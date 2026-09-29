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Chloe Kelly y Ella Toone, fuera de la convocatoria de Inglaterra, mientras Sarina Wiegman da a la joven promesa del Chelsea Lexi Potter su primera llamada con Inglaterra antes del crucial partido de clasificación para el Mundial contra Grecia
Kelly y Toone, fuera de la convocatoria de Inglaterra
Las ausencias de Kelly y Toone son las más destacadas, ya que ambas han sido piezas fijas de Inglaterra desde la conquista de la Eurocopa de 2022. Sin embargo, Kelly solo ha sido titular en uno de los primeros cinco partidos del Arsenal en la nueva temporada, mientras que Toone estuvo en el banquillo rival cuando el Arsenal empató 1-1 con el Manchester United a principios de este mes. Dicho esto, la número 7 del Manchester United volvió al once cuatro días después, firmando un gol y una asistencia en una victoria en la Copa de la Liga sobre el Sheffield United, antes de ser titular en el triunfo por 2-1 ante el West Ham el domingo.
Eso sí, la competencia por un puesto en esta selección inglesa va en aumento, y en las últimas semanas existía la sensación de que Wiegman no podía seguir ignorando el estado de forma de Potter, la centrocampista de 20 años que ha comenzado la nueva temporada como titular habitual en el Chelsea. Erica Parkinson, por su parte, ha tenido un inicio prometedor en Estados Unidos con el North Carolina Courage y venía llamando a la puerta de una convocatoria, después de haber entrado en la lista de abril, pero no en la de junio.
Ambas jóvenes han entrado en la lista, lo que significa que iba a haber descartes en el centro del campo y en ataque, y han sido Kelly y Toone las que se quedan fuera.
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Keating regresa mientras más nombres destacados se quedan fuera
Otras ausencias destacadas son las de Lotte Wubben-Moy y Taylor Hinds, después de que las dos defensas del Arsenal solo hayan jugado una vez con el Arsenal en sus cinco primeros partidos. Niamh Charles figura entre las defensoras tras regresar de su lesión saliendo desde el banquillo del Manchester City el fin de semana, y también hay sitio para Grace Fisk, la central del Liverpool.
Aggie Beever-Jones no está incluida, sin embargo, después de haber tenido problemas con una lesión en las últimas semanas, lo que le ha permitido disputar solo 10 minutos en la victoria del Chelsea sobre el Arsenal del domingo. Ellie Roebuck tampoco ha jugado todavía esta temporada, tras pasar por el quirófano del hombro en verano, así que su puesto entre las porteras lo ocupa Khiara Keating, que ha vuelto a tener minutos con regularidad tras su fichaje por el Liverpool el pasado verano.
La convocatoria completa de Inglaterra
Porteras: Hannah Hampton (Chelsea), Khiara Keating (Liverpool), Anna Moorhouse (Orlando Pride)
Defensas: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Niamh Charles (Chelsea), Grace Fisk (Liverpool), Alex Greenwood (Manchester City), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Leah Williamson (Arsenal)
Centrocampistas: Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Erica Parkinson (North Carolina Courage), Lexi Potter (Chelsea), Georgia Stanway (Bayern de Múnich), Keira Walsh (Chelsea)
Delanteras: Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Beth Mead (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
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La clasificación para el Mundial, en juego mientras Inglaterra se enfrenta a Grecia
Después de no lograr la única plaza de clasificación automática en un grupo duro con España, Inglaterra viajará a la isla griega de Creta para la ida de su primera eliminatoria de clasificación para el Mundial femenino, en la que se medirá a Grecia en el estadio Pankritio de Heraclión el viernes 9 de octubre. La vuelta se disputará después en el King Power Stadium del Leicester City el martes 13 de octubre. Inglaterra será clara favorita para superar la eliminatoria ante una selección que ocupa el puesto 59 en la clasificación mundial de la FIFA.
Si gana, Inglaterra tendrá que afrontar una eliminatoria más para clasificarse para el Mundial femenino de 2027, contra Eslovaquia o Ucrania. De nuevo, se esperará que Inglaterra salga victoriosa, entre otras cosas porque acaba de ganar dos veces a Ucrania, la favorita en esa eliminatoria, en la fase de grupos de la clasificación para el Mundial. Eslovaquia está unas 20 posiciones por debajo en la clasificación mundial de la FIFA y nunca se ha clasificado para un gran torneo.
Países Bajos, Suecia, Italia y Noruega están entre las otras potencias europeas que también tienen que pasar por la fase de clasificación, mientras que España, Dinamarca, Francia y Alemania se aseguraron las únicas plazas automáticas de la UEFA.
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