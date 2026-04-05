Christian Norgaard critica duramente a sus compañeros del Arsenal por encajar un «gol muy estúpido» en la sorprendente derrota ante el Southampton en la FA Cup

Aunque algunos podrían atribuir el bajón de forma a la rotación de la plantilla o a las lesiones, Norgaard se apresuró a desmentir esas teorías. Insistió en que los jugadores seleccionados para el partido eran más que capaces de conseguir el resultado y que la responsabilidad recae exclusivamente en quienes estaban sobre el terreno de juego en St Mary's.

«Hubo momentos en los que nos sentimos en control, pero hubo otros en los que realmente nos superaron. En general, no fue lo suficientemente bueno. Pero hubo momentos en los que podríamos haber aprovechado un poco más el impulso. Esos son los momentos en los que deberíamos haber estado más acertados. No, no hay excusas para esta noche. No tiene nada que ver con lesiones o disponibilidad. Teníamos un equipo realmente bueno sobre el terreno de juego que debería haber competido a un alto nivel», añadió Norgaard.