¿Gran convicción, o quizá un pequeño nervio sensible? La expresión «duelo directo» sigue siendo complicada e indigesta para Cristian Chivu y su Inter, pese a la doble victoria de Scudetto y Copa Italia. Mañana, en el camino del rumano, en San Siro, aparece precisamente el Napoli de Max Allegri, que en versión Diablo ganó dos derbis de dos el año pasado, dejando las migajas al Inter, que nunca logró hacerle daño.
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Chivu, dardo a Juventus y Milan: «¿Enfrentamientos directos? Han llegado muy por detrás». El año pasado, 3 puntos de 12 con el caos Bastoni
TRES PUNTOS DE DOCE
En general, en los duelos tradicionales contra los rivales de la ciudad y la Juventus, el año pasado no le fue bien al Inter, por decirlo suavemente: dos derrotas contra el AC Milan, una dolorosa derrota por 4-3 precisamente en la tercera jornada contra Tudor, después destituido, y la discutida victoria de San Siro marcada por la roja a Kalulu y la no expulsión de Bastoni. Tres puntos de los doce disponibles, que probablemente todavía perturban el sueño de Chivu, pese a la conquista de dos trofeos.
Tendón de Aquiles
En su primera temporada como técnico del Inter, es indudable que su talón de Aquiles para el ex del Parma han sido precisamente los duelos contra rivales de su mismo nivel, al menos sobre el papel: no Como y Roma, con Fabregas y Gasperini superados cuatro veces de cuatro, sino en un caso el Napoli y en tres precisamente los rivales históricos, además de las derrotas en la Champions League contra las llamadas grandes.
«Tan atrás»
Y entonces Chivu tira de ironía, aunque también se deja entrever algo de amargura, cuando le plantean la pregunta: «Me faltaban estas dos palabras… ¿Y además qué significa “enfrentamiento directo”? ¿Enfrentarse a los grandes equipos por tradición en general o solo a los equipos que acaban entre los cuatro primeros? Entonces, ¿dónde dejamos al Milan y a la Juventus, si el año pasado terminaron tan atrás? ¿Esos ya no son enfrentamientos directos? ¿Napoli y Como sí lo son? En realidad, para mí todos son enfrentamientos directos, incluso contra los últimos…»
EL AÑO DEL JUICIO
Esta temporada, con un año de experiencia, un Scudetto y una Coppa Italia en las vitrinas, y con un mercado que ha traído pesos pesados como Stones, Spence y Jones, tres internacionales ingleses, y que permite al Inter tener prácticamente dos plantillas potentísimas y casi del mismo nivel, como PSG y Bayern de Múnich, la lupa estará puesta precisamente sobre los partidos grandes, empezando por el Napoli para seguir contra Real Madrid y Roma, y sobre los duelos de élite en la Champions League: el Inter tendrá que ser capaz de gestionar la doble competición, con el objetivo mínimo de los cuartos de Champions, tras la eliminación en dieciseisavos ante los noruegos del Bodo, además de la revalidación en la Serie A, pasando también por Juventus y Milan,
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