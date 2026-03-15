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Chiarugi: «Con Liedholm estaba deprimido, Rocco fue mi salvación. ¿Que si soy simulador? No, los árbitros me odiaban»

Las declaraciones del exdelantero, que jugó, entre otros, en la Fiorentina, el Milan y el Nápoles

Luciano Chiarugi, exdelantero de equipos como la Fiorentina, el Milan y el Nápoles, entre otros, se ha sincerado en una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, en la que ha desvelado algunos entresijos y ha recordado momentos nada fáciles que vivió durante su carrera deportiva. Estas son sus declaraciones: 

  • LA FIORENTINA

    «¿Mi Fiorentina? Un grupo fantástico, éramos la Fiorentina Ye-Ye. Creo que fue porque siempre nos lo pasábamos bien. ¡Cuántas «tonterías» decíamos! Y teníamos un entrenador como Pesaola, capaz de manejarnos a la perfección. Utilizaba la zanahoria y el palo».


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  • ¿EL APODADO «CABALLO PAZZO»?

    «Todo se debió a un gol que le marqué a Zoff, que por entonces era el portero del Nápoles. Cogí el balón en el centro del campo y me los pasé todos, una carrera de... caballo desbocado. Y un periodista me llamó precisamente así. Desde entonces, ese apodo se me ha quedado pegado».

  • LA RELACIÓN CON LIEDHOLM

    «¿Qué relación? Nunca tuvimos ninguna. No me hablaba y, cuando lo hacía, me tuteaba. Me sentía encerrado en esquemas y dictados tácticos. A finales de año tuvimos una discusión acalorada y decidí que me marcharía».

  • LA DEPRESIÓN

    «¿Sabe?, en mi época no era habitual hablar de depresión. Estaba deprimido, no me avergüenza decirlo. Había perdido 10 kilos, no comía. No jugaba, estaba triste y estresado. Por suerte, Nereo Rocco me salvó».

  • EL MILÁN CON ROCCO

    «Todavía me emociono al contarlo. Lo conocí en Coverciano (Rocco, nota del editor), me temblaba la voz. Me vio y me dijo: «¿Es esto todo lo que hemos comprado?». Estaba muy delgado. Él me tranquilizó y me dejó al cuidado de los cocineros. En pocos meses ya volaba».

  • DERBI DE FICHAJES CON EL INTER

    «Fue un auténtico derbi. Le había dado mi palabra a Fraizzoli, pero luego el Milan me convenció. Quería que me entrenara Rocco. El Parón me juró que en el Milan encontraría una familia y nunca podré agradecérselo lo suficiente».

  • LA FINAL DE LA COPA DE COPAS

    «¡Menudo partido! Estábamos destrozados, fue una auténtica batalla. El Leeds tenía en ataque a Joe Jordan, «el tiburón». Marqué yo, de falta. ¿Te imaginas que, antes de lanzarla, fui a ver a Rivera y le pedí que me dejara tirarla? «Me siento con ganas», le dije. Y él me dejó lanzarla. Todavía hablamos de ello cuando nos vemos. «Solo te habría dejado esa, te salió bien».

  • LA FATAL VERONA

    «¿Me cree si le digo que, después de tantos años, sigo sin encontrarle una explicación? Todos los días pienso que me gustaría volver a vivirlo. Habíamos ganado la Copa de Italia y la Recopa de Europa; habría sido nuestro triplete. Lo teníamos todo a nuestro favor. El Bentegodi estaba lleno de aficionados del Milan. Veníamos de una final agotadora contra el Leeds y llegamos cansados. Pero ese partido tiene algo de sobrenatural».

  • ¿LAS SIMULACIONES?

    «Ni hablar... Simplemente creo que los árbitros me odiaban. Era algo constante. Me había hecho famoso, pero nunca me tiré. Me persiguieron durante toda mi carrera. Y en aquella época sí que se pegaban de verdad en el campo, nada que ver con el VAR...».

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