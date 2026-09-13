Flash Press Agency
Traducido por
Christian Pulisic da una asistencia vital en su regreso con el AC Milan mientras el equipo de Ruben Amorim remonta para empatar ante la Lazio
Los cambios al descanso impulsan la remontada
Con dos goles de desventaja al descanso, Amorim dio entrada a Pulisic junto a Yunus Musah y Diego Moreira para la segunda parte. La triple sustitución dio frutos de inmediato en el minuto 65, cuando el preciso centro de Pulisic encontró una volea rasa y contundente de Moreira. Menos de dos minutos después, Moreira volvió a marcar tras una asistencia de Adrien Rabiot para igualar el marcador y convertirse en el jugador más joven del Milan en marcar un doblete en la Serie A saliendo desde el banquillo.
- Emmefoto
Amorim lamenta el lento inicio
El regreso decisivo de Pulisic supuso un alivio bienvenido después de que se quedara en el banquillo en los tres primeros partidos de liga del Milan tras sufrir microfracturas en la parte inferior de la pierna en el Mundial. Pese a la espectacular remontada de su equipo en la capital, el técnico portugués siguió mostrándose crítico con su deslavazada actuación en la primera parte. En declaraciones a DAZN, Amorim dijo: "En la primera parte no estuvimos ahí. No estuvo la energía. Perdimos demasiados balones sin ninguna presión, pases sencillos. Se lo pusimos fácil".
El entrenador exige total coherencia
Aunque Amorim elogió a sus jugadores por su garra en la segunda parte, subrayó la necesidad de ofrecer una actuación completa durante los 90 minutos de aquí en adelante. Continuando con su valoración tras el partido, el entrenador añadió: "Pero luego, en la segunda parte, fue lo contrario. Fue un equipo completamente diferente, un partido completamente diferente. Conseguimos sumar un punto, pero si miras el partido, tenemos que hacerlo mejor porque no se puede jugar solo una mitad".
- IPA Sport
Las pruebas resuelven el arranque europeo
El trabajado punto en Roma mantiene el inicio invicto del Milan en la temporada de la Serie A y le deja quinto en la clasificación con ocho puntos en cuatro partidos. Ahora, el Milan centra su atención en la competición continental, ya que recibe al Benfica portugués en San Siro en su estreno en la Europa League el miércoles. Amorim querrá que su equipo replique desde el pitido inicial la intensidad de la segunda parte para arrancar con buen pie su campaña europea.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias