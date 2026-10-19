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Mosaab Salah
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Choque de posesión y espacios: ¿quién se impondrá en la cumbre entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona?

FEATURES
Analysis
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Liga de Campeones
Francia
España

¿Quién se llevará la victoria en el esperado duelo?

Los aficionados al fútbol de todo el mundo esperan con expectación un enfrentamiento de altos vuelos, cuando la capital francesa, París, acoja el martes la ansiada cumbre que reunirá al primer y al segundo clasificado de la Liga de Campeones de Europa.

Ambos equipos llegan a este choque candente con un registro perfecto, ya que los dos han logrado la victoria en sus dos partidos del torneo, y comparten además la misma magnífica diferencia de goles de (+7) tantos cada uno.

Antes de esta esperada cumbre, los dos equipos confirmaron su plena preparación al conseguir contundentes triunfos domésticos el pasado sábado.

El Paris Saint-Germain logró superar el obstáculo del Estrasburgo con una victoria por 3-1. En contrapartida, el Barcelona continuó con sus sólidas actuaciones y arrolló al Real Betis por 5-2, confirmando su dominio doméstico al firmar su novena victoria en la Liga de nueve partidos disputados.

  • Barcelona: la filosofía de la posesión y la construcción pausada

    En el plano táctico, el Barcelona sigue fiel a su identidad futbolística basada en la posesión del balón, caracterizándose el estilo del equipo por una construcción ofensiva pausada.

    El lenguaje de los números refleja esta filosofía con suma claridad, ya que el porcentaje de posesión del conjunto catalán superó la barrera del 70% en sus dos partidos anteriores de la Liga de Campeones de Europa.

    En su enfrentamiento ante el Feyenoord, el Barcelona tuvo la posesión del balón con un 72%, acompañada de 24 remates, y el panorama no fue muy diferente en su viaje a Estambul, donde registró un porcentaje de posesión del 71% y efectuó 22 remates.


  • La efectividad del Paris Saint-Germain y sus letales contragolpes

    En cambio, el Paris Saint-Germain adopta un enfoque completamente distinto, algo que quedó patente en su máxima expresión durante su desplazamiento para enfrentarse al Manchester City en el Etihad Stadium.

    En aquel partido, el conjunto parisino dio una lección de pragmatismo, renunciando a la posesión, que fue de apenas un 46%, y optando en su lugar por replegarse y formar un bloque defensivo bajo.

    Este plan se basó fundamentalmente en permitir que el City tuviera el balón, aprovechando los espacios libres que dejaba el rival y corriendo al espacio a su espalda. Esta táctica se tradujo en una eficacia ofensiva aterradora, que se saldó con cuatro goles.

    Esta eficacia se plasmó de forma temprana en el minuto 13, cuando Fabián Ruiz envió un pase preciso en un contraataque para encontrar a Désiré Doué y, apenas dos minutos después, Doué puso un centro que Ousmane Dembélé desvió de cabeza al fondo de la red.

    Este ataque fulminante dejó el marcador con el Paris por delante 3-0 en los primeros 32 minutos del encuentro y, pese a que el City bombardeó la portería parisina con 27 remates, el Paris Saint-Germain se conformó con apenas 15 disparos que le bastaron para anotar sus cuatro goles.


  • El fantasma de la temporada pasada

    Y quizá lo que más expectación genera antes del duelo del martes es el escenario del último enfrentamiento que reunió a ambos equipos en octubre de 2025.

    En aquel encuentro, el Barcelona sufrió por su apuesta por una línea defensiva adelantada "alta". Y el equipo pagó caro el precio en el minuto 90, cuando Achraf Hakimi irrumpió con habilidad en el espacio situado a espaldas de la defensa y logró encontrar a Gonçalo Ramos, para sentenciar la victoria del Paris Saint-Germain por 2-1.

    Sin embargo, aquel partido registró numerosas ausencias en las filas de ambos equipos, por lo que ninguno de los dos ofreció lo mejor de sí mismo en comparación con la temporada actual.

    Y conforme se acerca el pitido inicial del duelo del martes en París, la gran pregunta que se plantea con fuerza sigue siendo: ¿aplicará el técnico Luis Enrique una presión alta sobre el Barcelona? ¿O recurrirá de nuevo a cederles el balón y esperar para golpear en los espacios a espaldas de su línea defensiva?

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  • Bajas sensibles

    Y en medio del esperado enfrentamiento, no olvidemos que ambos equipos sufren ausencias importantes antes del partido.

    El equipo local pierde a Nuno Mendes, el jugador que logró complicarle las cosas a Lamine Yamal en los duelos anteriores, y su ausencia, junto con la posibilidad de alinear a Lucas Beraldo o Lucas Hernández, podría hacer que la tarea de Lamine en el 1x1 sea más sencilla.

    Y no olvidemos que Lamine consiguió un penalti ante Lucas Beraldo en el último Mundial frente a Francia, lo que allanó el camino para la victoria de España en el enfrentamiento y su clasificación a la final.

    El duelo Nuno/Lamine no aparecerá en el partido, lo que significa que será necesario encontrar otras soluciones para neutralizar a Yamal, que atraviesa últimamente su mejor momento futbolístico.

    En cuanto al Barcelona, la ausencia de Koundé y García, sumada a la falta de preparación física de Gerard Martín, deja limitadas las opciones defensivas de Flick, lo que podría obligarle a apoyarse en Rodri como central si fuera necesario.

    Y el retroceso de Rodri jugaría un papel negativo en el dominio del Barcelona en el centro del campo, pero podría ser una solución necesaria para imponerse a las rápidas transiciones del París Saint-Germain.

  • ¿Afecta el Clásico al rumbo de la cima?

    Y pese a la importancia del duelo previsto entre ambos equipos, el Barcelona tiene un partido contra el Real Madrid en el Clásico el próximo domingo en el Camp Nou.

    El club catalán aspira a ganar para ampliar la diferencia con el conjunto blanco a 9 puntos, además de afianzar su dominio local y lograr 10 victorias consecutivas como protagonista del mejor arranque en la historia de la Liga española de todos los tiempos.

    En cuanto al partido del Paris Saint-Germain, no tendrá una gran influencia en el apartado de puntos, pero por supuesto es importante en los aspectos psicológicos, ya que supone la primera prueba real para el bloque de Hansi Flick en la presente temporada.

    Pues incluso en caso de tropiezo, el Barcelona sigue teniendo opciones sólidas de alcanzar la fase eliminatoria de forma directa, y por ello el partido no será decisivo, mientras que cualquier reducción de la diferencia por parte del Real Madrid podría ir acompañada de un despertar psicológico que encienda la Liga española.

    ¿Intentará Flick salir con los menores daños posibles del Parque de los Príncipes para que el equipo esté en sus mejores condiciones en el Clásico? ¿O acaso la cumbre del Paris Saint-Germain tiene un valor especial para el conjunto catalán y busca ganarla por todos los medios?

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