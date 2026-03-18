Chelsea: Rosenior entrega una nota a los jugadores del Chelsea cuando van perdiendo por 8-2; la reacción se hace viral en las redes sociales

De hecho, el exentrenador del Estrasburgo decidió entregar una nota con instrucciones al recién incorporado Alejandro Garnacho, que pasó de mano en mano entre los jugadores del Chelsea hasta llegar al defensa Aderabioyo: el problema es que todo esto ocurrió en el minuto 84, con un marcador de 0-3 y un parcial de 2-8 a favor de los franceses, en un partido que ya estaba prácticamente perdido.











