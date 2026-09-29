Las ausencias de Kelly y Toone son las más destacadas, ya que ambas han sido piezas fijas de Inglaterra desde la conquista de la Eurocopa de 2022. Sin embargo, Kelly solo ha sido titular en uno de los primeros cinco partidos del Arsenal en la nueva temporada, mientras que Toone estuvo en el banquillo rival cuando el Arsenal empató 1-1 con el Manchester United a principios de este mes. Dicho esto, la número 7 del Manchester United volvió al once cuatro días después, firmando un gol y una asistencia en una victoria en la Copa de la Liga sobre el Sheffield United, antes de ser titular en el triunfo por 2-1 ante el West Ham el domingo.

Eso sí, la competencia por un puesto en esta selección inglesa va en aumento, y en las últimas semanas existía la sensación de que Wiegman no podía seguir ignorando el estado de forma de Potter, la centrocampista de 20 años que ha comenzado la nueva temporada como titular habitual en el Chelsea. Erica Parkinson, por su parte, ha tenido un inicio prometedor en Estados Unidos con el North Carolina Courage y venía llamando a la puerta de una convocatoria, después de haber entrado en la lista de abril, pero no en la de junio.

Ambas jóvenes han entrado en la lista, lo que significa que iba a haber descartes en el centro del campo y en ataque, y han sido Kelly y Toone las que se quedan fuera.