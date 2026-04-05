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Christian Norgaard critica duramente a sus compañeros del Arsenal por encajar un «gol muy estúpido» en la sorprendente derrota ante el Southampton en la FA Cup
Errores en la defensa del Arsenal
El punto de inflexión del partido se produjo justo cuando el Arsenal parecía estar recuperando su impulso. Viktor Gyokeres empató en el minuto 68 tras el gol de Ross Stewart en la primera parte, pero un error de juicio permitió al equipo de la Championship volver a ponerse por delante de una forma que a Norgaard le costó aceptar. El centrocampista señaló errores defensivos concretos que resultaron decisivos para la derrota de su equipo, lo que permitió a Shea Charles asegurar el pase de los Saints a las semifinales.
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Norgaard descarga su frustración ante una actuación «caótica»
Al reflexionar sobre la naturaleza de la derrota, Norgaard afirmó: «En algunos momentos fue un poco caótico. Ellos estuvieron muy acertados en las transiciones, algo que no supimos gestionar bien. Teníamos el impulso a nuestro favor en la segunda parte, sobre todo cuando empatamos, pero encajamos un gol muy tonto a raíz de un saque de puerta, algo que no podemos permitir ni aceptar. Es muy frustrante para nosotros, pero el martes ya nos espera un partido importante y es el momento de demostrar de qué estamos hechos».
No hay excusas para esta sorprendente eliminación
Aunque algunos podrían atribuir el bajón de forma a la rotación de la plantilla o a las lesiones, Norgaard se apresuró a desmentir esas teorías. Insistió en que los jugadores seleccionados para el partido eran más que capaces de conseguir el resultado y que la responsabilidad recae exclusivamente en quienes estaban sobre el terreno de juego en St Mary's.
«Hubo momentos en los que nos sentimos en control, pero hubo otros en los que realmente nos superaron. En general, no fue lo suficientemente bueno. Pero hubo momentos en los que podríamos haber aprovechado un poco más el impulso. Esos son los momentos en los que deberíamos haber estado más acertados. No, no hay excusas para esta noche. No tiene nada que ver con lesiones o disponibilidad. Teníamos un equipo realmente bueno sobre el terreno de juego que debería haber competido a un alto nivel», añadió Norgaard.
- AFP
Aumenta la presión sobre los hombres de Arteta
Esta derrota supone un duro golpe para los objetivos de la temporada del Arsenal, ya que en menos de quince días se le han cerrado dos posibles vías para ganar un título. Con la FA Cup ya fuera de su alcance, el equipo del norte de Londres debe centrar ahora toda su energía en la lucha por el título de la Premier League y en su campaña en la Liga de Campeones para evitar otro año sin títulos. Norgaard concluyó mirando hacia el futuro y señaló la necesidad de una respuesta inmediata: «Tenemos que levantarnos. Nos quedan dos grandes competiciones por disputar».