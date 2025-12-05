+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
New England Revolution v Chicago Fire FCGetty Images Sport
Salvador Pérez

Fuentes: Chivas adquiere a Brian Gutiérrez, mediocampista de Chicago Fire

Chivas adquirió a Brian Gutiérrez, quien se convertirá en su segundo refuerzo para el Clausura 2026.

  • Chivas tiene a su segundo refuerzo para el Clausura 2026. Fuentes, en información antes reportada por César Luis Merlo, llegaron a un acuerdo para la compra de los derechos federativos del mediocampista mexicoamericano Brian Gutiérrez. 

    Gutiérrez era un deseo de Rayados de Monterrey, sin embargo, lograron ganar la carrera y hacerse del habilidoso ofensivo, quien apuntalará la plantilla de Gabriel Milito tras la eliminación en cuartos de final del Apertura 2025 a manos de Cruz Azul.

    • Anuncios

  • Gutiérrez, elemento imprescindible de la plantilla de Gregg Berhalter, estaba en el radar del departamento de inteligencia deportiva del Guadalajara desde hace unas temporadas, logrando un acuerdo para finalmente poder incorporarlo a su plantilla tras no concretarlo para el torneo de Apertura 2025 con Gabriel Milito en el banquillo.

  • De acuerdo con los reportes, Gutiérrez firmará contrato por los próximos cuatro años, que le significa un vínculo a largo plazo en medio de la reconstrucción del conjunto tapatío, que busca volver al protagonismo que habían ido perdiendo.