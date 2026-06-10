Chivu: «Me preguntaba si sería capaz. En el Inter, entrenar es lo más fácil; todo lo demás viene solo»

«Al principio me preguntaba: ¿seré capaz? ¿Estaré a la altura de la confianza depositada en mí, de manejar a ciertos jugadores? Es una cosa entrenar a jóvenes ambiciosos y otra muy distinta a jugadores ya consagrados, con una mentalidad formada. Además, hay presiones externas; entrenar al Inter es estresante porque debes ocuparte de todo. Al final, ser entrenador es lo más sencillo».