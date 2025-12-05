Fuentes: Chivas adquiere a Brian Gutiérrez, mediocampista de Chicago Fire

Chivas tiene a su segundo refuerzo para el Clausura 2026. Fuentes, en información antes reportada por César Luis Merlo, llegaron a un acuerdo para la compra de los derechos federativos del mediocampista mexicoamericano Brian Gutiérrez.

Gutiérrez era un deseo de Rayados de Monterrey, sin embargo, lograron ganar la carrera y hacerse del habilidoso ofensivo, quien apuntalará la plantilla de Gabriel Milito tras la eliminación en cuartos de final del Apertura 2025 a manos de Cruz Azul.