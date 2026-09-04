Esta temporada, con un año de experiencia, un Scudetto y una Coppa Italia en las vitrinas, y con un mercado que ha traído pesos pesados como Stones, Spence y Jones, tres internacionales ingleses, y que permite al Inter tener prácticamente dos plantillas potentísimas y casi del mismo nivel, como PSG y Bayern de Múnich, la lupa estará puesta precisamente sobre los partidos grandes, empezando por el Napoli para seguir contra Real Madrid y Roma, y sobre los duelos de élite en la Champions League: el Inter tendrá que ser capaz de gestionar la doble competición, con el objetivo mínimo de los cuartos de Champions, tras la eliminación en dieciseisavos ante los noruegos del Bodo, además de la revalidación en la Serie A, pasando también por Juventus y Milan,