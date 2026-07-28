Christensen se prepara para su mayor batalla en el Barcelona: ¿última oportunidad o nuevo comienzo?

El FC Barcelona continúa su pretemporada de cara al nuevo curso en el Reino Unido. El director técnico Hansi Flick ha elegido una expedición que incluye buena parte del primer equipo y hasta 17 jugadores procedentes de la cantera de La Masia, que buscan convencer al entrenador alemán durante el periodo de preparación.
Uno de los nombres más destacados durante los primeros días ha sido Andreas Christensen, que renovó recientemente su contrato hasta 2028, tras un año y medio de sufrimiento con las lesiones y un descenso de su protagonismo dentro del Barcelona.
Y ahora el astro danés se encuentra ante un momento que podría redibujar por completo su trayectoria. Mientras algunos lo ven como su última oportunidad para reivindicarse, Christensen considera que es un nuevo comienzo para recuperar su mejor versión, apoyándose en la confianza del club, traducida en un nuevo contrato, y en una ambición que no se detiene en recuperar su sitio, sino que se extiende hasta competir por los mayores títulos europeos.