hay enormes beneficios económicos y la fama. Pero cuando cierras la puerta por la noche y te quedas solo, echas de menos cosas, echas de menos a la familia. Puedes llegar a sentirte realmente muy mal. Solo teníamos que asegurarnos de ayudarle a sobrellevarlo».
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¿Y ahora qué?
A Pulisic le quedan tres partidos con el Milan: ante Atalanta, Génova y Cagliari, en la lucha por el segundo puesto de la Serie A. Después, se enfocará en el Mundial 2026, donde Estados Unidos enfrentará a Paraguay, Australia y Turquía en la fase de grupos.