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cm grafica chivu inter 2026 27 2 1 deskGetty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traducido por

Chivu: «¿Soñar con la Champions? En este momento, la prioridad es ganar un partido... No somos perfectos, pero si perdemos no es un drama nacional»

Inter Milán
Liga de Campeones
Inter Milán vs Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk

Rumbo al Inter-Shakhtar Donetsk, tercer partido de la Champions League.

El Inter ya no puede fallar y, de hecho, necesita ganar para mantener viva la esperanza de acceder a los octavos de final de la Champions League al término de la fase de liga. El Shakhtar Donetsk llega a San Siro tras haber comenzado el torneo mucho mejor que el Inter y con ganas de confirmar su buen momento.


Tras intervenir primero en Sky Sport y después en rueda de prensa, el entrenador del Inter, Cristian Chivu explicó cómo ha preparado el partido, qué tiene intención de cambiar y cómo se puede mejorar el rendimiento europeo de un equipo que lo está haciendo muy bien en Italia.


  • QUIEN JUEGA CONTRA EL INTER NO TIENE NADA QUE PERDER

    "Todos los partidos de Champions son difíciles. Nos enfrentamos a rivales preparados y evolucionados que saben jugar: vienen a San Siro y quieren ser protagonistas, no tienen nada que perder. En Champions los partidos nunca son fáciles: hay que tener las ganas y la determinación adecuadas, y queremos tenerlas a partir de mañana por la noche"

  • AQUEL «TENGO QUE CAMBIAR ALGO»

    «Después del Brujas hablaba de mí mismo, de mi forma de acercarme a los jugadores y de explicar mejor las cosas. No me refería a nada más. Siempre asumo la responsabilidad de lo que no hago y de lo que podría mejorar. Me preocupa mucho encontrar la clave adecuada y lo que funcione para nuestra identidad. A eso me refería».

  • SIETE DERROTAS EN OCHO PARTIDOS

    «Sí, somos conscientes de estos resultados; no hace falta que nos los recuerden constantemente. Este año hemos perdido dos partidos y queremos recuperar la sensación y la energía en consonancia con nuestras ambiciones. Se habla demasiado del pasado; nosotros debemos centrarnos en mañana y saltar al campo preparados en todos los aspectos para conseguir el resultado».

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  • CON LOS JUGADORES COMO CON LOS HIJOS

    ¿Me habéis oído gritar? Hablo en voz baja, me río, bromeo, me enfado. Hago con mis jugadores lo mismo que hago en casa con mis hijos. El cariño es muy parecido porque pasamos mucho tiempo juntos. El cariño que siento por ellos nunca cambia.

  • PERCEPCIÓN DEL PELIGRO

    «Me alegra que los jugadores asuman ciertas responsabilidades, pero el primer responsable soy yo por no conseguir transmitir ciertas cosas. Si la temporada pasada fue importante, fue porque todos los integrantes de este club asumieron grandes responsabilidades»

  • ¿EL INTER, A LA CHAMPIONS?

    «Si nos preguntan por determinadas cosas, respondemos por educación y por deber. Hemos dicho que la Champions League es un sueño, pero ahora, tras dos derrotas, es mejor pensar en mañana. Ganar un partido de Champions League es la prioridad en este momento»

  • ¿QUÉ CAMBIAR?

    «Más preocupación, más motivación, mejores lecturas del partido, y es algo que también me atañe. Por todo lo que ocurre en el campo, sobre todo por las cosas negativas y los errores individuales, porque quizá falta energía porque yo no he sabido transmitirla. Este grupo lleva años jugando bajo determinadas presiones, todas las expectativas recaen sobre ellos y a veces es justo porque se han ganado esa consideración con su competitividad. Tengo la obligación de asumir ciertas responsabilidades: si el entrenador no es el principal culpable, ¿de qué estamos hablando?

  • "La presunción es lo único que creo y espero no tener, pero se habla demasiado de la nada. Soy optimista por naturaleza y también veo el lado positivo en la reacción a los goles encajados y en lo que faltó durante el partido. Tengo que analizar a fondo por qué ocurrió y encuentro mil motivos de los que no quiero hablar, porque, si no, acabaríamos esta noche. Pero asumo la responsabilidad: yo soy el culpable y es justo que así sea.

    Ellos saben qué hacer para reaccionar ante las adversidades. No somos perfectos como equipo ni individualmente: nosotros también tenemos problemas, cosas que influyen en el desarrollo de un partido, pero lo que me importa es que el grupo haga todo lo posible por conseguir el resultado. No somos perfectos y no queremos que nos presenten como la perfección, pero tampoco quiero ver que, si el Inter pierde, haya que presentarlo como un drama nacional. Da la sensación de que el Inter tiene la obligación y los demás no. Eso no está bien"

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