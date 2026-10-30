En su esencia más pura, el fútbol es un juego de momentos que desafían la lógica. En abril de 2024, Stamford Bridge fue testigo de una historia cuyo desarrollo fue tan vertiginoso que dejó sin aliento a las 40.000 personas presentes. No fue solo un partido: fue una prueba de resistencia psicológica entre dos de los clubes más laureados de Inglaterra, con un desenlace que reescribió el libro de récords de la Premier League.
Chelsea vs. Manchester United: Partido para el recuerdo con un espectacular triplete de Cole Palmer en un duelo de siete goles
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El empuje inicial de los azules y la respuesta de los rojos
La noche comenzó con un dominio del Chelsea que parecía sentenciar a los visitantes. En el minuto 19, el Chelsea ya ganaba por dos goles. Conor Gallagher había encendido el ambiente con un gol tempranero, y cuando Palmer transformó con frialdad un penalti, el partido amenazó con convertirse en una goleada. Sin embargo, como sabe cualquiera que conozca bien este enfrentamiento, el Manchester United nunca es tan peligroso como cuando está contra las cuerdas.
El rumbo del partido cambió con una contundencia que dejó atónita a la afición local. El Manchester United no se limitó a remontar: le dio la vuelta al marcador. En el minuto 67, los visitantes ya mandaban por 3-2 y Stamford Bridge había quedado sumido en un silencio inquieto. Cuando el reloj superó el minuto 90 y se adentró en un largo tiempo añadido, el Manchester United parecía destinado a marcharse del oeste de Londres con los tres puntos. Mantuvo su ventaja hasta que el reloj marcó 99 minutos y 17 segundos.
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El milagro de los cien minutos
Lo que vino después fue un derrumbe y una conquista de proporciones sin precedentes. Bien entrado el minuto 100, el Chelsea recibió una oportunidad para seguir con vida. Palmer, el hombre más sereno del estadio, asumió la responsabilidad y empató de penalti. Fue un momento de enorme dramatismo, pero aún quedaba un último giro increíble. El estadio todavía vibraba por el empate cuando el Chelsea se lanzó al ataque por última vez.
En el minuto 101, Enzo Fernandez vio a Palmer libre de marca tras un saque de esquina en corto. El joven referente controló el balón y soltó un disparo que entró en la red tras ser desviado. Marcado a los 100 minutos y 39 segundos, fue el gol de la victoria más tardío de la historia de la Premier League hasta que el extremo del Newcastle United Harvey Barnes marcó a los 101 minutos y 48 segundos para sellar una victoria por 4-3 sobre el Leeds United el 7 de enero de 2026.
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Una noche para la historia
Para el Manchester United, fue una noche de frustración histórica: nunca antes un equipo había llegado con ventaja tan tarde en un partido para acabar marchándose con las manos vacías. Para el Chelsea, fue un recordatorio del espectáculo en estado puro que puede ofrecer Stamford Bridge. La imagen de Palmer en medio del caos, preguntándose por qué le habían dejado tanto espacio, sigue siendo la instantánea que define un partido destinado a convertirse en un clásico moderno.
Este épico partido de siete goles se sumó a los grandes enfrentamientos entre ambos equipos, junto a las batallas tácticas de la era Mourinho y las partidas de ajedrez táctico de Ferguson. Nos recordó por qué vemos fútbol, por qué mantenemos la esperanza y por qué, en la Premier League, lo único que realmente importa es el pitido final. Aquella noche, el reloj apenas parecía contar hasta que Palmer decidió que era hora de irse a casa.
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