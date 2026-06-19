Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Giorgio ChielliniGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Chiellini sobre sus compañeros que lo han perdido todo: «Mala gestión». Gastos descabellados: «El primer superdeportivo a los 24 años, y luego tres Ferrari»

Juventus

El directivo de la Juventus y exdefensa de la selección habla de su relación con el dinero.

Giorgio Chiellini, exdefensa y capitán de laJuventus y la selección italiana, ahora directivo del club, habla en el pódcast Smash & Cash sobre su relación con el dinero. Estos son los fragmentos más interesantes, según Tuttosport.


«No pensé en el dinero hasta que dejé casa. Entonces gestioné mi primera paga como cualquier adolescente: para ropa o botas de fútbol. En casa no se hablaba mucho de dinero y a mí tampoco me interesaba».


Nunca pensé: “Ahora me lo voy a disfrutar”. A los 24 años compré mi primer superdeportivo, pero, dado mi estilo de vida, nofue un gasto desmedido. Mis mayores caprichos han sido los coches. Tuve tres Ferrari, pero me resultaban incómodos para la espalda. Después llegó mi pasión por los relojes, tras los 30. ¿Sentir que lo he conseguido todo? No. Me considero afortunado, pero siempre me ha impulsado superarme y seguir adelante».


  • El directivo de la Juve relató malas experiencias de colegas que lo perdieron todo: «¿Cómo pasó? Por mala gestión. No por malgastar, sino por carecer de un plan estratégico para la carrera y el patrimonio. ¿Tuve miedo de perderlo todo? No. Empecé a planificar poco después de cumplir 20 años: compré inmuebles, invertí y diseñé el final de mi carrera. ¿Tenía un plan concreto? Sí. Antes de los 25 ya tenía un plan de diez años y quería terminar mi carrera sin deudas».


    «¿Entiendo a quienes, como Cristiano Ronaldo, dicen que renunciarían a parte del dinero a cambio de más privacidad? Sí, lo entiendo. Él ha estado a un nivel claramente superior. Yo vivo una vida normal: paseo por el centro, voy al supermercado a por café, al restaurante y llevo a las niñas a clase de baile».


    • Anuncios