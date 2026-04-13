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Chelsea y Barcelona siguen de cerca al joven defensa del Twente Ruud Nijstad, de cara a la próxima negociación de su contrato
Los grandes clubes europeos se interesan por la joven promesa del Twente
Según «Voetbal International» y «Sport», la pugna por Nijstad se recrudece. Chelsea y Barcelona siguen de cerca al defensa, que ha ascendido rápido en el Twente y destaca por su serenidad. VI asegura que el club tiene «oro en sus manos» y ambos gigantes ya preparan sus movimientos para la próxima ventana de fichajes.
- AFP
El Barça suspende las negociaciones por el precio de venta.
A pesar del atractivo de Stamford Bridge o del Spotify Camp Nou, el club holandés no quiere dejar marchar a su estrella sin lucha. Nijstad ya ha jugado 20 partidos con el primer equipo, con un gol y una asistencia. Por eso, el Twente pide unos 8 millones de euros por el joven. El Barcelona, al considerar la cifra excesiva para su etapa de desarrollo, ha paralizado de momento cualquier movimiento, aunque no descarta volver a la carga más adelante.
El Twente busca asegurarse la permanencia a largo plazo.
El club de Enschede actúa para asegurar su futuro con este joven prometedor. El Twente, que ya lo tiene vinculado hasta 2027, quiere ampliar su contrato para retenerlo ante el interés de clubes más ricos. Un nuevo acuerdo lucrativo y la promesa de minutos en la Eredivisie podrían convencerlo de seguir en Países Bajos. Para un club que se enorgullece de su cantera, perderlo pronto sería un golpe duro.
«O renuevo o me voy», declaró Nijstad a ESPN. «Ahora soy jugador del FC Twente y me centro en el fútbol; el resto lo dejan mis padres y el club».
- AFP
Es hora de decidir para la joven promesa.
El futuro del jugador está en sus manos: o se queda en su entorno estable o da el salto a una academia internacional de élite. Las negociaciones de su contrato se acercan y los grandes clubes europeos le vigilan, así que pronto deberá decidir su próximo paso.