Christian Chivu admite que la «semana de mierda» ha pasado factura a Alessandro Bastoni tras el polémico incidente contra la Juventus, mientras que el entrenador del Inter confía en que su equipo logre una increíble remontada en la Liga de Campeones

El Inter afronta el partido de vuelta necesitando una actuación dominante para mantenerse en la competición, pero Chivu predica un mensaje de equilibrio en lugar de desesperación. Cree que su equipo está especialmente preparado para manejar la presión de una noche europea de alto riesgo. «No tenemos obligaciones, sino deberes. Tenemos que hacer lo que sabemos hacer y saber que, si hay un equipo capaz de darle la vuelta a un resultado como este, es el nuestro, pero no debemos perder nunca el equilibrio. Incluso se puede llegar a los penaltis. No debemos desesperarnos, debemos gestionar los momentos y la fuerza de este grupo de la mejor manera posible», explicó.

Chivu descartó cualquier sugerencia de que la forma de la Serie A cambie la realidad de su difícil situación europea. «Perdimos 3-1 en el partido de ida y la liga no tiene nada que ver con eso. Si queremos tener opciones de pasar, tenemos que pensar en ofrecer nuestra mejor versión. Desde hace tres meses hasta ahora, los chicos han demostrado la mentalidad que tienen, nunca han perdido la confianza, la autoestima y el sentido del trabajo. Una batalla perdida no importa, lo que cuenta es responder golpe por golpe y ofrecer siempre nuestra mejor versión», señaló Chivu.