Chivu gana la Panchina d'Oro: «Compararme con Mourinho es demasiado. Por el Scudetto, no temo a nadie. El Inter no está obligado a ganar, pero si pierde es una tragedia»

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Galardonado con la Panchina d'Oro de 2025/26, el técnico del Inter Cristian Chivu habló así del premio recibido, aunque rechazó las comparaciones con Mourinho, el último entrenador extranjero en recibirlo: «Pienso en la oportunidad, en el club que confió en mí y en los chicos, y en lo bueno que he hecho durante todos estos años. Intento mantener un nivel alto y un estándar importante para nuestro club y para el fútbol italiano en Europa... Que me comparen con Mourinho es demasiado para mí, me pone en una situación incómoda. Él es un grande y yo acabo de empezar. Espero ganar una parte de lo que él ha ganado; sería un hombre feliz y un entrenador más feliz de lo que soy ahora».

De cara al futuro próximo, ¿da la sensación de que, si el Inter es el Inter, no tiene rivales?

«A mí no me gustan esas etiquetas. Es demasiado fácil hablar de un Inter clarísimo favorito que tiene que ganar. No, el Inter tiene que hacer lo que siempre ha hecho en los últimos años, con los resultados y la regularidad que ha mostrado en Italia y en Europa. Pero hay que demostrarlo: de las palabras a los hechos hay un largo camino y la línea es fina. Todos vemos la diferencia: pierdes un partido y es una tragedia; luego ganas dos y llega la euforia. Hay que encontrar el equilibrio, y nosotros como club lo encontramos hace tiempo».

¿A quién teme más en la lucha por el Scudetto?

«Yo no temo a nadie, no forma parte de mi mentalidad. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos, ser competitivos partido a partido y ser conscientes de que nadie te regala nada. Tenemos que intentar ser siempre la mejor versión de nosotros mismos».

¿Qué espera del regreso al campo?

«Espero retomar las cosas donde las dejamos: un buen ritmo, equilibrio, agresividad y calidad. Espero un equipo que intentará sacar adelante una serie de muchos partidos desde este fin de semana hasta el 22 de diciembre».