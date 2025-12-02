Fuentes: Chivas negocia con Cruz Azul para reforzarse con Ángel Sepúlveda

Ángel Sepúlveda podría tomar rumbo a Guadalajara. Fuentes, en información antes reportada por Adrián Esparza de TUDN, confirmaron que directivas de Chivas y Cruz Azul iniciaron conversaciones para la transferencia de Sepúlveda al equipo de Gabriel Milito.

Sepúlveda es objeto del deseo del Rebaño, que se desprenderá para el Clausura 2026 de Javier Hernández y Alan Pulido, renovando la delantera con el regreso de Ricardo Marín, quien estaba a préstamo con el Puebla.