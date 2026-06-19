Chiellini sobre sus compañeros que lo han perdido todo: «Mala gestión». Gastos descabellados: «El primer superdeportivo a los 24 años, y luego tres Ferrari»

Giorgio Chiellini, exdefensa y capitán de laJuventus y la selección italiana, ahora directivo del club, habla en el pódcast Smash & Cash sobre su relación con el dinero. Estos son los fragmentos más interesantes, según Tuttosport.





«No pensé en el dinero hasta que dejé casa. Entonces gestioné mi primera paga como cualquier adolescente: para ropa o botas de fútbol. En casa no se hablaba mucho de dinero y a mí tampoco me interesaba».





Nunca pensé: “Ahora me lo voy a disfrutar”. A los 24 años compré mi primer superdeportivo, pero, dado mi estilo de vida, nofue un gasto desmedido. Mis mayores caprichos han sido los coches. Tuve tres Ferrari, pero me resultaban incómodos para la espalda. Después llegó mi pasión por los relojes, tras los 30. ¿Sentir que lo he conseguido todo? No. Me considero afortunado, pero siempre me ha impulsado superarme y seguir adelante».



