El mundo del fútbol se conmocionó el fin de semana cuando el excentrocampista del Manchester United y el Tottenham, Christian Eriksen, se desplomó en el minuto 65 del partido de Dinamarca en Odense. Ahora, el jugador ha usado las redes sociales para dar buenas noticias: ya salió del hospital y empezó su recuperación.

En una emotiva publicación de Instagram, escribió: «Quiero que todos sepan que estoy bien y en casa con mi familia. Recibir una descarga de mi DAI ha impactado a todos, pero esta situación fue distinta a la de 2021. Me siento bien y ya inicio mi recuperación».