Chloe Kelly, Alessia Russo y Lauren James son tres de las seis «Leonas» que recibirán el título de Miembro del Imperio Británico (MBE) por ganar la Eurocopa 2025, distinción incluida en la Lista de Honores del Cumpleaños del Rey

La presidenta de la FA, Debbie Hewitt MBE, mostró su orgullo por las nuevas galardonadas y destacó el cambio cultural impulsado por jugadoras y cuerpo técnico. Declaró: «En nombre de la FA, felicito a Alessia, Chloe, Hannah, Jess, Lauren, Lee, Michelle y Sam por sus merecidos MBE.

El verano pasado fue muy especial: tanto las Lionesses como la sub-21 masculina conquistaron Europa. Estos MBEs reconocen sus actuaciones inolvidables y su labor fuera del campo. Cada una encarna el espíritu Lioness: talento, valentía y el deseo de inspirar a una generación.

«Lee merece todo el reconocimiento por liderar a otra generación de jugadoras talentosas y a su cuerpo técnico, volviendo a ganar al más alto nivel. Además de desarrollar y apoyar a la próxima generación de futbolistas masculinos de élite, ganar de forma constante es un logro increíble.

«Seguimos profundamente agradecidos por las contribuciones de todas las personas que han participado en estas cuatro victorias históricas en la Eurocopa, desde 2022 hasta 2025. También nos gustaría felicitar a los demás miembros de la familia del fútbol que han sido reconocidos en los honores del cumpleaños del Rey, entre ellos David Dein, Lou Macari, Jason Land, Eleanor Guadella, Anthony Whelan, Michael Barnard y Scott Rogers».