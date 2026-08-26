A pesar de que Delap marcó solo tres goles en 47 apariciones en todas las competiciones durante su etapa en el Chelsea, Wood sigue convencido del potencial del delantero. Al referirse a la ambición del club y al aumento de la competencia por un puesto en ataque, Wood dijo: "Somos un club ambicioso y eso se demuestra con lo que estamos gastando en jugadores como él [Delap]. Será fantástico incorporar a Liam. Esperemos que quede todo firmado. Será genial para nuestro equipo, y es una competencia sana, y seremos mejores jugadores por ello".