Los aficionados al fútbol de todo el mundo esperan con expectación un enfrentamiento de altos vuelos, cuando la capital francesa, París, acoja el martes la ansiada cumbre que reunirá al primer y al segundo clasificado de la Liga de Campeones de Europa.

Ambos equipos llegan a este choque candente con un registro perfecto, ya que los dos han logrado la victoria en sus dos partidos del torneo, y comparten además la misma magnífica diferencia de goles de (+7) tantos cada uno.

Antes de esta esperada cumbre, los dos equipos confirmaron su plena preparación al conseguir contundentes triunfos domésticos el pasado sábado.

El Paris Saint-Germain logró superar el obstáculo del Estrasburgo con una victoria por 3-1. En contrapartida, el Barcelona continuó con sus sólidas actuaciones y arrolló al Real Betis por 5-2, confirmando su dominio doméstico al firmar su novena victoria en la Liga de nueve partidos disputados.