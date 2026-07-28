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FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

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Christensen se prepara para su mayor batalla en el Barcelona: ¿última oportunidad o nuevo comienzo?

A. Christensen
Barcelona
Primera División
Dinamarca
España

La estrella danesa marca los objetivos más importantes del Barcelona

El FC Barcelona continúa su pretemporada de cara al nuevo curso en el Reino Unido. El director técnico Hansi Flick ha elegido una expedición que incluye buena parte del primer equipo y hasta 17 jugadores procedentes de la cantera de La Masia, que buscan convencer al entrenador alemán durante el periodo de preparación.

Uno de los nombres más destacados durante los primeros días ha sido Andreas Christensen, que renovó recientemente su contrato hasta 2028, tras un año y medio de sufrimiento con las lesiones y un descenso de su protagonismo dentro del Barcelona.

Y ahora el astro danés se encuentra ante un momento que podría redibujar por completo su trayectoria. Mientras algunos lo ven como su última oportunidad para reivindicarse, Christensen considera que es un nuevo comienzo para recuperar su mejor versión, apoyándose en la confianza del club, traducida en un nuevo contrato, y en una ambición que no se detiene en recuperar su sitio, sino que se extiende hasta competir por los mayores títulos europeos.

  • Las prioridades de Christensen: «Me siento bien»

    El defensa danés explicó al diario español Sport que su prioridad es recuperar la regularidad en los minutos de juego tras temporada y media marcada por problemas físicos.

    Y declaró: "Me siento bien. Es evidente que el cuerpo nota que entrenamos cada vez más y con mayor intensidad, pero para eso estamos aquí, para recuperar la forma. El objetivo ahora es estar en el mejor estado físico posible y, sobre todo, poder completar la temporada sin lesiones".

    Al ser preguntado sobre si había hablado con Flick acerca del papel que desempeñará esta temporada, Christensen aseguró que el mensaje es claro: "Creo que todos aspiramos a lo mismo. Mi objetivo es mantener mi forma física, seguir mejorando y volver a mi mejor nivel".

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  • Las mayores batallas

    La competencia en la línea defensiva será una de las mayores batallas de la próxima temporada, especialmente tras los rumores que siguen vinculando al Barcelona con nuevos defensas. Sin embargo, el internacional danés evitó entrar en ese debate.

    Y declaró: "El mercado de fichajes no depende de mí. Yo me concentro en mí mismo. Confío en mis capacidades y sé que mi mejor nivel es muy alto. Cada verano, los nombres de muchos jugadores se vinculan al Barcelona, pero eso es algo normal. Nosotros nos centramos en los jugadores que están aquí".

    En la misma línea, aseguró que su único objetivo es recuperar el nivel que lo convirtió en un elemento importante del equipo: "He pasado por una temporada y media enormemente difícil. Ahora no pienso más que en una cosa: alcanzar la mejor forma física posible, estar listo durante toda la temporada y recuperar mi mejor nivel. Eso es lo que he intentado hacer este verano: trabajar muy duro para volver en la mejor condición".

    Christensen también mostró su gran satisfacción tras renovar su contrato con el equipo: "Estoy muy contento y muy orgulloso. Estoy muy agradecido al club por darme otra oportunidad. Y creo también que el club confía en mi capacidad para volver a mi mejor nivel. Es una noticia estupenda para mí y para mi familia. Este es el lugar ideal para mí. Tenemos un equipo joven y con muchísimo talento, y jugamos un fútbol que me gusta. Es un lugar donde me siento seguro y donde todavía puedo seguir desarrollándome".

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  • El objetivo Champions League: "Estamos en el mejor club del mundo"

    El jugador danés también elogió la gran presencia de los jóvenes y alabó el nivel que han alcanzado procedentes de la academia del club: "Todos estamos en el mejor club del mundo y todos tenemos grandes cualidades. Hay competencia en todas las posiciones, y eso nos hace mejores. Los jóvenes han llegado con muchísima ilusión y grandes ganas de demostrar su nivel. Lo importante es que sepan que pueden recurrir a los jugadores veteranos si necesitan cualquier cosa. Están rindiendo de maravilla".

    En cuanto a los objetivos del Barcelona para la próxima temporada, Christensen mostró una gran ambición y dirigió la mirada directamente hacia la Liga de Campeones, afirmando: "Queremos ganar todos los títulos posibles. Y la Liga de Campeones, por supuesto, es uno de esos objetivos".

    El defensa considera que el equipo cuenta con los ingredientes que lo capacitan para aspirar a todo: "Tenemos que seguir con lo que hacemos y creer en ello. Hemos demostrado que este es el camino correcto. Solo nos queda pulir algunos detalles. Debemos confiar en los jugadores que tenemos. Siete u ocho de nuestros jugadores se acaban de proclamar campeones del mundo. Tenemos una plantilla capaz de lograrlo".

    Por último, negó cualquier duda sobre la madurez del equipo pese a la corta edad de muchos de sus jugadores: "Creo que tenemos un buen equilibrio. Además, contamos con jugadores de experiencia. Tenemos seis jugadores que han disputado una final de la Copa del Mundo. Y pese a su corta edad, ya han vivido la mayor experiencia del mundo del fútbol. Para mí, eso también es experiencia y supone un gran paso adelante para el Barcelona".

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