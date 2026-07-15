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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Cherki se enfada con un periodista por una pregunta sobre Digne: «¿Qué quieres que te diga?»

R. Cherki
Francia vs España
Francia
España
World Cup

A Rayan Cherki no le hizo gracia la pregunta de un periodista sobre Digne, culpable del penalti a Yamal. El mediapunta francés respondió: «¿Qué quieres que te diga? ¿Que lloraba en el vestuario y nos enfadamos con él? No. Son cosas del juego. Estamos con él y siempre lo estaremos».


  • «PERDIDOS FRENTE A NOSOTROS MISMOS»

    Luego añade: «No hemos perdido por culpa del árbitro, sino de nosotros mismos. España es fuerte; sabíamos que era un rival temible y, aun así, hemos perdido todos los duelos. Estoy decepcionado». Un periodista le pregunta: «¿Hubieras preferido salir antes?». Cherki responde molesto: «¿Tú qué dices?».


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