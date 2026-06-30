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USMNT Starting XI GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Christian Pulisic es fijo, ¿quién lo acompañará? Elegimos el once de EE. UU. para los dieciseisavos del Mundial contra Bosnia y Herzegovina

Analysis
USA
World Cup
FEATURES
USA vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina

Tras los cambios en la fase de grupos, no hay margen de error. GOAL propone los titulares.

El último partido de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos se centró en la rotación y el ahorro de fuerzas. ¿Y este? Se trata de ir a por todas. El fútbol de la fase eliminatoria de un Mundial: esto es hacia lo que todo se ha ido encaminando. Aquí es donde todo se vuelve real.

En la ronda de 32 les espera Bosnia y Herzegovina, tercera de su grupo, tras la cual el equipo estadounidense, ya primero, pudo descansar y rotar frente a Turquía. Hay leves preocupaciones por lesiones, pues Auston Trusty, Cristian Roldán y Mark McKenzie arrastraban molestias, aunque sin sanciones ni problemas físicos graves. El equipo está listo para el siguiente desafío, el más importante hasta ahora.

¿Cómo afrontará la selección estadounidense la ronda de 32? ¿Qué jugadores pueden marcar la diferencia? GOAL lo analiza.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero: Matt Freese

    Matt Turner fue titular contra Turquía y, aunque hizo un buen partido, no bastó para desbancar a Freese, quien sigue siendo el número uno. 

    Hasta ahora, Freese apenas ha sido puesto a prueba. ¿Podría cambiar eso en este partido?

    • Anuncios
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB: Antonee Robinson

    De todas las decisiones indiscutibles del XI, esta es la más clara.

    Robinson lleva años siendo titular y, tras su rendimiento este verano, no parece que eso vaya a cambiar. Cuando está en forma, juega. 

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Tim Ream

    Se puede decir lo que se quiera sobre la edad o el ritmo, pero también hay que destacar la serenidad que aporta este veterano de 38 años. Esa serenidad brilló por su ausencia contra Turquía, algo que se notó claramente. Si Ream hubiera jugado, cabría preguntarse si Estados Unidos habría encajado alguno de esos tres goles.

    Es cierto que algún delantero rival podría escaparse, pero la inteligencia y habilidad de Ream con el balón compensan el riesgo. 

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Chris Richards

    Se confía en que Richards aporte cobertura, y hasta ahora lo ha hecho de maravilla. 

    Además, su juego con balón añade una nueva dimensión a la construcción de Estados Unidos, útil ante una Bosnia que quizá tenga menos posesión. 

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Alex Freeman

    El jugador más joven de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos ha demostrado en este torneo una madurez superior a su edad. No es inmune a los errores y tuvo parte de culpa en el gol de la victoria de Turquía, pero, en general, ha estado fantástico gracias a su combinación de dotes físicas y un sentido del juego cada vez mayor. 

    Además, su rol le sienta a la perfección en los partidos de este verano. Estados Unidos espera que siga así y que se convierta en un defensa de primer nivel.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Tyler Adams

    En la plantilla no hay nadie como Adams. Se notó ante Turquía: sin un recuperador en el centro del campo, EE. UU. sufrió. Berhalter brilló en ataque, pero le costó atrás, pues no es un «6».

    Esa es la función de Adams, y la ha desempeñado bastante bien este verano, lo que ha permitido que los que le rodean brillen. 

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Weston McKennie

    Es el único que repite del último partido. Jugó solo porque la selección de Estados Unidos carece de centrocampistas, y probablemente disputó más minutos de los deseados.

    Aun así, como el resto de centrocampistas, McKennie ha brillado en este torneo; su conexión con Sergino Dest por la derecha puede resultar decisiva. Este verano ha elevado su juego, y con él el de toda la selección, gracias a su impacto tanto en ataque como en defensa.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Malik Tillman

    Las estadísticas son fantásticas, y Tillman ha sido clave. 

    Jugando más como un ‘8’, Tillman ha brillado en los detalles. Y este partido los premiará. Ante una Bosnia que quizá se repliegue, su creatividad y presión serán clave para que EE. UU. recupere rápido el balón.

  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    LW: Christian Pulisic

    ¡Ha vuelto!

    El extremo cuajó un buen partido contra Turquía y creó varias ocasiones; si estuviera en plena forma, probablemente habría marcado. 

    Con unos días más de recuperación, Pulisic debería estar casi al 100 %, esencial para el equipo. 

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Sergino Dest

    El torbellino del regate de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos pone en aprietos a las defensas. Lo demostró en sus dos partidos como titular, y el equipo necesita que vuelva a hacerlo. 

    Además, aporta cobertura defensiva como lateral, útil cuando los rivales contraatacan, sobre todo ante la veloz selección bosnia.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    ST: Folarin Balogun

    Ha sido decisivo este verano, así que mantiene su puesto sobre Ricardo Pepi. 

    El sueño de la Bota de Oro quedó atrás por el dominio de Lionel Messi, pero los goles de Balogun son clave para otro objetivo: avanzar a las eliminatorias. 

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